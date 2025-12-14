Brutális részletek derültek ki: elrettentő, hogy kiket tartanak fogva a Szőlő utcában

A Szőlő utcai intézetben fogva tartott fiatalok súlyos erőszakos bűncselekmények elkövetői. A Ripost információi szerint a fiatalok között találhatók terrorcselekmény előkészületeiért, emberölésért, fegyveres rablásért és 12 éven aluliak elleni szexuális erőszakért elítéltek. A bűncselekmények brutális volta ellenére az elkövetők életkora fiatal, ami különösen aggasztóvá teszi az eseteket.

Az intézetben tartottak között vannak olyanok, akik előre megtervezett, kegyetlen cselekményeket követtek el. A portál szerint az egyik fiatal például anyját és nagymamáját támadta meg, egyiküket késsel sebesítette meg, mások hajléktalanokat vagy idős, fogyatékos személyeket bántalmaztak, majd kiraboltak. Egyesek terrorcselekmény elkövetésére készültek, TikTok-videót is készítve magyaroroszági és lengyelországi mecsetek felrobbantásáról, és célponttá tették barátnőjük családját.