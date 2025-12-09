Ft
12. 10.
szerda
Európa Magyarország orosz-ukrán háború Politico interjú Donald Trump Orbán Viktor

Trump kőkeményen beleállt az európai vezetőkbe, olyat mondott róluk, hogy a fal adja a másikat

2025. december 09. 22:17

Leszállóágban az öreg kontinens, az amerikai elnök nem rejtette véka alá a véleményét.

2025. december 09. 22:17
null

Donald Trump amerikai elnök december 8-án a Fehér Házban adott interjút a Politicónak, amelyben éles kritikával illette az európai vezetőket. Arról beszélt, hogy Európában „korhadó” országok vannak, amelyeket szerinte „gyenge vezetők irányítanak”. Erre példaként a migrációs válság kezelését és az orosz–ukrán háború lezárásával kapcsolatos tétlenségüket hozta fel. Hozzátette, olyan vezetőket támogatna az európai országok élén, akik osztják az ő világnézetét és jövőképét.

Az a baj velük, hogy gyengék, és azt is hiszem, hogy túlságosan politikailag korrektnek akarnak tűnni”

– foglalta össze véleményét az európai vezetők többségéről.

A 44 perces interjúban nemcsak Európáról, de az amerikai belpolitikáról, Latin-Amerikáról és az ukrajnai háborúról is szó esik. A Politico szerint azonban Trump Európával kapcsolatos megjegyzései a lehető legrosszabb időben érkeztek, amikor a kontinens vezetői már így is attól tartanak, hogy az USA hátat fordít nekik, és magukra hagyja őket az ukrajnai háborúban.

Trump ezzel kapcsolatban sem mondott semmi megnyugtatót a brüsszeli vezetés számára. Kijelentette, szerinte Oroszország „egyértelműen erősebb pozícióban van”, és azt állította, Európa „nem tudja, mit tegyen”.

Az amerikai elnök a migrációs kérdéssel kapcsolatban kijelentette, hogy London és Párizs „a migráció terhe alatt roskadozik”, és figyelmeztetett: „Néhány ország hamarosan nem lesz már életképes, ha folytatja jelenlegi határpolitikáját.”

A londoni polgármesterre külön is kitért. Különösen élesen támadta Sadiq Khant, akit szerinte

azért választották meg, mert annyi bevándorló érkezett az országba, hogy most már az ő szavazatuk dönt”.

Orbán Viktorról viszont pozitívan nyilatkozott, dicsérte a magyar kormány határvédelmi politikáját, és elmondta, támogatja a miniszterelnököt a közelgő választásokon.

A beszélgetés során szó volt az orosz–ukrán háborúról is, amellyel kapcsolatban Trump elsősorban a saját szerepéről beszélt. Azt állította, hogy új béketervet nyújtott át, amely állítása szerint „néhány ukrán tisztviselőnek tetszett” , noha Volodimir Zelenszkij még nem látta. Mint mondta: „jó lenne, ha elolvasná.” Zelenszkij eközben európai vezetőkkel egyeztetett, és továbbra is visszautasította, hogy Ukrajna területeket adjon fel a békéért.

Trump ezután megkérdőjelezte az ukrán demokrácia működését, és ismét követelte, hogy Kijev tartson mihamarabb választásokat. Szerinte az ukrán vezetés „csak beszél, de nem cselekszik”, és az európai országok sem tudnak hatékonyan közvetíteni. 

Hangsúlyozta, Ukrajnában arról beszélnek, hogy demokrácia van, de ha továbbra sem hajlandók megtartani a választásokat, egy idő után már nem lehet demokráciáról beszélni.

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

 

survivor
2025. december 09. 23:15
M.A.G.A Egyenes beszed...
polárüveg
2025. december 09. 22:58
Trump most fizet a sárgabohócozásért, és az őt támogató Orbán vegzálásáért: KO selyemzsinórral! Menni fog ez még tovább is... Az álmoskönyv szerint káros az egészségre három világhatalomak keresztbe tenni. A három világhatalom ugyanis összefoghat és a globális Dél lelkes ujjongása mellett örömmel rendet tehetnek Európában. Telefonbeszélgetések, SMS-ek, titkos bankszámlák, korrupciós megbízások bizonyítása... kezdetnek...
a straight cold player
2025. december 09. 22:45
,,Zelenszkij .... továbbra is visszautasította, hogy Ukrajna területeket adjon fel a békéért" Hát akkor nincs más hátra mint tovább harcolni. Hiszen ez eddig is olyan remekül ment, és még mindig van néhány százezer feláldozható ukrán fiatal! Csak hát ne tessék megsértődni, ha ,,háborúpártinak" nevezik azt az európai és ukrán társaságot amely azt hangoztatja, hogy a győzelemig kell harcolni, akkor is ha ennek minden nappal egyre kisebb az esélye. Olyan pedig még nem volt a történelemben, hogy a vesztes fél mondta meg, hogy mik a feltételei... És ezen semmit nem változtat sem az igazság, sem a morál sem a tisztesség. Akkor sem, ha ez nekem vagy bárkinek nem szimpatikus, vagy nem elfogadható.
SzaboGeza
2025. december 09. 22:23
Olyat kérnénk, amitől ki is fekszenek!!!!:)
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.