Újabb döbbenetes eset Svédországban: egy 12 éves fiú követett el bérgyilkosságot

Svédországban egyre riasztóbb méreteket ölt a jelenség, hogy szervezett bűnözői csoportok kiskorúakat toboroznak súlyos erőszakos bűncselekmények – például lövöldözések – végrehajtására, mivel büntethetetlenségük miatt könnyen felhasználhatók a bandaháborúkban – írta a Magyar Nemzet.

A legújabb tragikus incidens december 12-én, péntek este történt Malmö Oxie negyedében. Egy Audiban utazó négy férfire adtak le több lövést egy másik járműből a Galgebacksvägenen. A hátsó ülésen ülő 21 éves férfi halálos sérülést szenvedett, és a kórházban életét vesztette. A másik három utas sértetlenül megúszta, de a rendőrség az esetet gyilkosságként és háromszoros gyilkossági kísérletként kezeli. A nyomozás szerint a támadó valószínűleg összetévesztette az áldozatot egy másik autóban ülő személlyel, aki a célpont lehetett. Röviddel a történtek után a hatóságok azonosítottak egy gyanúsítottat: