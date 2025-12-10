Ft
12. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar válogatott Hollandia kézilabda-világbajnokság kézilabda

Könnyek között: így ért véget női kézilabda-válogatottunk vb-szereplése (GALÉRIA)

2025. december 10. 20:47

Hetedik helyen zártak a mieink Rotterdamban.

2025. december 10. 20:47
null

Mint arról beszámoltunk, megérdemelten jutott világbajnoki elődöntőbe a holland női kézilabda-válogatott, amely Rotterdamban 28–23-ra legyőzte a magyar csapatot. A mieink így a hetedik helyen zártak a tornán, majd keserűen értékeltek.

Könnyek között ért véget válogatottunk vb-szereplése

Könnyek között ért véget válogatottunk vb-szereplése

 

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

janicsar-2
2025. december 10. 21:09
Ez most így sikerült. Fel a fejjel, legközelebb majd sikerül.
Válasz erre
1
0
Swansea2688
2025. december 10. 21:01
A sportban játszani kell, nem bőgni.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!