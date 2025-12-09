Trump kőkeményen beleállt az európai vezetőkbe, olyat mondott róluk, hogy a fal adja a másikat

A 44 perces interjúban nemcsak Európáról, de az amerikai belpolitikáról, Latin-Amerikáról és az ukrajnai háborúról is szó esik. A Politico szerint azonban Trump Európával kapcsolatos megjegyzései a lehető legrosszabb időben érkeztek, amikor a kontinens vezetői már így is attól tartanak, hogy az USA hátat fordít nekik, és magukra hagyja őket az ukrajnai háborúban.

Trump ezzel kapcsolatban sem mondott semmi megnyugtatót a brüsszeli vezetés számára. Kijelentette, szerinte Oroszország „egyértelműen erősebb pozícióban van”, és azt állította, Európa „nem tudja, mit tegyen”.