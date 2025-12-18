Ft
Ft
6°C
3°C
Ft
Ft
6°C
3°C
12. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
európai unió európai parlament béke Volodimir Zelenszkij parlament európa ukrajna

Súlyosbodik a helyzet: az EP elnöke már sürgős eljárásról beszél a befagyasztott orosz vagyon kapcsán

2025. december 18. 16:45

„Oroszországnak éreznie kell a nyomást annak érdekében, hogy tárgyalóasztalhoz üljön, és látnia kell, hogy lehetetlen éket verni Európa, Ukrajna és az Egyesült Államok közé” – fogalmazott Roberta Metsola.

2025. december 18. 16:45
null

Ha a brüsszeli uniós csúcstalálkozón támogató döntés születik az Ukrajna finanszírozását célzó jóvátételi hitelről, az Európai Parlament sürgős eljárás keretében már januárban szavazni fog arról – közölte Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke Brüsszelben csütörtökön.

A csütörtökön kezdődött uniós csúcstalálkozón tartott sajtótájékoztatóján Metsola közölte: az Európai Parlament a lépés a fontosságát és sürgősségét is értve működik együtt az Európai Unió Tanácsával azon, hogy fel lehessen használni az európai bankokban tárolt orosz pénzeszközöket jóvátételi hitel formájában Ukrajna finanszírozására.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Az Európai Uniónak és tagállamainak sürgősen meg kell találniuk annak a módját, miként növeljék és tegyék fenntarthatóvá Ukrajna finanszírozását és biztosítsák számára a háborúhoz szükséges költségeket – jelentette ki.

„Nem engedhetjük meg magunknak, hogy a törékenység vagy a megosztottság jeleit mutassuk.

Oroszországnak éreznie kell a nyomást annak érdekében, hogy tárgyalóasztalhoz üljön, és látnia kell, hogy lehetetlen éket verni Európa, Ukrajna és az Egyesült Államok közé”

– fogalmazott.

Közölte, az Európai Unió a béke projektje, ezért minden valódi béketeremtési erőfeszítést üdvözöl és támogat. Véleménye szerint az elmúlt hetekben elért előrelépésekkel a háborús felek most jutottak a legközelebb békemegállapodáshoz, majd pedig a béke megkötéséhez.

„Ebben a kritikus pillanatban továbbra is fontos, hogy teljes elkötelezettséggel álljunk Ukrajna mögé, hogy az elért béke valódi és tartós legyen” – fogalmazott Metsola, majd hozzátette: erős biztonsági garanciákra van szükség a béke szavatolására. A „semmit Ukrajnáról Ukrajna nélkül” elve a hiteles békemegállapodás előfeltétele – tette hozzá.

(MTI)

Fotó: Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
The Loner
2025. december 18. 17:02
Metsola asszony az év 120 000 euros az napi áron 46,5 milliósforint alapfizetéséből mennyivel száll be ? (èves fizetés)
Válasz erre
1
0
gyzoltan-2
2025. december 18. 17:01
A zsidó maffia összezár a zsidóság ukrajnai háborújának tovább viteléért! Mintegy szájzárat kaptak, nem és nem, nem engedik el a háborújukat... Megint a lengyelek lesznek azok, kiket a Nyugat odadob áldozatnak?! -avagy közbeiktatják az észteket?!
Válasz erre
0
0
pankotaidili-2
•••
2025. december 18. 17:01 Szerkesztve
“ Az EU a béke projektje, meg Oroszországot tárgyalóasztalhoz kell kényszeríteni..” Hogy nem szakad le a pofája a büdös ribinek.. hazudik mint a vízfolyás. Miért nem mondják ki amit mindenki tud? Lopni akarnak, és amíg van mit ellopni addig maradnak Mindenki látja
Válasz erre
0
0
Ízisz
•••
2025. december 18. 17:00 Szerkesztve
Z. Ezek az állatok az oroszok részéről jövátétel megfizetésére hivatkoznak, pofáznak!!! Csak ilyet a vesztes fél szokott fizetni!!! Össze vissza hordanak mindent!!! Oroszok hol vesztesek??? Tényleg nem képes senki rá, hogy a pofájukba mondja az összes szemen szedett hazugságaikat, kifogásaikat, hazugságaikat??? A kurva életbe már!!! A harnadik vikágháboeút akarják Európa népére!!! 💯😖👎❗
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!