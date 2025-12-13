Az erőszakról másképpen

Addig viszont szögezzük le: ma is és holnap is és 2085-ben is le fog szállni az este a börtönökben, női börtönökben és fiatalkorúak börtönében, bezárulnak majd a cellaajtók, és meg fog történni mindaz, amit ép ésszel nem, hogy felfogni, de elképzelni is lehetetlen. És ez ellen soha, senki sem fog tudni tenni semmit. Sajnálom.

És a végére még egy »apróság«: a gyerekvédelem leghatékonyabb módja a család, a normális család. Ott kezdődik minden. Például ott lehet megelőzni, hogy a gyerek végül ott kössön ki, ahol vagy köcsög lesz, vagy csicska. Éppen ezért van egy javaslatom Magyar Péter számára, jó lenne, ha így fejezné be a mára meghirdetett tüntetésén elmondandó »nagy« beszédét:

»Végezetül szögezzük le: a gyermekvédelem a családban kezdődik. Éppen ezért soha ne játsszuk el a gyerekeink előtt, hogy éppen öngyilkosok leszünk, és ne fenyegessük őket azzal, hogy anyátok börtönbe megy, apátok meghal, ti pedig mentek az árvaházba. Ne tegyünk ilyet, mert ez felfoghatatlan aljasság és gazemberség. Ennek ellenére sok-sok ezer apaszerepben tetszelgő mocskos, eltakarítandó gazember van, aki ilyet tesz. De közülük csak egy, egyetlenegy akar miniszterelnök lenni. És az én vagyok. Úgyhogy takarítsatok el, de azonnal!«