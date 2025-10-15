Egy tetoválóművész, akit a zene és a rajztehetsége vezetett ki a pokolból – bemutatkozik Horváth József Leon (VIDEÓ)

A rapper előre tekintve megjegyzi, hogy a jövőbeli tervei között az újabb dalok mellett az is szerepel, hogy eljusson további javítóintézetekbe és halmozottan hátrányos helyzetű térségekbe, hogy megossza az ott élőkkel a történetét – azt hirdetve, hogy igenis

van kiút: fel lehet állni arról a padlóról.

Ez a különbség a tetováló és a tetoválóművész között

„Igazából minden tetováló megélhetési tetoválóként kezdi. Nem ismerek olyan tetoválót, aki már az első vendégétől kezdve művész lenne. A tetoválóművész már megválogatja, mely kérést teljesíti, és melyet nem.”

Leon szerint a tetoválóművészek nem minták alapján dolgoznak, hanem a saját fejükből – még ha alapul is veszik, amit a vendég kér vagy eléjük tesz. „Nagyon sokan azt hiszik, hogy az a művészet, ha két képből kreálnak egyet, vagy ha egy képbe beleillesztenek valamilyen geometriai mintát. Nálam a művészet ott kezdődik, hogy valaki leül, és a saját fejében megalkot valamit, amit a nulláról megrajzol, és a saját képzeletének szüleményét varrja fel valakire” – magyarázza.

„Jómagam teljes mértékben vendégközpontú ember vagyok. Számomra az a legfontosabb, hogy a vendég, aki eljön hozzám, olyan szolgáltatást kapjon, amire vágyik, azért a pénzért, amit mi elkérünk.”

Arra a kérdésre, hogy van-e olyan munkája, amire különösen büszke, azt feleli, hogy

a mai napig elégedetlen a saját alkotásaival.

„Minden munkában látok valamilyen hibát. Általában az a gondolatom, hogy rájuk fért volna még egy-két óra. És nincs olyan munkám sem, amit kiemelnék – ezt megteszik helyettem mások” – fűzi hozzá a tetoválóművész.

Élet egy másfajta Németországban

Végül arra a kérdésre, hogy milyen különbségeket tapasztal Németország és Magyarország között, Leon azt válaszolja, hogy ahol él, megvannak a saját kis körei – a háza és az üzlete. Néha-néha bemennek a városba vagy a plázába, hogy elintézzék a fontosabb ügyeket, de amennyire lehet, elszeparálódnak mindentől és mindenkitől.

„Leredukáltam odakint azoknak az embereknek a számát, akikkel foglalkozom. Eleinte erőltettem a magyarokkal való haverkodást, aztán beláttam, hogy nincs értelme, mert csak fúrják egymást. Azokkal állok leginkább szóba, akik nekem dolgoznak vagy velem dolgoznak. És ebbe beletartoznak azok is, akik Magyarországon a videókat és a marketinget készítik nekem.”

„Érezhetően más világ az, ami Németországban van. Ahol mi élünk a családommal, a feleségemmel és a másfél éves kisfiunkkal, oda még azok a problémák olyan mértékben nem gyűrűztek be, mint amikről a nemzetközi médiában hallani. Ma már látom, hogy Németország nem az a hely, amilyennek 20–25 éve elképzeltük. Felénk talán azért nincsenek nagyobb balhék a migránsok miatt, mert a rendőrök még elég kemény kötésűek, teszik a dolgukat és rendet tartanak. Viszont azt is tapasztalom, hogy

ha baj van, az többnyire a más kultúrájú, első- vagy másodgenerációs bevándorlói rétegektől ered”

– zárja gondolatait Horváth József, vagyis Leon.

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád