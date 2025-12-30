Ft
12. 30.
kedd
Donald J Trump Magyarország Amerika 2025 Orbán Viktor diplomácia

Ennyit ér a jó barátság a politikában – egy év alatt történelmi csúcspontra emelkedett a magyar–amerikai kapcsolatok minősége

2025. december 30. 05:17

Az amerikai elnök töretlen bizalma és tisztelete Orbán Viktor felé soha nem látott diplomáciai magasságokba repíti hazánkat. A magyar–amerikai kapcsolatoknak köszönhetően hazánk Európa egyik legfontosabb diplomáciai szereplője lett.

2025. december 30. 05:17
null
Ungvári Ildikó

Donald Trump amerikai elnök január 1-ji beiktatásával új korszak vette kezdetét az Egyesült Államok, a világpolitika és a magyar–amerikai kapcsolatok történelmében. Orbán Viktor már első, 2016-os ciklusa előtt nagy támogatója volt az akkor még csak elnökjelölt Donald Trumpnak, állítása szerint azért, mert felismerte, a világnak most hozzá hasonló erős, markáns politikusokra van szüksége.

magyar-amerikai kapcsolatok
Orbán és Trump barátsága megalapozta a jó magyar-amerikai kapcsolatokat
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

A magyar miniszterelnök támogatása töretlen maradt akkor is, amikor 2020 után Biden megválasztásával sokan hátat fordítottak az akkor nehéz helyzetben lévő Trumpnak, és ez a bajtársiasság Magyarország számára most kifizetődni látszik. Nemcsak a magyar-amerikai kétoldali kapcsolatok és együttműködések lendültek fel, és jutottak történelmi csúcspontra, de Magyarország az elmúlt egy évben Európa egyik legjelentősebb diplomáciai szereplőjévé nőtte ki magát, amihez nagyban hozzájárul a két ország vezetőinek jó kapcsolata.

Idézzük fel, hogyan alakultak a magyar-amerikai kapcsolatok az elmúlt egy évben, Donald Trump beiktatása óta.

Azonnali változások a diplomáciában

Donald Trump beiktatásával az addig ellenséges amerikai adminisztráció gyakorlatilag egy csapásra arculatot váltott, és barátságosan kezdett közeledni Magyarország felé. A Biden-adminisztráció magyarellenes budapesti nagykövete, David Pressman távozása után Robert Palladino vette át a képviselet ideiglenes ügyvivői tisztségét. Palladino novemberig vezette átmenetileg a nagykövetséget, amely idő alatt – év végi értékelőjében úgy fogalmazott – 

„kioktatás helyett elkezdtük meghallgatni Magyarországot”.

Palladino munkáját a két nemzet közötti kapcsolatok fellendítéséért Sulyok Tamás köztársasági elnök év végén Magyar Érdemrend parancsnoki keresztjével jutalmazta.

Az augusztusban kinevezett követségi misszióvezető-helyettes, Caroline Savage pedig azzal tisztelte meg Magyarországot, hogy érkezése előtt tíz hónappal elkezdett magyarul tanulni, és X-oldalán megosztott egy videót, amelyben magyarul mutatkozott be. 

Orbán Viktor szerint a novemberi washingtoni látogatás az elmúlt év legjelentősebb diplomáciai eseménye volt

„A washingtoni találkozó Donald Trumppal messze meghaladott minden más találkozót ebben az évben jelentőségében” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Mandinernek adott évvégi interjúban.

Bár a két államférfi korábban gyakran találkozott egymással négyszemközt, Trump beiktatása után a magyar miniszterelnök nemhogy az elsők között, de hónapokig nem látogatta meg az amerikai elnököt Washingtonban. Az első ilyen találkozóra csak novemberben került sor, tíz hónappal Trump hatalomra kerülése után.

Orbán Viktor elmondta, azért nem tolongott az elsők között, hogy bejusson Trumphoz, mert 

„nem volt szükségem arra, hogy demonstráljam, az új elnök és köztem régóta fennálló kapcsolat van”

, és szerinte akkor kell Amerikába utazni, „amikor pontosan meg tudjuk mondani és elő is tudjuk készíteni, hogy mit akarunk tőlük”.

Ez az időpont pedig novemberben jött el, amikor a Washingtonba utazó magyar delegáció azt kérte az Egyesült Államok elnökétől, hogy mentse fel hazánkat az orosz olaj- és gáz exportra kivetett szankciók alól. Ezen felül a találkozó nyomán energiavásárlási szerződés, nukleáris együttműködési, hadiipari és gazdasági megállapodások is születtek a két ország között.

A miniszterelnök lapunknak nyilatkozva hangsúlyozta:

 „Ez egy igazán nagy csomag, ritka a magyar diplomácia történetében, hogy egy nagyhatalommal négy-öt komoly elemet tartalmazó csomagról tárgyalt volna.”

A két ország közötti gazdasági együttműködés is látványosan fellendült

Joó István kormánybiztos, a Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója a Konkrétan című műsorban Rónai Egonnak arról beszélt, a 2025-ös évben mintegy 190 milliárd forint értékű amerikai projekt valósul meg Magyarországon, ami jelentős mértékben köszönhető annak, hogy Donald Trump lett az Egyesült Államok elnöke.

Szakértők szerint az idei fellendülés „történelmi fordulópont lehet, amely átformálhatja a magyar gazdaságot”.

Orbán Viktor Donald Trumppal folytatott novemberi egyeztetése során a következő gazdasági kérdésekben születtek megállapodások:

  • orosz olaj és gáz szankciók alóli mentesség Magyarország számára,
  • energiavásárlási szerződés,
  • nukleáris együttműködési megállapodás,
  • részben technológia beszerzés,
  • részben fűtőanyag beszerzés,
  • részben hadiipari megállapodás,
  • későbbi nukleáris beruházások Magyarország területén,
  • pénzügyi pajzs Magyarország pénzügyi problémáinak megoldására, a „brüsszeli áskálódások miatt.
  • Ezekről a miniszterelnök számolt be lapunknak, de több intézkedés már a gyakorlatban is megvalósult.

Szijjártó Péter külügyminiszter az elmúlt napokban számos amerikai beruházás Magyarországra érkezését jelentette be: újabb beruházásokat hajt végre Magyarországon két amerikai vállalat, a Scrub Daddy és a Formlabs. aminek köszönhetően nemcsak több milliárd forint érkezik Magyarországra, de több száz új munkahely jön létre. 

Szintén a napokban számoltak be arról is, hogy a 4iG Űr és Védelmi Zrt. (4iG S&D), valamint leányvállalata, a REMRED Zrt. (REMRED) előzetes megállapodást kötött az amerikai vezető műholdplatform-gyártó Apex Technolgy, Inc (Apex) vállalattal egy európai műholdas tömeggyártási modell kialakításáról. Az együttműködés az amerikai Apex nagyüzemi műholdgyártásban szerzett tapasztalataira, valamint a 4iG S&D és a REMRED mérnöki tudására és rendszerintegrációs képességeire épül. A cél megteremteni egy versenyképes európai műholdas iparág alapjait, a fejlesztéstől az alkalmazásig.

A minden téren kiszámíthatatlan Trump egy dologban következetes: Orbánt csak dicsérni tudja

Miközben az európai vezető politikusokat gyávának és alkalmatlannak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt hálátlannak nevezte, Orbán Viktort nem győzi lépten nyomon dicsérni nemcsak szemtől szembe, de mások előtt is. Teszi ezt akár a legváratlanabb pillanatokban: egy sajtótájékoztatón a Fehér Házban, a Politicónak nyilatkozva, vagy éppen az év legfontosabb békekonferenciáján.

Miután Orbán Viktort a közép-európai vezetők közül egyedüliként meghívta a gázai háborút lezáró egyiptomi békekonferenciára, Trump Sharm-es-Sejkben is hangosan méltatta a magyar miniszterelnököt. 

A békemegállapodás aláírását követő sajtótájékoztatón felsorakozó politikai vezetők előtt remek vezetőnek nevezte, és elmondta:

„Támogattam őt a legutóbbi választáson, és 28 százalékponttal nyert. Ezúttal még jobban fogjátok csinálni. 100 százalékban mögöttetek állunk!”

 – vagyis támogatásáról biztosította Orbán Viktort és a Fideszt a 2026 tavaszán esedékes országgyűlési választások előtt.

Ősszel pedig a Vlagyimir Putyinnal folytatott telefonbeszélgetése után bejelentette, hogy az ukrajnai háború következő – és remélhetőleg a konfliktust lezáró találkozóját – a két világvezető között Budapesten tervezik megtartani.

Bár a találkozót eredetileg októberre tervezték, egyelőre el kellett halasztani, de a két nagyhatalom továbbra is azzal számol, hogy ha eljön az idő, a magyar fővárosban lesz majd a tárgyalás.

Trump Washingtonja védelmet biztosít Orbán Budapestjének Weberék Brüsszelével szemben

Összességében január óta a leglátványosabb változás, hogy számottevően enyhült a Nyugatról érkező ideológiai nyomás a magyar kormánnyal szemben. A demokrata vezetésű Egyesült Államok tökéletes partnere volt a brüsszeli bürokratáknak a magyar kormány elleni ideológiai nyomásgyakorlásban: egymásra licitálva próbálták ránk erőltetni az LMBTQ-ideológiát, a háborúpárti álláspontot és az illegális migránsok befogadását.

Trump beiktatásával nemcsak az amerikai nyomás szűnt meg egy csapásra, de Brüsszellel szemben is kapott egy nagyon erős szövetségest a magyar kormány, aki nemcsak egy állásponton van vele, de ki is áll mellette. Ezt igazolta, hogy Trump megadta a mentességet Magyarországnak az orosz olaj- és gázimportra kivetett szankciók alól, ahogy az Orbán Viktorral kötött megállapodás is a brüsszeli pénzügyi zsarolásokkal szembeni védőpajzsról.

Miközben a legtöbb európai vezető tojáshéjakon lépkedve próbál az új amerikai vezetés bizalmába férkőzni, Donald Trump bizalma a magyar miniszterelnökben töretlennek bizonyul.

Mindezt ráadásul úgy sikerült elérni, hogy Magyarország nem köteleződött el kizárólagosan Nyugat felé, jó tárgyalópozícióban van a kínai vagy épp az orosz partnerekkel szemben is, ha gazdasági kérdésekről van szó.

patikus-3
•••
2025. december 30. 07:55 Szerkesztve
Ja, de akkor mi a túró is van a kettős adózással? Az egész magyar diplomácia, élén Orbán Viktorral, csak söprűvel fölszerelt serpa Trump gépezetében.
kalmanok
2025. december 30. 07:02
16,2 milliárd euró, ezzel a kormány gazdaságtörténetünk egyik legnagyobb eladósodási akciójának végrehajtására készül. Az alaptörvénybe épített féket megkerülve szándékozik ekkora devizahitelt felvenni – attól az uniótól, amely a kormányfő szerint legkésőbb a következő költségvetési időszakában „szétbomlik”.
neszteklipschik
•••
2025. december 30. 06:16 Szerkesztve
Magyarország érdeke, hogy minden országgal jó viszonyban legyünk, akivel csak lehet, a nagyhatalmakkal pedig különösen. Csak azon országokkal nem lehet jóban lenni, amik rá akarják kényszeríteni Magyarországot olyasmire, amit az nem akar. Például úgy, hogy a belügyeinkbe próbálnak meg beavatkozni. A "one man show"-ra egy tyúkketrecet nem érdemes rábízni, nem hogy egy ország jövőjét...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.