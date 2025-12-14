Ft
12. 14.
vasárnap
12. 14.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
szőlő utca bűncselekmény javítóintézet

Brutális részletek derültek ki: elrettentő, hogy kiket tartanak fogva a Szőlő utcában

2025. december 14. 10:34

Terrorcselekmény, fegyveres rablás, emberölés, 12 éven aluliak elleni nemi erőszak.

2025. december 14. 10:34
null

A Szőlő utcai intézetben fogva tartott fiatalok súlyos erőszakos bűncselekmények elkövetői. A Ripost információi szerint a fiatalok között találhatók terrorcselekmény előkészületeiért, emberölésért, fegyveres rablásért és 12 éven aluliak elleni szexuális erőszakért elítéltek. A bűncselekmények brutális volta ellenére az elkövetők életkora fiatal, ami különösen aggasztóvá teszi az eseteket.

Az intézetben tartottak között vannak olyanok, akik előre megtervezett, kegyetlen cselekményeket követtek el. A portál szerint az egyik fiatal például anyját és nagymamáját támadta meg, egyiküket késsel sebesítette meg, mások hajléktalanokat vagy idős, fogyatékos személyeket bántalmaztak, majd kiraboltak. Egyesek terrorcselekmény elkövetésére készültek, TikTok-videót is készítve magyaroroszági és lengyelországi mecsetek felrobbantásáról, és célponttá tették barátnőjük családját.

A szexuális erőszak különösen súlyos esetekben jelentkezett. Több fiatalt 12 éven aluliak sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt ítéltek el, áldozataik között voltak saját testvérek és idegen gyermekek is. A fiatalok fenyegetéssel, fizikai erőszakkal kényszerítettek gyermekeket szexuális cselekményekre, és egyes esetekről videófelvételt is készítettek.

A fegyveres rablások és kifosztások szintén jellemzőek az intézetben tartott elítéltek között. Több áldozatot fenyegetéssel, testi erőszakkal vagy késsel bántalmaztak, hogy pénzt, értéktárgyakat vagy elektronikai eszközöket szerezzenek meg. Az esetek között egyéni és csoportos támadások egyaránt előfordultak, a fiatalok gyakran többszörös fizikai erőszakot alkalmaztak az áldozatokkal szemben.

Nyitókép: Ficsor Márton/Mandiner

Összesen 12 komment

dzsini75
2025. december 14. 11:03
En hiszem azt, hogy a Szőlő utcában 2010 előtt a legnagyobb probléma az volt, hogy kosárfonó vagy kötögető program legyen délutánonként……. 🤣🤣🤣🤣
[email protected]
2025. december 14. 11:00
Ezeknek a HÜLYE-IDIÓTA BALLIBGENYÁKNAK tökmindegy hogy miről van szó valójában. MIONDENRŐL "UGYNAZ" JUT AZ ESZÜKBE MINT MÓRICKÁNAK A TANITÓNÉNI KÉRDÉSKOR. Ha valaki FINGIK EGYET A 6-OS VILLAMOSON, AKKOR UGYE "A 'ZORBÁNNAK "MENNIE" KELL.....ÉS HASONLÓK..."Grogu" levelezőtársnak üzenem: AZ NINCS(!!!) RENDBEN, AMIT Ő ÉS ŐK MONDANAK: 12 ÉVES KISLÁNYOKAT MGERŐSZAKOLÓ, RABLÓGYILKOS SZÖRNYETEGEKKEL NEM LEHET UGYANÚGY BÁNNI A SITKÓN SEM.... ,mint amit ők a Grogu félék "törvényesnek" akarnának kikiáltani. Azaz: NE A GAZEMBEREK IRJÁK MÁR ELŐ, MI A TÖRVÉNYES ÉS MI A "törvénytelen"!!!
dzsini75
2025. december 14. 10:58
Én nem is tudom….. Most az az új ellenzéki program, hogy az elítélt fiatalkorú bűnözők mellett tünciznek..?.?.??. Egyébként hang miért nincs a videóhoz..?.?.??. Ja mert lehet akkor kiderülne, hogy a végtelenségig provokálta a nevelőtisztet a srác.?.??.. De persze ettől függetlenül nem engedhető meg az a reakció a nevelőtől amit láthattunk……
Chekke-Faint
2025. december 14. 10:52
Grogu Hát persze agyas, ebből ugyan nem lesz Orbánbuktatás.. Bár nem tudni a balodal alatt mik tötréntek ugyan abban az intézetben, de most egy legalább kideült...DDD
