Brutális hátba szúrás Brüsszelben: a megroggyant Macron elárulta Merzet, és beállt a rámenős Meloni mögé

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
A Financial Times szerint Macron annyira meggyengült a belpolitikai káosz és az adóssághegyek alatt, hogy kénytelen volt a keménykezű olasz kormányfő, Giorgia Meloni oldalára állni – ezzel pedig látványos vereséget mért Berlin új, agresszív ambícióira.
Hosszú heteken át úgy tűnt, Friedrich Merz német kancellárnak minden lap a kezében van. Az új berlini vezetés agresszív, kezdeményező politikával érkezett Brüsszelbe, hogy végre keresztülvigye akaratát az orosz vagyon felhasználásáról és a Mercosur-paktumról. Csakhogy a csütörtöki uniós csúcson jött a hidegzuhany: Merz rájött, hogy a legfontosabb szövetségese, Emmanuel Macron egyszerűen eltűnt mögüle.
A francia elnök nem nyilvánosan, hanem a színfalak mögött végezte ki a német tervet. Bár korábban nem emelt kifogást, a csúcson hirtelen beállt Belgium és Olaszország mögé, akik hallani sem akartak az orosz vagyon kockázatos felhasználásáról. „Macron elárulta Merzet, és tudja, hogy ezért fizetnie kell” – fogalmazott egy magas rangú uniós diplomata a Financial Timesnak. De a magyarázat kegyetlen:
a francia elnök annyira gyenge, hogy nem volt más választása, mint beállni Giorgia Meloni mögé.
A szerepek teljesen felcserélődtek. Míg korábban Berlin volt a „fékező”, most Merz az, aki geopolitikai vízióval és ezermilliárdos beruházási tervekkel érkezett, hogy gatyába rázza Európát. Ezzel szemben Párizs, amelyet egykor az unió motorjának hittek, most béna kacsaként bukdácsol. A hatalmas államadósság és a belpolitikai instabilitás miatt
Macron keze meg van kötve: nem mer semmibe belemenni, aminek pénzügyi kockázata van.
A Mercosur-ügyben is Meloni volt a királycsináló. Merz hónapok óta fenyegetőzött, hogy december végéig aláíratja a dél-amerikai szabadkereskedelmi megállapodást, akár a franciák ellenében is. De Macron ismét az olasz kormányfőnél talált menedéket: Meloni kiharcolt egy halasztást, ezzel megfosztva Merzet egy újabb politikai győzelemtől.
A Financial Times elemzői szerint a német-francia tengely nemhogy nem indult újra, hanem recseg-ropog. „Brüsszelben az az érzés, hogy Berlin a nagy játékos, Párizs befolyása pedig hiányzik” – mondta Georgina Wright, a German Marshall Fund szakértője. A régi mondás, miszerint „Franciaország csak szavak, szavak, de semmi tett”, újra aktuálissá vált.
Bár a csúcs végén született egy kényszerű kompromisszum a 90 milliárd eurós hitelről, a diplomáciai vereség íze keserű maradt Merz számára. A kancellár üres kézzel, a Mercosur és az orosz vagyonterv nélkül tért haza,
miközben otthonról már az AfD támadja, hogy megint a német adófizetők állják a cechet.
Macron pedig, bár időt nyert, valójában elveszítette a vezető szerepet: már nem ő diktálja a tempót, hanem kénytelen a másodhegedűs szerepét játszani Meloni kottájából.
