Lengyel László borította a bilit, elárulta Magyar Péter titkos tervét

»Ha ő [Magyar Péter] rendezni akarja, konszolidálni akarja a pénzügyeket, akkor az az ígéret-tömeg, amelyeket Orbán Viktor most rázúdított az országra, azt egyszerűen nem lehet betartani. […] Tehát konszolidálnia kell, akármit is csinál, és ez nem feltétlenül megszorítás, de átrendezése a jövedelmeknek, méghozzá többnyire valószínűleg olyan területekről, amelyek kevésbé fájnak a lakosságnak, olyan területekre, ahol viszont kellene hogy legyen.«

A balliberális közgazdász ezekkel a mondatokkal borította a bilit, elárulta Magyarék titkos tervét. Lengyel László meggondolatlan volt, főhet is miatta a Tisza Párt elnökének a feje. Kérdés, hogy ezek után milyen dumát fog előhúzni, mert bizony ezt már nagyon nehéz lesz megmagyarázni.

Lengyel korábban is mondott cifrákat. A Klikk TV-ben úgy fogalmazott, hogy a Tisza Pártnak nyíltan kell beszélnie arról, hogy a 14. havi nyugdíj tiszta őrület. Aztán még azt is hozzátette a Tisza Párt terveire utalva, hogy azt öt percen belül el fogják venni.”