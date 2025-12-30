Brutális hátba szúrás Brüsszelben: a megroggyant Macron elárulta Merzet, és beállt a rámenős Meloni mögé

Hosszú heteken át úgy tűnt, Friedrich Merz német kancellárnak minden lap a kezében van. Az új berlini vezetés agresszív, kezdeményező politikával érkezett Brüsszelbe, hogy végre keresztülvigye akaratát az orosz vagyon felhasználásáról és a Mercosur-paktumról. Csakhogy a csütörtöki uniós csúcson jött a hidegzuhany: Merz rájött, hogy a legfontosabb szövetségese, Emmanuel Macron egyszerűen eltűnt mögüle.

A francia elnök nem nyilvánosan, hanem a színfalak mögött végezte ki a német tervet. Bár korábban nem emelt kifogást, a csúcson hirtelen beállt Belgium és Olaszország mögé, akik hallani sem akartak az orosz vagyon kockázatos felhasználásáról. „Macron elárulta Merzet, és tudja, hogy ezért fizetnie kell” – fogalmazott egy magas rangú uniós diplomata a Financial Timesnak. De a magyarázat kegyetlen: