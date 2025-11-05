Özönlenek a svédek Magyarországra, ez a kedvenc helyük Európában – Orbán Viktorra hallgatnak, nem a svéd miniszterelnökre

Orbán Viktornak megint igaza lett: már a Telegraph is arról ír, miként használják a kiskorú lányokat Svédországban
A brit lap nyomozása feltárta, hogy a skandináv országban már 15 éves lányokat is toboroznak bérgyilkosi feladatokra.
A politikai különbségek ellenére szívesen látogatnak Magyarországra a svédek.
A Világgazdaság arról ír, hogy bár az elmúlt hónapokban a svéd miniszterelnök, Ulf Kristersson többször vitába keveredett Orbán Viktorral, úgy tűnik, a svédek a magyar miniszterelnökre hallgatnak. A portál a svéd sajtót, a Dagens PS-t szemlézi, akik arról cikkeznek, hogy
a svédek elárasztják Magyarországot.
A lap szerint ennek az egyik fő oka az, hogy Magyarországon minden sokkal olcsóbb, mint Svédországban, mint írják,
egy latte áráért lehet kapni egy ebédet,
miközben Budapest tele van fürdőkkel és romkocsmákkal, melyek közül a Széchenyi Fürdőt és a Szimpla Kertet ajánlják.
Hozzáteszik: a svédek számára meglepő, hogy mennyire elterjedt még mindig a készpénz, a tökéletes hétvége pedig így néz ki Budapesten a svéd lap szerint: megmártózás a Széchenyi fürdőben, reggeli sör a Szimpla kertben, gulyás a Nagyvásárcsarnokban, napnyugati séta a Lánchídon, szelfi a Halász-bástyán.
Semmiképp sem ajánlják a politikai kérdések feszegetését, a reptéri pénzváltást és azt, hogy összekeverjék Magyarországot Romániával,
derült ki.
