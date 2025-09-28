Orbán Viktornak megint igaza lett: már a Telegraph is arról ír, miként használják a kiskorú lányokat Svédországban

Ugyanakkor rámutattak, hogy Svédországban alapvető társadalmi problémák is vannak, például a szegény gyermekek, különösen migrációs háttérrel rendelkezők rossz integrációja, ami nehezebbé teszi a probléma kezelését – húzta a lap.
Már-már diplomáciai vita kerekedett Magyarország és Svédország között
Markus Johansson véleménycikke szerint Ulf Kristersson svéd miniszterelnök elhibázottan támadta Orbán Viktort, miután a magyar kormányfő egy nem egészen pontos statisztikára hivatkozva bírálta Svédország migrációs politikáját és az abból fakadó erőszakos bűnözést – írta a Hungarian Conservative.
Mint ismert, a miniszterelnök Sátoraljaújhelyen, a Harcosok Klubjának edzőtáborában Orbán a svédországi bűnözési statisztikákra hivatkozva állította, hogy az egykor rendezett és biztonságos ország ma már az összeomlás szélén áll.
Orbán Viktor egy statisztikát idézve mutatta be a svéd valóságot: bűnözői hálózatok gyerekeket használnak fel gyilkosságokra, abban a tudatban, hogy a gyenge jogrendszer nem fogja őket felelősségre vonni.