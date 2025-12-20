Újabb döbbenetes eset Svédországban: egy 12 éves fiú követett el bérgyilkosságot

Özönlenek a svédek Magyarországra, ez a kedvenc helyük Európában – Orbán Viktorra hallgatnak, nem a svéd miniszterelnökre
Svédországban egyre riasztóbb méreteket ölt a jelenség, hogy szervezett bűnözői csoportok kiskorúakat toboroznak súlyos erőszakos bűncselekmények – például lövöldözések – végrehajtására, mivel büntethetetlenségük miatt könnyen felhasználhatók a bandaháborúkban – írta a Magyar Nemzet.
A legújabb tragikus incidens december 12-én, péntek este történt Malmö Oxie negyedében. Egy Audiban utazó négy férfire adtak le több lövést egy másik járműből a Galgebacksvägenen. A hátsó ülésen ülő 21 éves férfi halálos sérülést szenvedett, és a kórházban életét vesztette. A másik három utas sértetlenül megúszta, de a rendőrség az esetet gyilkosságként és háromszoros gyilkossági kísérletként kezeli. A nyomozás szerint a támadó valószínűleg összetévesztette az áldozatot egy másik autóban ülő személlyel, aki a célpont lehetett. Röviddel a történtek után a hatóságok azonosítottak egy gyanúsítottat:
egy mindössze 12 éves fiút, aki nem Malmöből származik, hanem az ország más részéről utazott oda kifejezetten a bűncselekmény végrehajtására.
A fiú néhány órával a lövöldözés után maga jelentkezett a rendőrségen, és bevallotta a tettét. Jelenleg a szociális hatóságok gondviselése alatt áll, mivel 15 év alatti kora miatt nem vonható büntetőjogi felelősségre Svédországban.
A fiú a hírek szerint problémás családi háttérrel rendelkezik: erőszakos környezetben nőtt fel, többször helyeztek el nevelőotthonban, ahonnan nemrég szökött meg. Több forrás szerint bűnözői körök szervezték be, jelentős összeget – akár 250 ezer svéd koronát – ígérve a „megbízásért”. A rendőrség szerint a fiatal nem egyedül tervezte és hajtotta végre a támadást, jelenleg további gyanúsítottakat keresnek, köztük a felbujtókat és segítőket. Nemrég két személyt tartóztattak le a bűncselekményben való közreműködés gyanújával.
