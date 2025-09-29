Békességet, nyugalmat vár a szörnyű vádakkal meggyötört „Szőlő utca”

Az, hogy ilyen kulturált, professzionális körülmények között működik a javítóintézet, az elsősorban neki köszönhető; mindemellett kedves, segítőkész emberként viselkedett, nehéz lenne egyetlen rossz szót is mondani róla – jelentik ki.

„Ha mindez igaz – s miért kételkednék a szavukban –, hogyan követhetett el ilyen brutális bűncselekményeket, s hogyan fordulhatott elő, hogy ezek a förtelmek hosszú évekig titokban maradtak?” – vetem közbe. Erre azt válaszolták, Juhász rendkívül tartózkodó, szemérmes ember, aki gyakorlatilag semmit nem mesélt a magánéletéről – még azt sem tudták, a biztonsági helyettese az élettársa lett –, annyi derült ki, hogy szeret sportolni, biciklizni és a kutyákat.

Ezek szerint – ezt már én teszem hozzá – kettős életet élt, egyfelől az intézmény vezette becsületesen, másfelől pedig, amennyiben beigazolódik a gyanú, undorító módon kihasznált néhány nőt. Ezt a véleményt nem kommentálták a beszélgetőpartnereim.

A papíron itt foglalkoztatott, de valójában prostitúcióból élő nőkről sem volt információjuk. Dolgoztak a konyhán, gyerekfelügyelőként vagy másutt, de hogy miként kerültek ide, milyen státuszban voltak, hogyan alakult a munkabeosztásuk,

arról a szakembereknek nem volt információjuk, mindez az intézmény vezetőjére, Juhászra tartozott, aki nem is avatta be őket a részletekbe.

„Az itteni munka – a szépsége mellett – rendkívül kemény, nagyon fárasztó. A munkatársaknak gyakorlatilag nincs egy szabad percük sem, itt nem cseverésznek a kollégák egymással, nem beszélik ki egymást. Aki befejezte a műszakot, siet haza, hogy pihenjen, vagy, hogy otthon folytassa a munkát” – adnak magyarázatot arra, miért nem volt feltűnő, hogy időnként feltűnt az intézményben egy-két nő, akik túl sokáig nem maradtak.

Éppen ezért mindkét szakembert, de valójában az intézet mind a 75 munkatársát letaglózták azok a május végi hírek, hogy őrizetbe vették a főnöküket, s gyakorlatilag azóta sem tudnak napirendre térni a történtek felett; minden újabb hír, amely napvilágot lát Juhászról, sokkolja őket.

De az még jobban, hogy a közvélemény egy része még mindig úgy hiszi, náluk, az intézetben történtek ezek a borzalmak, hiszen „Szőlő utcai botrányokról” írnak, beszélnek, holott sem magának az intézménynek, sem az itt, becsületesen dolgozóknak semmi közük nincs a feltételezett bűncselekményekhez.

„Csak abban bízunk, hogy

előbb-utóbb véget ér ez a rémálom, s ha szóba kerül a Szőlő utcai intézet, akkor majd nem a borzalmas bűncselekményről esik szó, hanem arról, hogy példás nevelőmunka és oktatás folyik itt,

ahol az itt dolgozók igyekeznek megváltoztatni, jobbá tenni a fiatalok életét” – közli a két szakember.

De mi mást is mondhatnának, holott gyaníthatóan ők is tisztában vannak azzal, hogy az intézmény önhibáján kívül a belpolitika ocsmány mocsarába süllyedt, ahonnan nagyon nehéz lesz kikászálódnia.

Fotó: Ficsor Márton