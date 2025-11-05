Özönlenek a svédek Magyarországra, ez a kedvenc helyük Európában – Orbán Viktorra hallgatnak, nem a svéd miniszterelnökre

A Világgazdaság arról ír, hogy bár az elmúlt hónapokban a svéd miniszterelnök, Ulf Kristersson többször vitába keveredett Orbán Viktorral, úgy tűnik, a svédek a magyar miniszterelnökre hallgatnak. A portál a svéd sajtót, a Dagens PS-t szemlézi, akik arról cikkeznek, hogy

a svédek elárasztják Magyarországot.

A lap szerint ennek az egyik fő oka az, hogy Magyarországon minden sokkal olcsóbb, mint Svédországban, mint írják,

egy latte áráért lehet kapni egy ebédet,

miközben Budapest tele van fürdőkkel és romkocsmákkal, melyek közül a Széchenyi Fürdőt és a Szimpla Kertet ajánlják.