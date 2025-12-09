Trump kőkeményen beleállt az európai vezetőkbe, olyat mondott róluk, hogy a fal adja a másikat

Az elemző tiszta vizet öntött a pohárba: itt a válasz arra, hogy Orbán Viktor megállapodott-e Trumppal
Deák Dániel szerint nincs miről vitatkozni.
Leszállóágban az öreg kontinens, az amerikai elnök nem rejtette véka alá a véleményét.
Donald Trump amerikai elnök december 8-án a Fehér Házban adott interjút a Politicónak, amelyben éles kritikával illette az európai vezetőket. Arról beszélt, hogy Európában „korhadó” országok vannak, amelyeket szerinte „gyenge vezetők irányítanak”. Erre példaként a migrációs válság kezelését és az orosz–ukrán háború lezárásával kapcsolatos tétlenségüket hozta fel. Hozzátette, olyan vezetőket támogatna az európai országok élén, akik osztják az ő világnézetét és jövőképét.
Az a baj velük, hogy gyengék, és azt is hiszem, hogy túlságosan politikailag korrektnek akarnak tűnni”
– foglalta össze véleményét az európai vezetők többségéről.
A 44 perces interjúban nemcsak Európáról, de az amerikai belpolitikáról, Latin-Amerikáról és az ukrajnai háborúról is szó esik. A Politico szerint azonban Trump Európával kapcsolatos megjegyzései a lehető legrosszabb időben érkeztek, amikor a kontinens vezetői már így is attól tartanak, hogy az USA hátat fordít nekik, és magukra hagyja őket az ukrajnai háborúban.
Trump ezzel kapcsolatban sem mondott semmi megnyugtatót a brüsszeli vezetés számára. Kijelentette, szerinte Oroszország „egyértelműen erősebb pozícióban van”, és azt állította, Európa „nem tudja, mit tegyen”.
Az amerikai elnök a migrációs kérdéssel kapcsolatban kijelentette, hogy London és Párizs „a migráció terhe alatt roskadozik”, és figyelmeztetett: „Néhány ország hamarosan nem lesz már életképes, ha folytatja jelenlegi határpolitikáját.”
A londoni polgármesterre külön is kitért. Különösen élesen támadta Sadiq Khant, akit szerinte
azért választották meg, mert annyi bevándorló érkezett az országba, hogy most már az ő szavazatuk dönt”.
Orbán Viktorról viszont pozitívan nyilatkozott, dicsérte a magyar kormány határvédelmi politikáját, és elmondta, támogatja a miniszterelnököt a közelgő választásokon.
A beszélgetés során szó volt az orosz–ukrán háborúról is, amellyel kapcsolatban Trump elsősorban a saját szerepéről beszélt. Azt állította, hogy új béketervet nyújtott át, amely állítása szerint „néhány ukrán tisztviselőnek tetszett” , noha Volodimir Zelenszkij még nem látta. Mint mondta: „jó lenne, ha elolvasná.” Zelenszkij eközben európai vezetőkkel egyeztetett, és továbbra is visszautasította, hogy Ukrajna területeket adjon fel a békéért.
Trump ezután megkérdőjelezte az ukrán demokrácia működését, és ismét követelte, hogy Kijev tartson mihamarabb választásokat. Szerinte az ukrán vezetés „csak beszél, de nem cselekszik”, és az európai országok sem tudnak hatékonyan közvetíteni.
Hangsúlyozta, Ukrajnában arról beszélnek, hogy demokrácia van, de ha továbbra sem hajlandók megtartani a választásokat, egy idő után már nem lehet demokráciáról beszélni.
