Orbán Viktornak megint igaza lett: már a Telegraph is arról ír, miként használják a kiskorú lányokat Svédországban

A Telegraph vizsgálata során kiderült, hogy

a svéd gengszterek tizenéves lányokat toboroznak, hogy gyújtóbombákkal öljenek és megsebesítsenek rivális bűnözőket.

A svéd rendőrség kijátszására törekedve a bandák tagjai a közösségi média felületeket használják, és készpénzfizetést kínálnak akár 15 éves lányoknak is, hogy végrehajtsák a véres megbízatásokat. Egy ilyen esetről videót is közöltek, melyen az látható, ahogy a 17 éves Olivia – akinek mozgását a térfigyelő kamera is rögzítette –, lazán átadott társának egy táskában egy, „napalm” becenevű robbanóanyag alapanyagot.

Eddig kevésbé keltettek gyanút a „Zöld Hölgyek”

A támadókat Svédországban „Zöld Hölgyek” is ismerik , mert a bandák úgy vélik, hogy