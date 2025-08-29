Egy ország lélegezhet fel: a Momentum szeptembertől nem ül be a parlamentbe

Értelmetlennek látja azt, ezért nem ül be a parlamentbe szeptembertől a Momentum – árulta el a párt politikusa, Gelencsér Ferenc az ATV Egyenes beszéd című műsorában.

A képviselő azután monda ezt, hogy a Momentum nem vett részt a Jobbik által szervezett, devizahitelekről szóló rendkívüli parlamenti ülésen.