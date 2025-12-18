Ft
együttműködés amerikai vállalat Magyarország Szijjártó Péter usa

Nem várt bejelentést tett Szijjártó Péter Amerikában: újabb együttműködéseket sikerült tető alá hozni az USA-val

2025. december 18. 06:47

A beruházásoknak köszönhetően új munkahelyek jönnek létre Magyarországon.

2025. december 18. 06:47
null

Újabb beruházásokat hajt végre Magyarországon két amerikai vállalat, a Scrub Daddy és a Formlabs. Ez is azt bizonyítja, hogy Donald Trump elnök januári hivatalba lépésével egy teljesen új korszak kezdődött a magyar-amerikai kapcsolatban – jelentette ki a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter magyar idő szerint csütörtök hajnalban New Yorkban.

A tárcavezető a mosószivacsokat gyártó Scrub Daddy újabb magyarországi beruházásnak bejelentésében arról tájékoztatott, hogy a Mártélyon már jelen lévő amerikai vállalat 1,5 milliárd forint értékű fejlesztést hajt végre a kormány 260 millió forintos támogatásával. Ennek köszönhetően a foglalkoztatottak létszáma 160 fő fölé emelkedik. Aláhúzta, hogy a cég hazánkban előállított termékeit több mint hetven országba exportáljuk, így Magyarország a vállalat globális működésének egyik kiemelten fontos helyszíne.

„Kis ország vagyunk, és ezért nagy tisztelettel tekintünk azokra, akik valami kicsiből képesek valami igazán nagyot létrehozni. Az, hogy önök gyakorlatilag startupként indultak, majd kiléptek a globális piacra, olyan teljesítmény, amelyet elismerünk és nagyra becsülünk (...) Örömmel tölt el bennünket, hogy ebben a sikertörténetben a magyarok is részt vehetnek” – jelentette ki, majd hozzátette – „Szeretném külön megköszönni a hozzáállásukat a magyar munkavállalóikhoz is. Mind tudjuk, hogy az alkalmazottak nagyon szeretnek a Scrub Daddy-nél dolgozni, ahol megbecsülik és tisztelik őket. Ez pedig biztosítja, hogy még a térség rendkívül éles munkaerőpiaci versenye mellett is mindig rendelkezésre álljon az a tehetség, amelyre a további fejlődéshez szükségük van.”

Ezt követően a külügyminiszter bejelentette a 3D-nyomtatással foglalkozó Formlabs újabb budapesti beruházását is, és elmondta, a hazánkban már szintén jelen lévő amerikai cég szoftverfejlesztési beruházást hajt végre 3,3 milliárd forint értékben, amelyhez a kormány 670 millió forintos támogatást nyújt, ezzel tizenöt új, magas képzettséget igénylő munkahelyet hozva létre. Kiemelte, hogy mindez hozzájárul a magyar gazdaság dimenzióváltásához, különös tekintettel arra, hogy a cég a hazai egyetemekkel is szorosan együttműködik, így fontos része van abban, hogy a fiatalok naprakész tudást szerezzenek az újonnan létrejövő munkahelyek betöltéséhez.

Felidézte, hogy 

a beruházásért komoly nemzetközi verseny folyt, amelyben hat másik ország is részt vett, de végül Magyarország került ki győztesként.

A miniszter végezetül aláhúzta, hogy a nap folyamán ezekkel együtt három új amerikai beruházásról született megállapodás, összesen 21,5 milliárd értékben, a kormány négymilliárd forintos támogatása mellett.

„Mindez jól mutatja, hogy az idei évben egy teljesen új korszakba lépünk a magyar-amerikai kapcsolatban, amelyet a barátság, a szövetség és a kölcsönösen előnyös gazdasági együttműködés jellemez” – mondta.

(MTI)

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala


 

 

