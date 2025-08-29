Egy ország lélegezhet fel: a Momentum szeptembertől nem ül be a parlamentbe

A DK szóvivője elismerte: Fekete-Győr András hatalmasat hazudott
A Demokratikus Koalíció árulással vádolja a Momentumot.
Szerintük a politika nem a parlamenten belül, hanem az utcákon folyik.
Értelmetlennek látja azt, ezért nem ül be a parlamentbe szeptembertől a Momentum – árulta el a párt politikusa, Gelencsér Ferenc az ATV Egyenes beszéd című műsorában.
A képviselő azután monda ezt, hogy a Momentum nem vett részt a Jobbik által szervezett, devizahitelekről szóló rendkívüli parlamenti ülésen.
Aki 15 év NER után még azt gondolja, hogy a magyar Országgyűlésnek egy kétharmados vezetésben még bármi funkciója van, az vagy elképesztően naiv, vagy egészen más elképzelései vannak a politikáról”
– állította a momentumos politikus. Szerinte a politika nem a parlamenten belül, hanem az utcákon folyik.
Gelencsér hangsúlyozta, nemes gesztusnak tartja, amit a Jobbik a devizahiteles ügyben kommunikál, de nem a rendkívüli ülés a módja a párbeszéd kezdeményezésének, hiszen – elmondása szerint – arra mindössze 30 kis párt ment el.
Itt az ideje annak, hogy a Jobbik, a DK és a többiek is észrevegyék azt, hogy mi a valódi felelősségük, és ha fontosak nekik a devizahitelesek, akkor itt az idő, hogy egyet hátra lépjenek, hogy az ország tudjon előre lépni”
– nyomatékosította Gelencsér.
