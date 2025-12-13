Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
család Tisza Párt erőszak börtön Magyar Péter gyerek parlament este beszéd

Az erőszakról másképpen

2025. december 13. 07:20

Ma is és holnap is le fog szállni az este a börtönökben, bezárulnak majd a cellaajtók, és meg fog történni mindaz, amit ép ésszel nem, hogy felfogni, de elképzelni is lehetetlen.

2025. december 13. 07:20
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Nem fröcsögve hazudozni kell bent a Parlamentben, eltorzult, a gonoszságtól rémesre faragott pofával, hanem be kell menni a Szőlő utcába, aztán örökbe fogadni egy ottani »gyereket«. Mondjuk egy gyilkost. Vagy »csak« egy rablót.

Vagy egy olyat, aki csoportosan erőszakolt meg lányokat. Bizony! Tessék szépen örökbe fogadni, hazavinni, és utána lehet pofázni.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szőlő utca, Magyar Péter megfutamodása, Zelenszkij végzetes ultimátuma – itt az új Mesterterv

Szőlő utca, Magyar Péter megfutamodása, Zelenszkij végzetes ultimátuma – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Addig viszont szögezzük le: ma is és holnap is és 2085-ben is le fog szállni az este a börtönökben, női börtönökben és fiatalkorúak börtönében, bezárulnak majd a cellaajtók, és meg fog történni mindaz, amit ép ésszel nem, hogy felfogni, de elképzelni is lehetetlen. És ez ellen soha, senki sem fog tudni tenni semmit. Sajnálom.

És a végére még egy »apróság«: a gyerekvédelem leghatékonyabb módja a család, a normális család. Ott kezdődik minden. Például ott lehet megelőzni, hogy a gyerek végül ott kössön ki, ahol vagy köcsög lesz, vagy csicska. Éppen ezért van egy javaslatom Magyar Péter számára, jó lenne, ha így fejezné be a mára meghirdetett tüntetésén elmondandó »nagy« beszédét:

»Végezetül szögezzük le: a gyermekvédelem a családban kezdődik. Éppen ezért soha ne játsszuk el a gyerekeink előtt, hogy éppen öngyilkosok leszünk, és ne fenyegessük őket azzal, hogy anyátok börtönbe megy, apátok meghal, ti pedig mentek az árvaházba. Ne tegyünk ilyet, mert ez felfoghatatlan aljasság és gazemberség. Ennek ellenére sok-sok ezer apaszerepben tetszelgő mocskos, eltakarítandó gazember van, aki ilyet tesz. De közülük csak egy, egyetlenegy akar miniszterelnök lenni. És az én vagyok. Úgyhogy takarítsatok el, de azonnal!«

Ez lenne az egyetlen hiteles megnyilvánulás azon a tüntetésen...”

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

sagirdilsiz-2
2025. december 13. 08:07 Szerkesztve
A 17-18 ezer fogvatartott között elenyésző számú a fiatalkorú ( de a szüleik,rokonaik, bizonyára választók) és amennyiben nincsen eltiltva a közügyektől a nagykorú elítélt aki büntetésvégrehajtási intézetben van, akkor szavazhat az országgyűlési képviselő választáson,-------MP minden apró morzsáért lehajol. Ki van ez találva és másképpen tálalva.
Sróf
2025. december 13. 07:55
Korrekt.
