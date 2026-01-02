Hann Endre korábban elismerte Orbán előnyét, most arról beszél: „nagyon furcsa számokkal” jönnek elő a kormányközeli közvélemény-kutatók

Átszakadt a gát: Hann Endre személyesen ismerte el Orbán Viktor előnyét (VIDEÓ)
Menczer Tamás szerint a balliberális intézetek elkezdték a számaikat a valósághoz igazítani, Orbán Viktor támogatottsága pedig erősödik.
A Medián vezetője 2022-es választások után még arról beszélt, hogy voltak olyan kutatások, amelyek konkrétan a közvéleményt befolyásolására készültek.
A választási esélyekről és a közvéleménykutatási adatokról is beszélt a Klikk Tv műsorában Hann Endre, a Medián ügyvezető igazgatója.
Mily meglepő: Hann szerint minden jel azt mutatja, hogy 2025 a Tisza Pártnak volt kedvező. A Medián vezetője ennek alátámasztására azt fejtegette, hogy nem véletlenül hallgatnak gyakran a kormányközeli kutatóintézetek és amikor előjönnek, akkor is néha „nagyon furcsa számokkal jönnek elő”.
Ebből pedig szerinte azt a következtetést lehet levonni, hogy
a Fidesz oldalán is egyértelműen érzik, hogy komoly problémák vannak.
Az elmúlt 15 évben nem voltak ahhoz hozzászokva, hogy az általuk nagyon eltervezet, kitalált kampányaik, propagandájuk nem működik – fogalmazott Hann.
Mindez elég érdekes annak a fényében, hogy a Medián 2025 december elején éppen azt mérte, hogy a korábban a miniszterelnöki posztra sokkal alkalmasabbnak mért Magyar Péter előnye teljesen eltűnt Orbán Viktorral szemben.
Nem lennénk a helyükben azért, amit ezért kapni fognak a Tisza Párt elnökétől.
A felmérés szerint a megkérdezettek pontosan 48-48 százaléka tartotta alkalmasnak a miniszterelnöki posztra Orbán Viktort, illetve a Tisza vezérét.
Még érdekesebb a mostani nyilatkozat, ha Hann tavaly nyári elszólását idézzük. A Medián vezetője – miközben a baloldali kutatóintézetek hatalmas Tisza-előnyöket mértek – a HVG podcast adásában azt fejtegette, hogy
ha elég sok ember elhiszi, hogy az lesz a győztes, akit most annak látnak, vagy akit annak hoznak– ki a közvélemény-kutatások, akkor az egy kicsit növeli az esélyt. Befolyásol.
A Medián ügyvezetője a 2022-es választást követően ugyancsak elismerte, hogy „valóban voltak olyan kutatások, illetve inkább közlemények, amik kimondottan a közvéleményt befolyásoló céllal készültek”.
Hann a Klubrádióban is tett önleleplező kijelentést, amikor arról beszélt, hogy „olyan amerikai szakemberek által alkalmazott módszertant használnak a mérésekhez a 90-es évek óta, akiknek nagy rutinjuk van a kampányok támogatásában.”
Sőt, Hann is szerepelt a 2022-es választásokat követően, baloldali kutatóintézetek vezetőivel készített 444-es interjúban, amelyben maga ismerte el, hogy valóban voltak olyan kutatások, illetve inkább közlemények, amik kimondottan a közvéleményt befolyásoló céllal készültek. Ismert, a Márki-Zay vezette baloldal történelmi vereséget szenvedett.
Az adást itt nézheti meg:
