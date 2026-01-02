Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
01. 02.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 02.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tajvan q. ant technológia mesterséges intelligencia

Rohamosan közeleg a techforradalom: ott az ász Európa kezében, de hamar szertefoszlik az előny, ha ez bekövetkezik

2026. január 02. 17:04

A fotonikus vagy fénychipek az adatközpontok energiafaló korlátait bontják le, egyúttal ugrásszerű gyorsulást ígérnek a mesterséges intelligenciában. A kérdés már nem az, hogy működnek-e, hanem hogy – egy német fejlesztés révén – Európa képes-e időben technológiai előnyt kovácsolni belőle.

2026. január 02. 17:04
null

A mesterséges intelligencia rohamos térnyerésével az adatközpontok energiaéhsége és hűtési problémái egyre súlyosabb kihívást jelentenek. A megoldás egyik látványos iránya a fotonikus technológiában rejlik, amikor a chipekben az elektronok helyett fényt használunk az információ feldolgozására.

Villámgyors és alig fogyaszt 

Kiváló példa a fejlesztésekre egy nagy német startup, a Q.ANT, amelynek az NPU 2.0 nevű, a napokban bemutatott chipje különösen ígéretes:  

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

akár 50-szer gyorsabb lehet az összetett MI-feladatoknál, emellett 30-szor energiahatékonyabb a hagyományos processzoroknál.  

A kérdés azonban az, hogy ez valóban stratégiai előnyt jelent-e Európának, vagy csupán átmeneti vezetést biztosít egy gyorsan befejeződő versenyben. 

A technológia forradalmi potenciálja 

A fotonikus vagy fénychipek működési elve alapvetően különbözik a hagyományos félvezetőkétől, mivel a fény különböző hullámhosszainak egyidejű használata ráadásul a feladatok egy időben való elvégzését is lehetővé teszi, ami ideális a modern MI-alkalmazásokhoz.  

A számítások részben analóg módon történnek, hasonlóan az emberi agy működéséhez, így komplex matematikai műveletek egyetlen lépésben is megoldhatók.  

Ez jelentősen csökkenti a szükséges tranzisztorok és műveletek számát, ami nemcsak gyorsabb, hanem jóval hatékonyabb feldolgozást eredményez. 

Először a chipek közötti adatáramlást gyorsítják 

A legtöbb fejlesztésnél első körben nem a számolást végző chipek, hanem az azok közötti adatkapcsolatok állnak át fényre, mivel ez ma az egyik legszűkebb keresztmetszet a számítástechnikában. A fényalapú adatmozgatás lehetővé teszi, hogy sokkal több adat áramoljon egyszerre anélkül, hogy az adatközpontok túlmelegednének. A technológia célja rövid távon tehát nem a GPU-k teljes lecserélése, hanem kiegészítése és tehermentesítése ott, ahol a fény valódi előnyt nyújt. 

Európa relatív előnye 

Stratégiai szempontból az alkalmazott fotonika komoly lehetőség Európának, hiszen egy olyan új technológiai területen kerülhet vezető szerepbe, ahol még nem alakult ki az USA, Tajvan és Dél-Korea által uralt – és Kína által fenyegetett – klasszikus félvezetőiparhoz hasonló dominancia. Ez elméletben csökkenthetné a kontinens függését az ázsiai és amerikai chipgyártóktól, ami geopolitikai szempontból sem elhanyagolható.  

A Q.ANT jól körülbástyázta magát szabadalmakkal és iparjogvédelemmel, ami rövid távon védelmet nyújthat, ráadásul, ha jövőre sikerrel integrálják a fejlesztést az adatközpontokba, az új korszakot nyithat a számítástechnikában. A fotonok szinte hőtermelés nélküli működése mintegy felére csökkentené a hűtési és energiaköltségeket, ami az adatközpontok fenntarthatósága szempontjából kiemelkedő, kiváltképp, ha megvalósul az MI további exponenciális növekedése a következő években. 

Az előny csak látszólagos 

Csakhogy a német Q.ANT technológiai előnye főként az analóg, MI-hez szükséges számításokban mutatkozik meg, és ez számos kérdést vet fel. Ágazati becslések szerint  

a német startup előnye legfeljebb 2-3 évnyi lehet, ami a technológiai fejlődés mai tempójában csekélynek mondható. 

Ráadásul az USA és Kína is gőzerővel fejleszti a saját fotonikus technológiáit. Az amerikaiak között az Intel, az IBM és az Nvidia projektjei, valamint az egyetemi DARPA programok jelentenek komoly versenyt. Kína a kommunikációs chipekre és a neuromorf rendszerekre fókuszál, és bár jelenleg némi hátrányban van, ha a technológia jövőre beválik, az évtized végére szinte biztosan behozza a lemaradását. 

Reális forgatókönyvek 

Az igazság valahol középen van, hiszen Európa valóban stratégiai lehetőséget kapott, ami nem jelent tartós előnyt. A kulcskérdés a sebesség: a Q.ANT és más európai szereplők mennyire gyorsan tudják piacra vinni és széles körben integrálni a technológiájukat, mielőtt az amerikai és ázsiai vetélytársak utolérnék.  

További kockázat, hogy

a projekt nem védett a stratégiai felvásárlástól vagy a párhuzamos fejlesztésektől. Ha egy amerikai vagy ázsiai techóriás megvásárolja a Q.ANT-ot vagy licenceli a technológiáját, az európai előny gyorsan szertefoszlik.  

Pozitívum viszont, hogy a meglévő chipgyártók viszonylag könnyen át tudnak állni az új technológiára. Amennyiben az energiahatékonysági és a sebességgel kapcsolatos állítások igaznak bizonyulnak, és a fénychip jól integrálható lesz a meglévő rendszerekhez, akkor néhány éven belül széles körben elterjedhet. Ez azonban nem feltétlenül európai sikerként, inkább globális technológiai váltásként jelenik majd meg a technológiai világban. 

Kapcsolódó: 

 

 

C:\Users\Felhasználó\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\2BE2C120.tmp    
További cikkeinket, elemzéseinket megtalálják a makronom.eu oldalon.    

 Nyitókép: THOMAS KIENZLE / AFP

 

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
haxima
2026. január 02. 17:14
Oszt hány kvótanéger van ebben a startupban? Elég diverz? Női vezetője van? Bármelyik fejlesztő látott már orosz szótárat? Kiáll-e az európai értékekért? Mert ha nem akkor be kell zárni a picsába.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!