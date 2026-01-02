A New York Times szerzője kiadta az ukázt Zelenszkijnek: dobja a kukába a washingtoni béketervet, hadd tomboljon tovább a háború

Zelenszkij elárulta, milyen menetrend szerint folytatódnak a béketárgyalások
Az ukrán elnök szerint hamarosan véget érhet a háború, bár arról egyelőre szó sincs, mikor ülnek egy asztalhoz Moszkva és Kijev képviselői.
Az Egyesült Államok és Ukrajna között hónapok óta zajlanak az egyeztetések egy lehetséges békemegállapodás alapelveiről. A háttérben azonban már formálódik az az érvrendszer, amely szerint Zelenszkij jobban teszi, ha nem siet a kompromisszummal, és nem a békét választja.
Az amerikai baloldali külpolitikai elit egyik jól ismert hangja a The New York Times véleményrovatában fejtette ki, miért tartja rossz iránynak azt, ha Zelenszkij valódi békemegállapodásban gondolkodik Oroszországgal. Philip H. Gordon, aki korábban Kamala Harris nemzetbiztonsági tanácsadója volt, világossá tette: szerinte Ukrajna csak akkor járna el helyesen, ha nem biztonsági garanciákban, hanem további fegyverekben és gazdasági eszközökben gondolkodna.
Gordon írása szerint valóban körvonalazódik egy olyan megállapodás, amelyben Ukrajna lemondana a vitatott donbászi területek egy részéről, cserébe amerikai biztonsági garanciákért. A szerző azonban ezt stratégiai zsákutcának tartja, mert úgy véli, egy ilyen garancia különösen akkor lenne hiteltelen, ha azt Donald Trump vállalná.
A véleménycikk hosszasan sorolja azokat az érveket, amelyek szerint Trump elnökként korábban sem mutatott hajlandóságot arra, hogy közvetlenül szembeszálljon Vlagyimir Putyin Oroszországával, sőt csökkentette Ukrajna katonai és pénzügyi támogatását, miközben az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban Moszkva narratíváját tette magáévá.
Gordon szerint Zelenszkij naiv lenne, ha területi engedményekért cserébe papíron létező amerikai garanciákban bízna. Ehelyett azt javasolja, hogy az ukrán elnök kézzelfogható eszközöket követeljen:
A szerző még ennél is tovább megy. Felveti, hogy Ukrajnának vissza kellene kapnia a Zaporizzsjai atomerőmű feletti ellenőrzést, amelyet közösen működtethetne az Egyesült Államokkal, gazdasági és energetikai haszonszerzés reményében. Emellett az amerikai befektetések növelését is kulcsfontosságúnak tartja, mert szerinte ez nagyobb elrettentő erőt jelentene Oroszországgal szemben, mint bármilyen ígéret.
A gondolatmenet lényege világos: a béke csak akkor elfogadható, ha közben a háború logikája is fennmarad.
Zelenszkij számára a szerző szerint nem az a kérdés, mikor lehet lezárni a konfliktust, hanem az, hogyan lehet azt úgy „lezárni”, hogy közben továbbra is fegyverek, pénz és nyugati jelenlét biztosítsa a nyomást Moszkván.
A véleménycikk végkicsengése szerint Zelenszkij túlzottan ragaszkodik a biztonsági garanciákhoz, amelyek Gordon szerint végső soron üresek és veszélyesek. A szerző úgy látja, még nem késő irányt váltani – vagyis nem a béke irányába, hanem egy hosszabb távon is fenntartható, fegyverekkel és gazdasági érdekekkel megtámogatott konfliktus felé. Ez az a logika, amelyből jól látszik: a nyugati elit egy része számára a béke továbbra is csak másodlagos opció.
Nyitókép: KLAUDIA RADECKA/AFP