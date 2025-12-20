Ft
malmö bűncselekmény svédország

Újabb döbbenetes eset Svédországban: egy 12 éves fiú követett el bérgyilkosságot

2025. december 20. 08:58

Életkora miatt büntetés nélkül úszhatja meg a gyilkosságot.

2025. december 20. 08:58
null

Svédországban egyre riasztóbb méreteket ölt a jelenség, hogy szervezett bűnözői csoportok kiskorúakat toboroznak súlyos erőszakos bűncselekmények – például lövöldözések – végrehajtására, mivel büntethetetlenségük miatt könnyen felhasználhatók a bandaháborúkban – írta a Magyar Nemzet.

A legújabb tragikus incidens december 12-én, péntek este történt Malmö Oxie negyedében. Egy Audiban utazó négy férfire adtak le több lövést egy másik járműből a Galgebacksvägenen. A hátsó ülésen ülő 21 éves férfi halálos sérülést szenvedett, és a kórházban életét vesztette. A másik három utas sértetlenül megúszta, de a rendőrség az esetet gyilkosságként és háromszoros gyilkossági kísérletként kezeli. A nyomozás szerint a támadó valószínűleg összetévesztette az áldozatot egy másik autóban ülő személlyel, aki a célpont lehetett. Röviddel a történtek után a hatóságok azonosítottak egy gyanúsítottat:

egy mindössze 12 éves fiút, aki nem Malmöből származik, hanem az ország más részéről utazott oda kifejezetten a bűncselekmény végrehajtására.

A fiú néhány órával a lövöldözés után maga jelentkezett a rendőrségen, és bevallotta a tettét. Jelenleg a szociális hatóságok gondviselése alatt áll, mivel 15 év alatti kora miatt nem vonható büntetőjogi felelősségre Svédországban.

A fiú a hírek szerint problémás családi háttérrel rendelkezik: erőszakos környezetben nőtt fel, többször helyeztek el nevelőotthonban, ahonnan nemrég szökött meg. Több forrás szerint bűnözői körök szervezték be, jelentős összeget – akár 250 ezer svéd koronát – ígérve a „megbízásért”. A rendőrség szerint a fiatal nem egyedül tervezte és hajtotta végre a támadást, jelenleg további gyanúsítottakat keresnek, köztük a felbujtókat és segítőket. Nemrég két személyt tartóztattak le a bűncselekményben való közreműködés gyanújával.

Nyitókép forrása: Jonathan NACKSTRAND / AFP

auditorium
2025. december 20. 10:49
Sajnos más EU-tagországban is egyre gyakrabban szerveznek be kiskorúakat, közöttük igen sok másodgenerációs. Jól tudják, nem kapnak börtönbűntetést csak javitóintézetet, ahol tanulhatnak, nevelik őket, jó ellátást kapnak, kirándulni viszik őket. A drogárusitásban is aktivan résztvesznek... A jóemberkedő humanizmusnak és a nagy liberalizmusnak radikalizálódás a vége. A polgárok a jövőben egyre inkább jobbra fognak szavazni, hogy némileg RENDET és BIZTONSÁGOT teremtsenek, azaz: ne lehessen bűntetés nélkül elfoglalni más tulajdonát és nem fizetni lakbért, ne lehessen emlékműveket, hires festményeket rongálni, eu-i nőket molesztálni, baby gang-el járni a várost és társaikat megverni és meglopni, templomokat, zsinagógákat robbantgatni, bandákkal külföldön "móresre tanitani" a feltételezett "nácikat", egyetemekre berontani és pro Pal jelszóval a tanitást megakadályozni, kalauzokat összeverni vagy megkéselni, ha kérik a jegyet. Ez mindennapos jelenség a ny-i jogállamokban.
Válasz erre
1
0
Agricola
2025. december 20. 10:43
Svédországban egy 12 éves fiú követett el bérgyilkosságot Életkora miatt büntetés nélkül úszhatja meg a gyilkosságot. A fiúnak nehéz gyermekkora volt, többször helyeztek el nevelőotthonban, ahonnan nemrég szökött meg. Svédországban nem volt egy olyan karakter, mint nálunk Puzsér Róbert, aki plüss macikat vitt a bűnöző fiatalkorúak Szőlő utcai javítóintézetébe, ezzel javítva az ott élő fiatal bűnözők általános hangulatát. Ha Puzsér Róbert ezt tette volna Svédországban nevelőotthonban is, ahol a a 12 éves gyerek élt, a 12 éves gyerek nem szökött volna meg onnan, a hanem a Puzsértól kapott plüss maciját dédelgette volna mostanáig, és nem keveredett volna gyilkosságba. Puzsér hiányzik Svédországból!
Válasz erre
1
0
Kerezs
2025. december 20. 10:31
"döbbenetes eset Svédországban" Azért erős túlzás döbbenetesnek minősíteni a napi gyakorlatot. A Közel-Keleten, egyes afrikai országokban természetes dolog a gyerekkatonák alkalmazása. Számtalan előnyük van a felnőttekkel szemben. Tévedés ne essék, ezek ugyanazok. A betelepülők elhozták Európába az otthoni kultúrájukat életmódjukat, problémáikat, problémamegoldó módszereiket. Még a Balkánról érkezettek is mások. Zlatan Ibrahimović is ismert felettébb szokatlan konfliktuskezeléséről, csak neki elnézik.
Válasz erre
3
0
Toma78
•••
2025. december 20. 10:23 Szerkesztve
Jaj csak nehogy a Szőlő utcába kerüljön ez az ártatlan gyermek, mert akkor Petike ott fog virrasztani Juhásszal a bejárat elött nehogy valaki is bántani merje...🖕 Sajnos pont ezért gusztustalan az ellenzêk ezen lovaglása, mert pontosan kíváncsi lennék az ideg gyenge Magyarra meg Juhászra, hogy hogyan reagálnak ha egy ilyen kis dakota lökdödsné, leköpné vagy esetleg szóban kifejtené, hogy hogyan fogja meggyalázni majd őt vagy a szeretteit ha szabadul... Ott nincs Katica csoport!!!! Visszatérve a cikkre ezt a lényt ott kellett volna főbe lőni, mert mit várhat a társadalom attól aki már ennyi idősen legkomolyabb bűncselekményt elkövette. Ő embert embereket fog ölni azt ül közpénzből életfogytig! 👎 Ezen kellene inkább puffogni, hogy ebbe nő fel egy generáció. Ők már nem fognak félni a rendőrtől nem lesznek gátlásaik semmilyen téren! Majd akkor kiabáljatok a jogaikért amikor ne adja ég a te családodból intéz el valakit!!!🖕😡🖕
Válasz erre
3
0
