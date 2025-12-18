Nem várt bejelentést tett Szijjártó Péter Amerikában: újabb együttműködéseket sikerült tető alá hozni az USA-val

„Kis ország vagyunk, és ezért nagy tisztelettel tekintünk azokra, akik valami kicsiből képesek valami igazán nagyot létrehozni. Az, hogy önök gyakorlatilag startupként indultak, majd kiléptek a globális piacra, olyan teljesítmény, amelyet elismerünk és nagyra becsülünk (...) Örömmel tölt el bennünket, hogy ebben a sikertörténetben a magyarok is részt vehetnek” – jelentette ki, majd hozzátette – „Szeretném külön megköszönni a hozzáállásukat a magyar munkavállalóikhoz is. Mind tudjuk, hogy az alkalmazottak nagyon szeretnek a Scrub Daddy-nél dolgozni, ahol megbecsülik és tisztelik őket. Ez pedig biztosítja, hogy még a térség rendkívül éles munkaerőpiaci versenye mellett is mindig rendelkezésre álljon az a tehetség, amelyre a további fejlődéshez szükségük van.”

Ezt követően a külügyminiszter bejelentette a 3D-nyomtatással foglalkozó Formlabs újabb budapesti beruházását is, és elmondta, a hazánkban már szintén jelen lévő amerikai cég szoftverfejlesztési beruházást hajt végre 3,3 milliárd forint értékben, amelyhez a kormány 670 millió forintos támogatást nyújt, ezzel tizenöt új, magas képzettséget igénylő munkahelyet hozva létre. Kiemelte, hogy mindez hozzájárul a magyar gazdaság dimenzióváltásához, különös tekintettel arra, hogy a cég a hazai egyetemekkel is szorosan együttműködik, így fontos része van abban, hogy a fiatalok naprakész tudást szerezzenek az újonnan létrejövő munkahelyek betöltéséhez.