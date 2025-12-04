Átszakadt a gát: Hann Endre személyesen ismerte el Orbán Viktor előnyét (VIDEÓ)

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán hívta fel a figyelmet, hogy a Fidesz támogatottsága egyre kedvezőbb a közvélemény-kutatásokban.

Kiemelte, hogy a Medián vezetője, Hann Endre, valamint Török Gábor politikai elemző is jelezte: Orbán Viktor és pártja jelenleg előnyben van, a választási esélyek a Fidesz javára tolódnak.

Menczer Tamás szerint a balliberális kutatóintézetek – eddigi tendenciáikkal szemben – elkezdték közelíteni eredményeiket a valósághoz.