Lengyel László borította a bilit, elárulta Magyar Péter titkos tervét

2025. december 30. 05:44

Meggondolatlanul kikotyogta.

2025. december 30. 05:44
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
„Magyar Péter meg van áldva a cimboráival. Tarr Zoltán elárulta, hogy nem beszélhetnek arról, mit akarnak, mert akkor megbuknának, de ha győznek akkor majd mindent lehet. Kulja András nagyon csúnyán beégett Takács Péterrel szemben egy tévévitában, azóta nem is mer senki vitázni a Tisza Pártból. Ruszin-Szendi Romulusz pedig megmutatta valódi arcát, erőszakosan lépett fel egy újságíróval szemben és lőfegyverrel flangált több lakossági fórumon.

Ezek után érkezett meg Lengyel László, aki december 27-én a Klubrádióban szólta el magát a Tisza Párt megszorításairól:

»Ha ő [Magyar Péter] rendezni akarja, konszolidálni akarja a pénzügyeket, akkor az az ígéret-tömeg, amelyeket Orbán Viktor most rázúdított az országra, azt egyszerűen nem lehet betartani. […] Tehát konszolidálnia kell, akármit is csinál, és ez nem feltétlenül megszorítás, de átrendezése a jövedelmeknek, méghozzá többnyire valószínűleg olyan területekről, amelyek kevésbé fájnak a lakosságnak, olyan területekre, ahol viszont kellene hogy legyen.«

A balliberális közgazdász ezekkel a mondatokkal borította a bilit, elárulta Magyarék titkos tervét. Lengyel László meggondolatlan volt, főhet is miatta a Tisza Párt elnökének a feje. Kérdés, hogy ezek után milyen dumát fog előhúzni, mert bizony ezt már nagyon nehéz lesz  megmagyarázni.

Lengyel korábban is mondott cifrákat. A Klikk TV-ben úgy fogalmazott, hogy a Tisza Pártnak nyíltan kell beszélnie arról, hogy a 14. havi nyugdíj tiszta őrület. Aztán még azt is hozzátette a Tisza Párt terveire utalva, hogy azt öt percen belül el fogják venni.”

Nyitókép: MTI/Soós Lajos

