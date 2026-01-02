Hann Endre korábban elismerte Orbán előnyét, most arról beszél: „nagyon furcsa számokkal” jönnek elő a kormányközeli közvélemény-kutatók

Az elmúlt 15 évben nem voltak ahhoz hozzászokva, hogy az általuk nagyon eltervezet, kitalált kampányaik, propagandájuk nem működik – fogalmazott Hann.

Mindez elég érdekes annak a fényében, hogy a Medián 2025 december elején éppen azt mérte, hogy a korábban a miniszterelnöki posztra sokkal alkalmasabbnak mért Magyar Péter előnye teljesen eltűnt Orbán Viktorral szemben.