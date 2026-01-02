„Hétfőn megjelent írásomra igyekezett ma válaszolni Gelencsér Ferenc. (Aki nem emlékezne rá – nekem is gondolkodnom kellett, mert hirtelen nem tudtam becses személyét hova tenni – , ő egy villámkarriert befutott politikus, ami azt jelenti, hogy mire öt ember megjegyezte volna a nevét, már meg is bukott. Pedig átmenetileg a Momentum élén is állomásozott, de már elmúlt. Ahogy a Momentum is). A lényeg: a magát egykor szerényen államférfinek tituláló epizódszereplőnek négy napba került elolvasni a cikkemet. Szerintem szánjon még néhány hónapot az értelmezésre, és akkor talán föl is fogja. Bár ez nem túl valószínű.

Az ugyanakkor pozitívum, hogy Gelencsér – természetesen szintén anélkül, hogy megértette volna – idéz egy 2018-as HVG-s cikkemből. Ezt ma (meg sose) nem szokták megtenni, mert akkor látszana, hogy hosszú évek óta ugyanazt mondom. A fölelevenített mondat így hangzik: »A kormányváltás nemhogy nem valószínű, de nem is kívánatos most«. Pontosan. Már akkor is romokban hevert az ellenzék nagy része (Vona pártja volt életképes, de azóta a Jobbik akkori szavazóinak legalább felét is sikerült átrugdalni államférfiéknak a Fideszhez, illetve a Mi Hazánkhoz). Nem én tehetek róla, hogy azt követően is mindig mindenben pontosan az ellenkezőjét csinálta az ellenzék, mint amit javasoltam, míg eljutottak a végső elmebajig.