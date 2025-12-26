Mi a legjobb sportolók titka? – a pszichológus elárulta

Alapvetően a tiszta koncentráció a legfontosabb mentális képesség, amelyet egy sportolónak folyamatosan biztosítania kell ahhoz, hogy jól teljesítsen. Ehhez nem elég pusztán sokat edzeni és tökéletesíteni a mozdulatokat, hanem fejben is gyakorolni kell.

A mentális tréning mára a profi sportolók eszköztárának elengedhetetlen részévé vált.

Téthelyzetben az elme hajlamos leegyszerűsíteni a működését, és ilyenkor csak azok a megoldások válnak elérhetővé, amelyeket a legkönnyebben tudunk előhívni, vagy amelyeket előzetesen tudatosan felépítettünk. Éppen ezért fejben is gyakorolni kell a legjobb formánkat, valamint azt is, hogyan engedjük el a zavaró gondolatokat és ingereket.

Sokszor megzavarhatja a koncentrációt

a lelátó hangulata,

a nézők zajongása vagy kiabálása, de

előfordulhat az is, hogy egy edző váratlan döntést hoz, esetleg

egy felkavaró bírói ítélet születik.

Ezek mind képesek megbontani a tiszta fókuszt, és onnantól kezdve a teljesítmény már nem ugyanaz: egy lövés, rúgás vagy vívómozdulat kevésbé lesz pontos.

Elég egyetlen oda nem illő gondolat, amely nem tartozik a pályára, és az máris kihat az egész testre, az izmok összehangolt működésére.

Éppen ezért a leghatékonyabb módszerek közé sorolom a pontosan felépített mentális szuggesztiókat, a hipnoterápiát és a különböző meditációs technikákat. Kollégáimmal több mint két éve dolgozunk egy olyan applikáción, amelyben meditációs és szuggesztiós gyakorlatok kapnak helyet. Ezek sportoló gyerekeknek, szülőknek és cégvezetőknek egyaránt segítséget nyújthatnak különböző téthelyzetekben. Az alkalmazás a Future Maker (FUMA) nevet viseli, és a tervek szerint január közepétől lesz elérhető.

Ezeknek a módszereknek a segítségével nemcsak sportversenyre, hanem akár egy vizsgára vagy egy fontos prezentációra is fel lehet készülni. A sportolókhoz hasonlóan a mentáltréning során lépésről lépésre gyakorolható, hogy egy döntő helyzetben mit kell tenni. Így amikor valóban ott állnak fizikailag a helyzetben, fejben is jelen tudnak maradni, és eredményesen zárhatják az adott kihívást.

Az egyik leglátványosabb példa Rabb Krisztián vívó, akivel mentális tréninggel dolgozunk. Fejben is felkészült arra, mit kellett tennie akkor, amikor cserevívóként pástra lépett élete első olimpiáján Párizsban, ahol nyolcezren nézték a helyszínen, és több mint egymillióan a televízió előtt. Amikor eljött a pillanat, nem tett mást, mint felidézte azt, amit fejben már több százszor végiggyakorolt, és ezzel megfordította az elődöntőt.

Milyen módon lehet elcsendesedni és felkészülni a karácsonyi időszakra?

Alapvetően azt tapasztalom, hogy az embereket rengeteg inger éri: a telefonjukat görgetve, a tévéből, rádióból vagy akár csak az utcán járva. Emellett annyi kötelezettségük van, hogy sokszor arra sem szánnak időt, hogy naponta 10–15 percet leüljenek, és kizárólag magukra figyeljenek.

Pedig ha ezt megtennék, és tudatosan elcsendesednének, néhány nap múlva azt vennék észre, hogy a kérdéseikre a válaszok ott vannak bennük, és saját maguk válnak a legfontosabb tanítóikká.

Véleményem szerint az egyik legjobb lassító és feltöltő gyakorlat az, ha bármit is teszünk – akár főzünk, akár a gyermekünkkel játszunk –, akkor abban a pillanatban semmi másra ne figyeljünk, csak az adott cselekvésre vagy a velünk lévő személyre. Ha elkezdünk igazán jelen lenni, és megéljük például a kávé vagy az étel ízét, a testünk automatikusan lelassul és megnyugszik.

Emellett érdemes rendszeresen 5–10 perces légzőgyakorlatokat is végezni. Ha ezeket jól begyakoroljuk és helyesen alkalmazzuk, rövid idő alatt képesek vagyunk olyan mértékben ellazítani az izmainkat, mintha néhány órát aludtunk volna.

Időnként pedig fontos nemet mondani a virtuális világra is.

Csodát tud tenni az elmével, ha egy időre letesszük a telefont.

Rövid időn belül még az emberi kapcsolataink is meghálálják ezt, hiszen végre valóban figyelni tudunk a másikra: a szomszédra, a munkatársunkra – a családtagjainkról nem is beszélve.

Zárásként szeretnék megosztani egy tanmesét, amely arra figyelmeztet, hogy meg kell tanulnunk hálásnak lenni mindazért az értékért, ami jelen van az életünkben. Egy ember megy az úton, és egyszer csak meglát két munkást, akik köveket pakolnak. Megkérdezi tőlük, mit csinálnak. Az egyikük azt válaszolja: „köveket pakolunk”. A másik pedig így felel: „katedrálist építünk”.

Azt kívánom mindenkinek így karácsony előtt, hogy észrevegye a saját katedrálisát, tovább építse, és vigyázzon rá.