Rohamosan közeleg a techforradalom: ott az ász Európa kezében, de hamar szertefoszlik az előny, ha ez bekövetkezik

A legtöbb fejlesztésnél első körben nem a számolást végző chipek, hanem az azok közötti adatkapcsolatok állnak át fényre, mivel ez ma az egyik legszűkebb keresztmetszet a számítástechnikában. A fényalapú adatmozgatás lehetővé teszi, hogy sokkal több adat áramoljon egyszerre anélkül, hogy az adatközpontok túlmelegednének. A technológia célja rövid távon tehát nem a GPU-k teljes lecserélése, hanem kiegészítése és tehermentesítése ott, ahol a fény valódi előnyt nyújt.

Európa relatív előnye

Stratégiai szempontból az alkalmazott fotonika komoly lehetőség Európának, hiszen egy olyan új technológiai területen kerülhet vezető szerepbe, ahol még nem alakult ki az USA, Tajvan és Dél-Korea által uralt – és Kína által fenyegetett – klasszikus félvezetőiparhoz hasonló dominancia. Ez elméletben csökkenthetné a kontinens függését az ázsiai és amerikai chipgyártóktól, ami geopolitikai szempontból sem elhanyagolható.

A Q.ANT jól körülbástyázta magát szabadalmakkal és iparjogvédelemmel, ami rövid távon védelmet nyújthat, ráadásul, ha jövőre sikerrel integrálják a fejlesztést az adatközpontokba, az új korszakot nyithat a számítástechnikában. A fotonok szinte hőtermelés nélküli működése mintegy felére csökkentené a hűtési és energiaköltségeket, ami az adatközpontok fenntarthatósága szempontjából kiemelkedő, kiváltképp, ha megvalósul az MI további exponenciális növekedése a következő években.

Az előny csak látszólagos