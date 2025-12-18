Súlyosbodik a helyzet: az EP elnöke már sürgős eljárásról beszél a befagyasztott orosz vagyon kapcsán

Megfagyott a levegő Brüsszelben: megérkezett Zelenszkij és azonnal üzent a belgáknak (VIDEÓ)
Sok forog most kockán a belga fővárosban.
„Oroszországnak éreznie kell a nyomást annak érdekében, hogy tárgyalóasztalhoz üljön, és látnia kell, hogy lehetetlen éket verni Európa, Ukrajna és az Egyesült Államok közé” – fogalmazott Roberta Metsola.
Ha a brüsszeli uniós csúcstalálkozón támogató döntés születik az Ukrajna finanszírozását célzó jóvátételi hitelről, az Európai Parlament sürgős eljárás keretében már januárban szavazni fog arról – közölte Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke Brüsszelben csütörtökön.
A csütörtökön kezdődött uniós csúcstalálkozón tartott sajtótájékoztatóján Metsola közölte: az Európai Parlament a lépés a fontosságát és sürgősségét is értve működik együtt az Európai Unió Tanácsával azon, hogy fel lehessen használni az európai bankokban tárolt orosz pénzeszközöket jóvátételi hitel formájában Ukrajna finanszírozására.
Ezt is ajánljuk a témában
Sok forog most kockán a belga fővárosban.
Az Európai Uniónak és tagállamainak sürgősen meg kell találniuk annak a módját, miként növeljék és tegyék fenntarthatóvá Ukrajna finanszírozását és biztosítsák számára a háborúhoz szükséges költségeket – jelentette ki.
„Nem engedhetjük meg magunknak, hogy a törékenység vagy a megosztottság jeleit mutassuk.
Oroszországnak éreznie kell a nyomást annak érdekében, hogy tárgyalóasztalhoz üljön, és látnia kell, hogy lehetetlen éket verni Európa, Ukrajna és az Egyesült Államok közé”
– fogalmazott.
Közölte, az Európai Unió a béke projektje, ezért minden valódi béketeremtési erőfeszítést üdvözöl és támogat. Véleménye szerint az elmúlt hetekben elért előrelépésekkel a háborús felek most jutottak a legközelebb békemegállapodáshoz, majd pedig a béke megkötéséhez.
„Ebben a kritikus pillanatban továbbra is fontos, hogy teljes elkötelezettséggel álljunk Ukrajna mögé, hogy az elért béke valódi és tartós legyen” – fogalmazott Metsola, majd hozzátette: erős biztonsági garanciákra van szükség a béke szavatolására. A „semmit Ukrajnáról Ukrajna nélkül” elve a hiteles békemegállapodás előfeltétele – tette hozzá.
(MTI)
Fotó: Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP