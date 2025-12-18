Súlyosbodik a helyzet: az EP elnöke már sürgős eljárásról beszél a befagyasztott orosz vagyon kapcsán

Ha a brüsszeli uniós csúcstalálkozón támogató döntés születik az Ukrajna finanszírozását célzó jóvátételi hitelről, az Európai Parlament sürgős eljárás keretében már januárban szavazni fog arról – közölte Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke Brüsszelben csütörtökön.

A csütörtökön kezdődött uniós csúcstalálkozón tartott sajtótájékoztatóján Metsola közölte: az Európai Parlament a lépés a fontosságát és sürgősségét is értve működik együtt az Európai Unió Tanácsával azon, hogy fel lehessen használni az európai bankokban tárolt orosz pénzeszközöket jóvátételi hitel formájában Ukrajna finanszírozására.