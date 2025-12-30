Ennyit ér a jó barátság a politikában – egy év alatt történelmi csúcspontra emelkedett a magyar–amerikai kapcsolatok minősége

A békemegállapodás aláírását követő sajtótájékoztatón felsorakozó politikai vezetők előtt remek vezetőnek nevezte, és elmondta:

„Támogattam őt a legutóbbi választáson, és 28 százalékponttal nyert. Ezúttal még jobban fogjátok csinálni. 100 százalékban mögöttetek állunk!”

– vagyis támogatásáról biztosította Orbán Viktort és a Fideszt a 2026 tavaszán esedékes országgyűlési választások előtt.

Ősszel pedig a Vlagyimir Putyinnal folytatott telefonbeszélgetése után bejelentette, hogy az ukrajnai háború következő – és remélhetőleg a konfliktust lezáró találkozóját – a két világvezető között Budapesten tervezik megtartani.

Bár a találkozót eredetileg októberre tervezték, egyelőre el kellett halasztani, de a két nagyhatalom továbbra is azzal számol, hogy ha eljön az idő, a magyar fővárosban lesz majd a tárgyalás.

Trump Washingtonja védelmet biztosít Orbán Budapestjének Weberék Brüsszelével szemben

Összességében január óta a leglátványosabb változás, hogy számottevően enyhült a Nyugatról érkező ideológiai nyomás a magyar kormánnyal szemben. A demokrata vezetésű Egyesült Államok tökéletes partnere volt a brüsszeli bürokratáknak a magyar kormány elleni ideológiai nyomásgyakorlásban: egymásra licitálva próbálták ránk erőltetni az LMBTQ-ideológiát, a háborúpárti álláspontot és az illegális migránsok befogadását.

Trump beiktatásával nemcsak az amerikai nyomás szűnt meg egy csapásra, de Brüsszellel szemben is kapott egy nagyon erős szövetségest a magyar kormány, aki nemcsak egy állásponton van vele, de ki is áll mellette. Ezt igazolta, hogy Trump megadta a mentességet Magyarországnak az orosz olaj- és gázimportra kivetett szankciók alól, ahogy az Orbán Viktorral kötött megállapodás is a brüsszeli pénzügyi zsarolásokkal szembeni védőpajzsról.

Miközben a legtöbb európai vezető tojáshéjakon lépkedve próbál az új amerikai vezetés bizalmába férkőzni, Donald Trump bizalma a magyar miniszterelnökben töretlennek bizonyul.

Mindezt ráadásul úgy sikerült elérni, hogy Magyarország nem köteleződött el kizárólagosan Nyugat felé, jó tárgyalópozícióban van a kínai vagy épp az orosz partnerekkel szemben is, ha gazdasági kérdésekről van szó.