Amerikából érkezett az üzenet: ne mondjon le területekről Zelenszkij, és sújtson le a Barátság kőolajvezetékre (VIDEÓ)

A beszélgetés során szóba került Donald Trump amerikai elnök békejavaslata is, mely tartalmaz egy olyan pontot, hogy Ukrajna mondjon le a Donbászról, valamint csökkentse a hadseregének létszámát. Ennek kapcsán Ben Hodges így fogalmazott: „Először is fel kell tenni a kérdést: ki profitál abból, ha Ukrajna hadseregét és képességeit korlátozzák? Egyetlen ország – Oroszország. Nem értem, hogyan egyezhetne ebbe bele Ukrajna. Ez azt jelentené, hogy az agresszor kérésére önként gyengíti saját magát. És nem szabad elfelejteni, hogy az orosz fél kiindulópontja, és sajnos a Fehér Házé is, az, hogy Oroszország nyer, Ukrajna pedig veszít. Ez az ő gondolkodásmódjuk.

De nagyon határozottan azt tanácsolnám az ukránoknak, gondolják át, miért kellene bármilyen korlátozást elfogadniuk saját Fegyveres Erőik létszámára vonatkozóan?

Miért kellene megígérniük, hogy soha nem kérik felvételüket a NATO-ba, vagy hogy soha nem lesznek bizonyos képességű fegyvereik? Ez kizárólag Oroszországnak előnyös. Ez nem vita tárgya”.

Ben Hodges szerint Putyin nem fog leállni

A nyugalmazott amerikai altábornagy szerint Putyin nem érdekelt a tűzszünetben, amíg úgy gondolja, hogy a Nyugat esetleg feladja, vagy nem lesz elég erős, hogy ellenálljon neki.