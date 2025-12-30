Ft
Ft
1°C
-2°C
Ft
Ft
1°C
-2°C
12. 30.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
financial times friedrich merz csúcs Emmanuel Macron giorgia meloni

Brutális hátba szúrás Brüsszelben: a megroggyant Macron elárulta Merzet, és beállt a rámenős Meloni mögé

2025. december 30. 08:05

A Financial Times szerint Macron annyira meggyengült a belpolitikai káosz és az adóssághegyek alatt, hogy kénytelen volt a keménykezű olasz kormányfő, Giorgia Meloni oldalára állni – ezzel pedig látványos vereséget mért Berlin új, agresszív ambícióira.

2025. december 30. 08:05
null

Hosszú heteken át úgy tűnt, Friedrich Merz német kancellárnak minden lap a kezében van. Az új berlini vezetés agresszív, kezdeményező politikával érkezett Brüsszelbe, hogy végre keresztülvigye akaratát az orosz vagyon felhasználásáról és a Mercosur-paktumról. Csakhogy a csütörtöki uniós csúcson jött a hidegzuhany: Merz rájött, hogy a legfontosabb szövetségese, Emmanuel Macron egyszerűen eltűnt mögüle.

A francia elnök nem nyilvánosan, hanem a színfalak mögött végezte ki a német tervet. Bár korábban nem emelt kifogást, a csúcson hirtelen beállt Belgium és Olaszország mögé, akik hallani sem akartak az orosz vagyon kockázatos felhasználásáról. „Macron elárulta Merzet, és tudja, hogy ezért fizetnie kell” – fogalmazott egy magas rangú uniós diplomata a Financial Timesnak. De a magyarázat kegyetlen: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

a francia elnök annyira gyenge, hogy nem volt más választása, mint beállni Giorgia Meloni mögé.

A szerepek teljesen felcserélődtek. Míg korábban Berlin volt a „fékező”, most Merz az, aki geopolitikai vízióval és ezermilliárdos beruházási tervekkel érkezett, hogy gatyába rázza Európát. Ezzel szemben Párizs, amelyet egykor az unió motorjának hittek, most béna kacsaként bukdácsol. A hatalmas államadósság és a belpolitikai instabilitás miatt 

Macron keze meg van kötve: nem mer semmibe belemenni, aminek pénzügyi kockázata van.

A Mercosur-ügyben is Meloni volt a királycsináló. Merz hónapok óta fenyegetőzött, hogy december végéig aláíratja a dél-amerikai szabadkereskedelmi megállapodást, akár a franciák ellenében is. De Macron ismét az olasz kormányfőnél talált menedéket: Meloni kiharcolt egy halasztást, ezzel megfosztva Merzet egy újabb politikai győzelemtől.

A Financial Times elemzői szerint a német-francia tengely nemhogy nem indult újra, hanem recseg-ropog. „Brüsszelben az az érzés, hogy Berlin a nagy játékos, Párizs befolyása pedig hiányzik” – mondta Georgina Wright, a German Marshall Fund szakértője. A régi mondás, miszerint „Franciaország csak szavak, szavak, de semmi tett”, újra aktuálissá vált.

Bár a csúcs végén született egy kényszerű kompromisszum a 90 milliárd eurós hitelről, a diplomáciai vereség íze keserű maradt Merz számára. A kancellár üres kézzel, a Mercosur és az orosz vagyonterv nélkül tért haza, 

miközben otthonról már az AfD támadja, hogy megint a német adófizetők állják a cechet. 

Macron pedig, bár időt nyert, valójában elveszítette a vezető szerepet: már nem ő diktálja a tempót, hanem kénytelen a másodhegedűs szerepét játszani Meloni kottájából.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

 

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hangillat
2025. december 30. 11:19
Az internáci pénzlegárjábbak diktálta nyomulásban a pénztelenebb alárják lenyomták a kevésbé pénztelen közép-alárját.
Válasz erre
0
0
auditorium
2025. december 30. 10:55
Soha nem volt őszinte a francia-német barátság . A tengely is kényszer volt. A németeknek kellett a fr. megbékélés történelmi bűnük miatt, a fr-áknak pedig az előbbi német, biztos lábon álló gazdaság, aki állja a Zechet. Manapság ott is inog a gazdaság, kénytelenek a szociális juttatásokat is megnyirbálni és az egészségügyre a paciensektől több pénzt kérni (vizitdijra esetenként 3-4 eurót terveznek). A 1,5 millió ukrán elhelyezése és ellátása is neheziti az államháztartást nem beszélve a sok illegális bevándorlórók, akikről időnként kiderül, h. beszervezett terroristák. Ahogy Genovában is az imám, aki a jelentős pénzadakozást nem a Gáza öveset szegény palesztin lakosságnak küldte az élelmiszercsomagokban, hanem a hamasznak százeurós kötegekben... A végén, ha tetszik, ha nem, OV-nak igazat kell majd adniuk az európai vezetőknek, de ezt nem nyilvánosan fogják bejelenteni és majd kitalálják, h. a fr. elnök mentette meg Európát. (sic)
Válasz erre
0
0
bathory-odonke
2025. december 30. 10:25
emanuel macronescu...
Válasz erre
1
0
Dunhill67
2025. december 30. 10:16
politikai szélkakas ez a mini Napóleon....nem romány ez véletlenül? :))
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!