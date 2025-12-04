Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Menczer Tamás Fidesz – KDNP Tisza Párt Magyar Péter Orbán Viktor

Átszakadt a gát: Hann Endre személyesen ismerte el Orbán Viktor előnyét (VIDEÓ)

2025. december 04. 13:54

Menczer Tamás szerint a balliberális intézetek elkezdték a számaikat a valósághoz igazítani, Orbán Viktor támogatottsága pedig erősödik.

2025. december 04. 13:54
null

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet, hogy a Fidesz támogatottsága egyre kedvezőbb a közvélemény-kutatásokban.

Kiemelte, hogy a Medián vezetője, Hann Endre, valamint Török Gábor politikai elemző is jelezte: Orbán Viktor és pártja jelenleg előnyben van, a választási esélyek a Fidesz javára tolódnak.

Menczer Tamás szerint a balliberális kutatóintézetek – eddigi tendenciáikkal szemben – elkezdték közelíteni eredményeiket a valósághoz.

Hann Endre egy megosztott hangfelvételen is megerősítette, hogy a mérések szerint a magyarok inkább Orbán Viktort tartják alkalmasnak az ország vezetésére.

Török Gábor legfrissebb elemzésében szintén azt hangsúlyozta, hogy a választás eredménye áprilisban szoros lehet, ugyanakkor a Fidesz hatékonyabban uralja a politikai napirendet.

A Medián néhány napja azt mérte, hogy a többség már a Fidesz győzelmét várja, ami arra utal, hogy a baloldali narratíva fenntarthatatlanná vált.

Ezt is ajánljuk a témában

Menczer Tamás szerint a Tisza Párt és vezetői, különösen Magyar Péter, veszítettek a közbizalomból, így a korábbi manipulációs kísérletek és a közbeszéd alakítása egyre kevésbé sikeresek. Ez a helyzet feltehetően frusztrációt okoz a baloldali vezetőknek és támogatóiknak, ami a közeljövőben további intenzív kommunikációs reakciókban is megnyilvánulhat.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

***

vitez-laszlo
2025. december 04. 14:31
Csak egy indokot mondjon már valaki, hogy a Fidesz helyett miért is kéne a Tiszára szavazni? Miért? Könyörgőm! Csak EGY ELFOGADHATÓ (nem buta mantra szöveget!) indokot…. Mit kínál a Tisza, ez a mikrofonman, ami jobb, mint ami most van? Mit? PL. A libsikomcsik alatt a... minimálbér 2002-2010-ig 50 000Ft-ról 73500Ft-ra 37,88%-os infláció mellett. +23 500Ft emelés. A Fidesz kormányok alatt a ...minimálbér 2010-2026-ig 73 500Ft-ról 322 800Ft-ra 68,71%-os infláció mellett. +249 300Ft emelés!!! Mit akartok megint a libsikomcsikkal!? Újból szopni akartok? Akkor szavazzatok a mikrofonman messiásra…… (idióták!)
Válasz erre
2
0
ottavino
2025. december 04. 14:23
"Kicsit Orbán Viktor áll jobban..." Még az összevetés is nevetséges. Mintha a világ egyik legjobb, mondjuk, hangszeres művészét vetnénk össze Kovács Pistike 1. osztályos tanulóval, akit idén írattak be a szülei adott hangszert tanulni zeneiskolába. Magyar Péter semmire sem alkalmas.
Válasz erre
4
0
augustus2-0
2025. december 04. 14:21
Ezekről mindig csak hátsó szándékot, hazudozást és aljasságot kell előföltételezni. Tehát szerintem a játék a bizonytalanok, többé-kevésbé közönyösek, a szavazókörbe elmenni is lusták passziválására megy ki. A Fidesznek éppenséggel riogatni kell ennek mintájára, hogy nagyon bizonytalan a kimenetel. Zárójelben jegyzem meg, igen meglepve szembesültem a környezetemből normálisnak tűnő emberek részéről azzal, hogy ők bizony a Tiszára fognak szavazni.
Válasz erre
1
0
Obsitos Technikus
2025. december 04. 14:09
Ki nem szarja le ezt a szerencsétlen kretént?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.