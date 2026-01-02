Az amerikai baloldali külpolitikai elit egyik jól ismert hangja a The New York Times véleményrovatában fejtette ki, miért tartja rossz iránynak azt, ha Zelenszkij valódi békemegállapodásban gondolkodik Oroszországgal. Philip H. Gordon, aki korábban Kamala Harris nemzetbiztonsági tanácsadója volt, világossá tette: szerinte Ukrajna csak akkor járna el helyesen, ha nem biztonsági garanciákban, hanem további fegyverekben és gazdasági eszközökben gondolkodna.

Philip Gordon amerikai véleménycikkben érvel amellett, miért kell Zelenszkijt lebeszélni a békéről és a kompromisszumról.

Forrás: GIL COHEN-MAGEN / AFP

Gordon írása szerint valóban körvonalazódik egy olyan megállapodás, amelyben Ukrajna lemondana a vitatott donbászi területek egy részéről, cserébe amerikai biztonsági garanciákért. A szerző azonban ezt stratégiai zsákutcának tartja, mert úgy véli, egy ilyen garancia különösen akkor lenne hiteltelen, ha azt Donald Trump vállalná.