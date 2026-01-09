Ft
Kocsis Máté máris üzent Ruszin-Szendi Romulusznak

2026. január 09. 13:36

A Tisza Párt biztonságpolitikai szakértőjének botránya még nem zárult le – írta közösségi oldalán a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője.

2026. január 09. 13:36
null

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is megszólalt közösségi felületén, miután Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt biztonságpolitikai szakértője pénteken Facebook-oldalán közzétett videóban számolt be arról, hogy több, ellene indított eljárás is lezárult.

Kocsis felidézte, a volt tábornok tavaly egy tiszás lakossági fórumon biztosan éles lőfegyvert viselt magán, amit később Magyar Péterrel együtt nyilvánosan el is ismertek. Kocsis szerint ugyanakkor a baloldali sajtó – külön kiemelve a 444 egyik újságíróját – igyekezett relativizálni a történteket, azt állítva, hogy nem fegyver, csupán a dzseki gyűrődése látszott.

A Fidesz frakcióvezetője emlékeztetett arra is, hogy az ügyben Budai Gyula feljelentést tett, mivel meglátása szerint a történtek jogszabályt sértettek.

Kocsis szerint az eljárást végül azért szüntették meg, mert az érintettek a hatóság előtt már nem ismerték el a fegyverviselés tényét, noha azt korábban nyilvánosan megtették. Úgy értékelte, hogy a rendőrségi eljárás során megtagadták korábbi kijelentéseiket.

Hozzátette: Budai Gyula az eljárás megszüntetése miatt panaszt kíván benyújtani, így az ügy szerinte még nem zárult le.

Mindeközben Ruszin-Szendi Romulusz arról írt közösségi oldalán, hogy lejárató akció zajlik ellene, és ellenfeleinek az a célja, hogy legyen folyamatban lévő eljárás ellene.

 

elcapo-2
2026. január 09. 14:08
Csak egy tiszás hájfejű g.....eci jár lakossági fórumokra pisztollyal.....tipikus tahó tempó, tiszás!
akoba
2026. január 09. 13:59
Olyan ez is mint a gazdája. Mondtam ugyan, de nem is mondtam. Jellemtelen, gerinctelen puhatestűek.
Jóbarát
2026. január 09. 13:58
Ez hihetetlen. Ha tagadja, akkor elhiszik neki és megszüntetik az eljárást, miközben vannak képek és korábbi beismerések? Akkor hajrá, minden gyilkost aki nem ismeri el a gyilkosságot fel kell menteni. Tényleg hihetetlen, hogy mi folyik a bíróságokon. Hányinger!
szantofer
2026. január 09. 13:56
Kellemes vergődést!
