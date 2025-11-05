Ft
11. 05.
szerda
Svédország Széchenyi fürdő Budapest Orbán Viktor Ulf Kristersson

Özönlenek a svédek Magyarországra, ez a kedvenc helyük Európában – Orbán Viktorra hallgatnak, nem a svéd miniszterelnökre

2025. november 05. 08:48

A politikai különbségek ellenére szívesen látogatnak Magyarországra a svédek.

2025. november 05. 08:48
null

A Világgazdaság arról ír, hogy bár az elmúlt hónapokban a svéd miniszterelnök, Ulf Kristersson többször vitába keveredett Orbán Viktorral, úgy tűnik, a svédek a magyar miniszterelnökre hallgatnak. A portál a svéd sajtót, a Dagens PS-t szemlézi, akik arról cikkeznek, hogy

 a svédek elárasztják Magyarországot. 

A lap szerint ennek az egyik fő oka az, hogy Magyarországon minden sokkal olcsóbb, mint Svédországban, mint írják, 

egy latte áráért lehet kapni egy ebédet,

miközben Budapest tele van fürdőkkel és romkocsmákkal, melyek közül a Széchenyi Fürdőt és a Szimpla Kertet ajánlják.

Hozzáteszik: a svédek számára meglepő, hogy mennyire elterjedt még mindig a készpénz, a tökéletes hétvége pedig így néz ki Budapesten a svéd lap szerint: megmártózás a Széchenyi fürdőben, reggeli sör a Szimpla kertben, gulyás a Nagyvásárcsarnokban, napnyugati séta a Lánchídon, szelfi a Halász-bástyán.

Semmiképp sem ajánlják a politikai kérdések feszegetését, a reptéri pénzváltást és azt, hogy összekeverjék Magyarországot Romániával,

derült ki.

Nyitókép: Jászai Csaba, tulajdonos: MTI/MTVA

 

hcsabb11
2025. november 05. 11:00 Szerkesztve
Nem örülök neki, hogy a svédek Magyarországra jönnek. Olvastam, hogyan írtak a magyarokról, "lezúzunk titeket", ok nélkül aggresszívak, magyarellenesek. A lengyeleket bezzeg nem bántották se a civil se a politikus svédek, pedig 2 évvel ezelőttig ugyanolyan politikát folytattak mint a magyarok. Magyar nemzet ellen vannak, az egész nemzet ellen, nem a kormány ellen. A kettősmérce miatt bebizonyosodott. Még az oroszokkal sem beszélnek úgy mint a magyarokkal, meg az arabokkal, pedig a magyarok nem is bántják a svédeket. Nem látom szívesen a svédeket, a svéd nyelv se, semmi svéd nem való ide és nincsenek szívesen látva. Aljas, gonosz, rasszista gy nemzet a svéd. Jó lenne, ha Magyarországon be lenne tiltva a svéd nyelv, zászló használata, és eltakarítanának, hazaküldenének minden svédet, és kitiltani őket Magyarország területéről. Tiszta gyűlöletet érzek irántuk.
red-bullshit
2025. november 05. 10:29
Oda süllyedt Budapest, hogy összekeverhető Bukaresttel.
nuevoreynuevaley
2025. november 05. 10:22
A kamucikk kiragadott anekdotakbol talal vmi ocska narrativat. Adatok sehol, senki se latott svedet Magyarorszagon soha. Nyilvan olcsobb magyarorszag, nezzuk meg a szamokat. "Cost of Living in Stockholm is 54.1% higher than in Budapest (excluding rent) Cost of Living Including Rent in Stockholm is 61.9% higher than in Budapest" ww w.numbeo.com/cost-of-living/compare_cities.jsp?country1=Hungary&country2=Sweden&city1=Budapest&city2=Stockholm Azaz 60%-kal dragabb az elet Stockholmban, mint Budapesten ha az ember lakast is berel. Nezzuk a fizeteseket: atlagos csaladi bevetel netto: Magyarorszag 30ezer euro, Svedorszag 75000 euro, az +150% ww w.voronoiapp.com/money/Visualized-How-Family-Incomes-Compare-to-Taxes-in-Europe-5400 Ezert nem jonnek a bezzegnyugatiak a magyar paradicsomba
csulak
2025. november 05. 09:36
a libernyak svedek maradjanak otthon, vagy menjenek nyaralni Parizsba es Berlinbe
