Ft
Ft
6°C
3°C
Ft
Ft
6°C
3°C
12. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
volodimir zelenszkij Brüsszel európa ukrajna oroszország

Megfagyott a levegő Brüsszelben: megérkezett Zelenszkij és azonnal üzent a belgáknak (VIDEÓ)

2025. december 18. 15:17

Sok forog most kockán a belga fővárosban.

2025. december 18. 15:17
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön az EU-tagországok vezetőinek tanácskozására érkezve arról beszélt, mi fog történni akkor, hogy Ukrajna többé nem védi Európa határait.

Ezt is ajánljuk a témában

Lehet félni az Orosz Föderáció részéről várható bírósági lépésektől, de az nem olyan ijesztő, mint amikor Oroszország a határodon áll”

– fogalmazott az ukrán elnök. „Úgy gondolom, erre lehet számítani, ha Ukrajna nem védi Európát” – tette hozzá.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

Fotó: JOHN THYS / AFP

Összesen 135 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Bitrex®
2025. december 18. 17:05
A büdös kurva kazár anyádat, te tetves drogos geci! Méghogy Ukrajna védi Európát? A kényszersorozott, erőszakkal elhurcolt fiatalok, középkorúak? Lassan 50 év az átlagéletkora a frontkatonáknak!
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2025. december 18. 17:05
A bolygó zsidó kutyafasza ehhez a zongorszkijhoz képest. Mi a fasznak megy Varsóba, mikor mindenki ott van Brüsszelben?
Válasz erre
0
0
simakutya
2025. december 18. 17:03
Teher vonattal gyütt,elvinné a gazdák pénzét is,szerinte jogosan .Miazhogy Nagyon is!!
Válasz erre
0
0
cinkegolyó
2025. december 18. 16:58
Megérkezett a sz@rkeverő...
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!