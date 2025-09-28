Ft
Ft
22°C
8°C
Ft
Ft
22°C
8°C
09. 28.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 28.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
lány probléma Svédország banda bérgyilkos gyerek statisztika ügyész diplomácia gyanú

Orbán Viktornak megint igaza lett: már a Telegraph is arról ír, miként használják a kiskorú lányokat Svédországban

2025. szeptember 28. 16:04

A brit lap nyomozása feltárta, hogy a skandináv országban már 15 éves lányokat is toboroznak bérgyilkosi feladatokra.

2025. szeptember 28. 16:04
null

A Telegraph vizsgálata során kiderült, hogy 

a svéd gengszterek tizenéves lányokat toboroznak, hogy gyújtóbombákkal öljenek és megsebesítsenek rivális bűnözőket.

A svéd rendőrség kijátszására törekedve a bandák tagjai a közösségi média felületeket használják, és készpénzfizetést kínálnak akár 15 éves lányoknak is, hogy végrehajtsák a véres megbízatásokat. Egy ilyen esetről videót is közöltek, melyen az látható, ahogy a 17 éves Olivia – akinek mozgását a térfigyelő kamera is rögzítette –, lazán átadott társának egy táskában egy, „napalm” becenevű robbanóanyag alapanyagot.

Eddig kevésbé keltettek gyanút a „Zöld Hölgyek”

A támadókat Svédországban „Zöld Hölgyek” is ismerik , mert a bandák úgy vélik, hogy 

a tizenéves lányok kevésbé keltenek gyanút, amikor gyújtóbombákhoz szükséges anyagokat vásárolnak és tárolnak, mint a férfiak

 – írta a konzervatív lap.

A Telegraph idézett egy szakértőt, aki több tizenéves bandataggal készített interjút. Így a lap megtudta, hogy a toborzók egyre inkább „fiatal, szőke, tipikus” svéd lányokat keresik a megbízatások végrehajtására.

Ez a taktika eltérést jelent az előző évek gyakorlatától, amikor a bandavezérek inkább szegénysorban élő vagy kiszolgáltatott fiúkat – köztük szellemi fogyatékosokat – vettek célba, mivel úgy gondolták, őket könnyebb manipulálni.

A Telegraph információi szerint 

egyes lányok azért vállalják a rendkívül kockázatos feladatokat, hogy versenybe szállhassanak a férfiak uralta bandák vezető pozícióiért 

– ez egy torz tükörképe a vállalati világban tapasztalható női karrierkihívásoknak – jegyezték meg. Míg mások a „vérdíjból” származó pénzre hajtanak, hogy azokat luxustermékekre költhessék. Egy-egy akcióért nem ritkán 150 ezer koronát (több mint 5 millió forint – szerk.) is zsebre tehetnek a „Zöld Hölgyek”.

Még a sokat látott ügyészt is felkavarja az „új trend”

Lisa dos Santos, egy svéd ügyész, aki számos gyermekgengszterekkel összefüggésbe hozható ügyet kezelt, azt mondta, mélyen felkavarta, hogy ezek a kamaszlányok lényegében fiatal bérgyilkosokként vagy gyilkossági bűnrészesekként lépnek fel.

Elhangzott, a Zöld Hölgyekre a rendőrség kezdetben nem ugyanúgy tekintett, mint a férfiakra. „De a rendőrség most már tisztában van azzal, hogy a lányok is részt vesznek ezekben a bűncselekményekben, de szerintem még mindig könnyebb számukra észrevétlenül maradni” – fogalmazott Lisa dos Santos.

Megszólaltak a svéd ügyészek

A Telegraph felidézte, hogy szeptember elején jelentette be a svéd kormány, hogy 

a büntethetőségi életkort 15-ről 13 évre csökkenti a súlyos bűncselekmények, például gyilkosság esetén,

 ezzel bezárva azt a kiskaput, amely lehetővé tette, hogy a legfiatalabb gyermekbandatagok teljesen elkerüljék az igazságszolgáltatást.

A svéd bűnügyi szakértők azonban azt mondják, az országnak szembe kell néznie a gyerekek de facto „katonaként” való használatának növekedésével.

Ugyanakkor rámutattak, hogy Svédországban alapvető társadalmi problémák is vannak, például a szegény gyermekek, különösen migrációs háttérrel rendelkezők rossz integrációja, ami nehezebbé teszi a probléma kezelését – húzta a lap.

Már-már diplomáciai vita kerekedett Magyarország és Svédország között

Markus Johansson véleménycikke szerint Ulf Kristersson svéd miniszterelnök elhibázottan támadta Orbán Viktort, miután a magyar kormányfő egy nem egészen pontos statisztikára hivatkozva bírálta Svédország migrációs politikáját és az abból fakadó erőszakos bűnözést – írta a Hungarian Conservative.

Mint ismert, a miniszterelnök Sátoraljaújhelyen, a Harcosok Klubjának edzőtáborában Orbán a svédországi bűnözési statisztikákra hivatkozva állította, hogy az egykor rendezett és biztonságos ország ma már az összeomlás szélén áll.

Orbán Viktor egy statisztikát idézve mutatta be a svéd valóságot: bűnözői hálózatok gyerekeket használnak fel gyilkosságokra, abban a tudatban, hogy a gyenge jogrendszer nem fogja őket felelősségre vonni.

A miniszterelnök szerint több mint 280 fiatalkorú lányt tartóztattak le gyilkosság miatt, és a családok rettegésben élnek.

Johansson hangsúlyozta, hogy a lényegi kritika jogos, mivel szerinte Svédországban – főként a tömeges bevándorlás miatt – súlyos biztonsági problémák alakultak ki.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Fredrik SANDBERG / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
B_kanya
2025. szeptember 28. 18:01
Na, novemberben talán bejelentik a pi$$ás 106 EVK képviselőt, gyűjtitek a pontokat a pi$$ás kémapplikáción?
Válasz erre
0
0
B_kanya
2025. szeptember 28. 18:00
"Cs72 2025. szeptember 28. 17:46 Orbán megint csak hazudott" Helyesebben Orbánról megint hazodtt ulfie chrisstensson, és a labancok MEGINT a külföldi mellé állnak. HAZUDNI. A szokásos.
Válasz erre
1
0
Cs72
2025. szeptember 28. 17:46
Orbán megint csak hazudott mikor azt mondta hogy 280 fiatalkorú lányt tartóztattak le gyilkosságért 2024-ben Svédországban! Csak a megszokott fideszes tempó!
Válasz erre
0
4
B_kanya
2025. szeptember 28. 17:45
cirmos 2025. szeptember 28. 16:07 "az se jobb, amire nálunk használják a kiskorú lányokat(és fiúkat)!" Arra a lányra gondolsz, akit állítólag felcsinált a poloska, vagy arra a kisfiúra, akiről papírja van latyakosnak, aki nagyervinve testi-lelki jóbarátja?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!