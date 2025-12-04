Átszakadt a gát: Hann Endre személyesen ismerte el Orbán Viktor előnyét (VIDEÓ)

Valami megtört: már a Medián szerint is eltűnt Magyar Péter előnye
Nem lennénk a helyükben azért, amit ezért kapni fognak a Tisza Párt elnökétől.
Menczer Tamás szerint a balliberális intézetek elkezdték a számaikat a valósághoz igazítani, Orbán Viktor támogatottsága pedig erősödik.
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet, hogy a Fidesz támogatottsága egyre kedvezőbb a közvélemény-kutatásokban.
Kiemelte, hogy a Medián vezetője, Hann Endre, valamint Török Gábor politikai elemző is jelezte: Orbán Viktor és pártja jelenleg előnyben van, a választási esélyek a Fidesz javára tolódnak.
Menczer Tamás szerint a balliberális kutatóintézetek – eddigi tendenciáikkal szemben – elkezdték közelíteni eredményeiket a valósághoz.
Hann Endre egy megosztott hangfelvételen is megerősítette, hogy a mérések szerint a magyarok inkább Orbán Viktort tartják alkalmasnak az ország vezetésére.
Török Gábor legfrissebb elemzésében szintén azt hangsúlyozta, hogy a választás eredménye áprilisban szoros lehet, ugyanakkor a Fidesz hatékonyabban uralja a politikai napirendet.
A Medián néhány napja azt mérte, hogy a többség már a Fidesz győzelmét várja, ami arra utal, hogy a baloldali narratíva fenntarthatatlanná vált.
Menczer Tamás szerint a Tisza Párt és vezetői, különösen Magyar Péter, veszítettek a közbizalomból, így a korábbi manipulációs kísérletek és a közbeszéd alakítása egyre kevésbé sikeresek. Ez a helyzet feltehetően frusztrációt okoz a baloldali vezetőknek és támogatóiknak, ami a közeljövőben további intenzív kommunikációs reakciókban is megnyilvánulhat.
Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor
