Kocsis Máté máris üzent Ruszin-Szendi Romulusznak

Magyar Péterék szintet léptek: fegyvert értékesítenek a Tisza Párt környékén
Magyar Péterék elárverezik Ruszin-Szendi Romulusz lőfegyverét.
A Tisza Párt biztonságpolitikai szakértőjének botránya még nem zárult le – írta közösségi oldalán a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője.
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is megszólalt közösségi felületén, miután Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt biztonságpolitikai szakértője pénteken Facebook-oldalán közzétett videóban számolt be arról, hogy több, ellene indított eljárás is lezárult.
Ezt is ajánljuk a témában
Magyar Péterék elárverezik Ruszin-Szendi Romulusz lőfegyverét.
Kocsis felidézte, a volt tábornok tavaly egy tiszás lakossági fórumon biztosan éles lőfegyvert viselt magán, amit később Magyar Péterrel együtt nyilvánosan el is ismertek. Kocsis szerint ugyanakkor a baloldali sajtó – külön kiemelve a 444 egyik újságíróját – igyekezett relativizálni a történteket, azt állítva, hogy nem fegyver, csupán a dzseki gyűrődése látszott.
A Fidesz frakcióvezetője emlékeztetett arra is, hogy az ügyben Budai Gyula feljelentést tett, mivel meglátása szerint a történtek jogszabályt sértettek.
Kocsis szerint az eljárást végül azért szüntették meg, mert az érintettek a hatóság előtt már nem ismerték el a fegyverviselés tényét, noha azt korábban nyilvánosan megtették. Úgy értékelte, hogy a rendőrségi eljárás során megtagadták korábbi kijelentéseiket.
Hozzátette: Budai Gyula az eljárás megszüntetése miatt panaszt kíván benyújtani, így az ügy szerinte még nem zárult le.
Mindeközben Ruszin-Szendi Romulusz arról írt közösségi oldalán, hogy lejárató akció zajlik ellene, és ellenfeleinek az a célja, hogy legyen folyamatban lévő eljárás ellene.