Brutális részletek derültek ki: elrettentő, hogy kiket tartanak fogva a Szőlő utcában

Na, végre: feltették az eddigi legfontosabb kérdést a Szőlő utcai botrányban
A baloldal az esetre igyekszik politikai köntöst aggatni, holott nagyon nem ez lenne a legfontosabb.
Terrorcselekmény, fegyveres rablás, emberölés, 12 éven aluliak elleni nemi erőszak.
A Szőlő utcai intézetben fogva tartott fiatalok súlyos erőszakos bűncselekmények elkövetői. A Ripost információi szerint a fiatalok között találhatók terrorcselekmény előkészületeiért, emberölésért, fegyveres rablásért és 12 éven aluliak elleni szexuális erőszakért elítéltek. A bűncselekmények brutális volta ellenére az elkövetők életkora fiatal, ami különösen aggasztóvá teszi az eseteket.
Az intézetben tartottak között vannak olyanok, akik előre megtervezett, kegyetlen cselekményeket követtek el. A portál szerint az egyik fiatal például anyját és nagymamáját támadta meg, egyiküket késsel sebesítette meg, mások hajléktalanokat vagy idős, fogyatékos személyeket bántalmaztak, majd kiraboltak. Egyesek terrorcselekmény elkövetésére készültek, TikTok-videót is készítve magyaroroszági és lengyelországi mecsetek felrobbantásáról, és célponttá tették barátnőjük családját.
A szexuális erőszak különösen súlyos esetekben jelentkezett. Több fiatalt 12 éven aluliak sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt ítéltek el, áldozataik között voltak saját testvérek és idegen gyermekek is. A fiatalok fenyegetéssel, fizikai erőszakkal kényszerítettek gyermekeket szexuális cselekményekre, és egyes esetekről videófelvételt is készítettek.
A fegyveres rablások és kifosztások szintén jellemzőek az intézetben tartott elítéltek között. Több áldozatot fenyegetéssel, testi erőszakkal vagy késsel bántalmaztak, hogy pénzt, értéktárgyakat vagy elektronikai eszközöket szerezzenek meg. Az esetek között egyéni és csoportos támadások egyaránt előfordultak, a fiatalok gyakran többszörös fizikai erőszakot alkalmaztak az áldozatokkal szemben.
