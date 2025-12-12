Ft
12. 12.
péntek
háború Háború Ukrajnában NATO Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump Európai Unió Egyesült Államok

Amerikából érkezett az üzenet: ne mondjon le területekről Zelenszkij, és sújtson le a Barátság kőolajvezetékre (VIDEÓ)

2025. december 12. 17:15

Feltüzelte az ukránokat a nyugalmazott amerikai tábornok.

2025. december 12. 17:15
null

Az Európai Unió és a NATO azon dolgoznak, hogy a haderő keleti frontra történő átcsoportosításához szükséges időt lerövidítsék abban az esetben, ha Oroszország agressziót követne el a Szövetség ellen.

Ez azt jelzi, hogy az EU-ban tudatosult: valóban részeseivé válhatnak a konfliktusnak, és sürgősen cselekedni kell.

A háború befejezéséről szóló tárgyalási kísérletek Oroszországgal továbbra is folynak. Az Egyesült Államok is részt vesz a tárgyalásokban, de Vlagyimir Putyin nem szándékozik leállítani a harci cselekményeket. Ben Hodges nyugalmazott amerikai altábornagy a 24-es csatornának adott interjút a helyzet kapcsán.

Lesöpörte az asztalról Trump béketervét

A beszélgetés során szóba került Donald Trump amerikai elnök békejavaslata is, mely tartalmaz egy olyan pontot, hogy Ukrajna mondjon le a Donbászról, valamint csökkentse a hadseregének létszámát. Ennek kapcsán Ben Hodges így fogalmazott: „Először is fel kell tenni a kérdést: ki profitál abból, ha Ukrajna hadseregét és képességeit korlátozzák? Egyetlen ország – Oroszország. Nem értem, hogyan egyezhetne ebbe bele Ukrajna. Ez azt jelentené, hogy az agresszor kérésére önként gyengíti saját magát. És nem szabad elfelejteni, hogy az orosz fél kiindulópontja, és sajnos a Fehér Házé is, az, hogy Oroszország nyer, Ukrajna pedig veszít. Ez az ő gondolkodásmódjuk.

De nagyon határozottan azt tanácsolnám az ukránoknak, gondolják át, miért kellene bármilyen korlátozást elfogadniuk saját Fegyveres Erőik létszámára vonatkozóan?

Miért kellene megígérniük, hogy soha nem kérik felvételüket a NATO-ba, vagy hogy soha nem lesznek bizonyos képességű fegyvereik? Ez kizárólag Oroszországnak előnyös. Ez nem vita tárgya”.

Ben Hodges szerint Putyin nem fog leállni

A nyugalmazott amerikai altábornagy szerint Putyin nem érdekelt a tűzszünetben, amíg úgy gondolja, hogy a Nyugat esetleg feladja, vagy nem lesz elég erős, hogy ellenálljon neki.

Az egyetlen ösztönzés az lenne a számára, ha az Egyesült Államok bejelentené, hogy mindent megad Ukrajnának, amire szüksége van.

Így az USA érvényesíthetné befolyását. Ez nem fog megtörténni. Vagy ha az Egyesült Királyság és más európai országok azt mondanák, hogy érdekeltek abban, hogy Oroszországot megállítsák, és Ukrajnának átadnának mindent, amire szüksége van, beleértve a gazdasági támogatást, szankciókat és a zárolt orosz eszközöket. Putyin csak ekkor kezdene gondolkodni azon, hogy nem fog győzni.

Ezenfelül az orosz olaj- és gázipari hálózat elleni csapások szintén fontos részét képezik a nyomásgyakorlásnak”

jelentette ki Ben Hodges.

A nyitóképünk illusztráció. Fotó: JOHN THYS / AFP

A felvételt itt tudja megtekinteni:

