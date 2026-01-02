Ft
Hétfőn megjelent írásomra igyekezett ma válaszolni Gelencsér Ferenc

2026. január 02. 19:27

Szerintem szánjon még néhány hónapot az értelmezésre, és akkor talán föl is fogja.

2026. január 02. 19:27
Hont András
Hont András
„Hétfőn megjelent írásomra igyekezett ma válaszolni Gelencsér Ferenc. (Aki nem emlékezne rá  – nekem is gondolkodnom kellett, mert hirtelen nem tudtam becses személyét hova tenni – , ő egy villámkarriert befutott politikus, ami azt jelenti, hogy mire öt ember megjegyezte volna a nevét, már meg is bukott. Pedig átmenetileg a Momentum élén is állomásozott, de már elmúlt. Ahogy a Momentum is). A lényeg: a magát egykor szerényen államférfinek tituláló epizódszereplőnek négy napba került elolvasni a cikkemet. Szerintem szánjon még néhány hónapot az értelmezésre, és akkor talán föl is fogja. Bár ez nem túl valószínű.

Az ugyanakkor pozitívum, hogy Gelencsér – természetesen szintén anélkül, hogy megértette volna – idéz egy 2018-as HVG-s cikkemből. Ezt ma (meg sose) nem szokták megtenni, mert akkor látszana, hogy hosszú évek óta ugyanazt mondom. A fölelevenített mondat így hangzik: »A kormányváltás nemhogy nem valószínű, de nem is kívánatos most«. Pontosan. Már akkor is romokban hevert az ellenzék nagy része (Vona pártja volt életképes, de azóta a Jobbik akkori szavazóinak legalább felét is sikerült átrugdalni államférfiéknak a Fideszhez, illetve a Mi Hazánkhoz). Nem én tehetek róla, hogy azt követően is mindig mindenben pontosan az ellenkezőjét csinálta az ellenzék, mint amit javasoltam, míg eljutottak a végső elmebajig.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Mindenkinek, akinek ebben szerepe volt, talán illene mélyen kussolnia. Ehelyett Gelencsér engem kezd minősítgetni, például, hogy én vagyok, aki nem ismerem az országot, és jól fizetett publicistának nevez. Komoly terepismeretről tanúskodik, ha valaki szerint mifelénk jól fizetik a publicistákat vagy egyéb betűvetőket. Még senki nem épített ebből palotát, a HVG-s bérekről meg inkább nem mondok semmit, de nyilván töredéke, mint egy közpénzen eltartott parlamenti képviselő jövedelme. Viszont az is tény, hogy a Fidesznek megérte eltartani a Gelencséreket, ekkora f@szokat nem könnyen találni. Esetleg, ha körülnéznek a kormány tagjainak rokonságában.”

Nyitókép forrása: Koszticsák Szilárd / MTI

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Galerida
2026. január 02. 19:47
Talán Moldova alkotta meg viágzó szocializmus idején a "Vörös farok" fogalmát akkor, amikor Hont még csak terv volt, de tény, hogy szakszerűen alkalmazza....
Válasz erre
1
0
uranvaros
2026. január 02. 19:47
Rokonság. :)
Válasz erre
1
0
csulak
2026. január 02. 19:44
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
2
1
xerxesz
•••
2026. január 02. 19:39 Szerkesztve
kedves, Bandi, bocs, hogy mindig lebandizlak, de olyan ostobaságokat bírsz írni, mint egy Bandi. Gelencsér és egyéb államférfiakat nem a FIDESZ tartja el, hanem azok, akik rájuk szavaztak, akik bevoksolták őket a parlamentbe... ja, és semmivel sem ostobábbak a kormány tagjainak rokonai, mint az ellenzék tagjainak rokonai, vagy akár az ellenzék maga... mint erre oly sokszor te magad is rávilágítasz... ergo, semmivel sem ostobábbak nálad, aki egy bekezdésben sikeresen megcáfolod önmagad... hajrá, Bandi, jó lesz ez! csak neked is kell pár hónap...
Válasz erre
3
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!