Gelencsér Jobbik Momentum parlament

Egy ország lélegezhet fel: a Momentum szeptembertől nem ül be a parlamentbe

2025. augusztus 29. 10:04

Szerintük a politika nem a parlamenten belül, hanem az utcákon folyik.

2025. augusztus 29. 10:04
null

Értelmetlennek látja azt, ezért nem ül be a parlamentbe szeptembertől a Momentum – árulta el a párt politikusa, Gelencsér Ferenc az ATV Egyenes beszéd című műsorában.

A képviselő azután monda ezt, hogy a Momentum nem vett részt a Jobbik által szervezett, devizahitelekről szóló rendkívüli parlamenti ülésen.

Ezt is ajánljuk a témában

Aki 15 év NER után még azt gondolja, hogy a magyar Országgyűlésnek egy kétharmados vezetésben még bármi funkciója van, az vagy elképesztően naiv, vagy egészen más elképzelései vannak a politikáról”

– állította a momentumos politikus. Szerinte a politika nem a parlamenten belül, hanem az utcákon folyik.

Gelencsér hangsúlyozta, nemes gesztusnak tartja, amit a Jobbik a devizahiteles ügyben kommunikál, de nem a rendkívüli ülés a módja a párbeszéd kezdeményezésének, hiszen – elmondása szerint – arra mindössze 30 kis párt ment el.

Itt az ideje annak, hogy a Jobbik, a DK és a többiek is észrevegyék azt, hogy mi a valódi felelősségük, és ha fontosak nekik a devizahitelesek, akkor itt az idő, hogy egyet hátra lépjenek, hogy az ország tudjon előre lépni” 

– nyomatékosította Gelencsér.

Nyitókép: ATV képernyőkép

***

 

 

