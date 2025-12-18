Megfagyott a levegő Brüsszelben: megérkezett Zelenszkij és azonnal üzent a belgáknak (VIDEÓ)

Donald Tusk úgy üzent Orbán Viktornak, hogy nem mondta ki a nevét: „Pénz ma, vagy vér holnap”
Óriási a tét Brüsszelben.
Sok forog most kockán a belga fővárosban.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön az EU-tagországok vezetőinek tanácskozására érkezve arról beszélt, mi fog történni akkor, hogy Ukrajna többé nem védi Európa határait.
Lehet félni az Orosz Föderáció részéről várható bírósági lépésektől, de az nem olyan ijesztő, mint amikor Oroszország a határodon áll”
– fogalmazott az ukrán elnök. „Úgy gondolom, erre lehet számítani, ha Ukrajna nem védi Európát” – tette hozzá.
