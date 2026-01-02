Ft
Medián Közvélemény-és Piackutató Intézet hann endre Tisza Párt közvélemény-kutatás

Hann Endre korábban elismerte Orbán előnyét, most arról beszél: „nagyon furcsa számokkal” jönnek elő a kormányközeli közvélemény-kutatók

2026. január 02. 17:54

A Medián vezetője 2022-es választások után még arról beszélt, hogy voltak olyan kutatások, amelyek konkrétan a közvéleményt befolyásolására készültek.

2026. január 02. 17:54
Hann Endre

A választási esélyekről és a közvéleménykutatási adatokról is beszélt a Klikk Tv műsorában Hann Endre, a Medián ügyvezető igazgatója.

Mily meglepő: Hann szerint minden jel azt mutatja, hogy 2025 a Tisza Pártnak volt kedvező. A Medián vezetője ennek alátámasztására azt fejtegette, hogy nem véletlenül hallgatnak gyakran a kormányközeli kutatóintézetek és amikor előjönnek, akkor is néha „nagyon furcsa számokkal jönnek elő”.

Ebből pedig szerinte azt a következtetést lehet levonni, hogy 

a Fidesz oldalán is egyértelműen érzik, hogy komoly problémák vannak. 

Az elmúlt 15 évben nem voltak ahhoz hozzászokva, hogy az általuk nagyon eltervezet, kitalált kampányaik, propagandájuk nem működik – fogalmazott Hann.

Mindez elég érdekes annak a fényében, hogy a Medián 2025 december elején éppen azt mérte, hogy a korábban a miniszterelnöki posztra sokkal alkalmasabbnak mért Magyar Péter előnye teljesen eltűnt Orbán Viktorral szemben.

A felmérés szerint a megkérdezettek pontosan 48-48 százaléka tartotta alkalmasnak a miniszterelnöki posztra Orbán Viktort, illetve a Tisza vezérét. 

Még érdekesebb a mostani nyilatkozat, ha Hann tavaly nyári elszólását idézzük. A Medián vezetője – miközben a baloldali kutatóintézetek hatalmas Tisza-előnyöket mértek – a HVG podcast adásában azt fejtegette, hogy

ha elég sok ember elhiszi, hogy az lesz a győztes, akit most annak látnak, vagy akit annak hoznak– ki a közvélemény-kutatások, akkor az egy kicsit növeli az esélyt. Befolyásol.

Hann a Klubrádióban is tett önleleplező kijelentést, amikor arról beszélt, hogy „olyan amerikai szakemberek által alkalmazott módszertant használnak a mérésekhez a 90-es évek óta, akiknek nagy rutinjuk van a kampányok támogatásában.”

Sőt, Hann is szerepelt a 2022-es választásokat követően, baloldali kutatóintézetek vezetőivel készített 444-es interjúban, amelyben maga ismerte el, hogy valóban voltak olyan kutatások, illetve inkább közlemények, amik kimondottan a közvéleményt befolyásoló céllal készültek. Ismert, a Márki-Zay vezette baloldal történelmi vereséget szenvedett.

Az adást itt nézheti meg:

Fotó: MTI / Beliczay László

