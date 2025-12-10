Könnyek között: így ért véget női kézilabda-válogatottunk vb-szereplése (GALÉRIA)

„Mindenkit a sírás kerülget” – nem akartak a bírókkal foglalkozni női kézilabdázóink, de azért megtették
Az elveszített negyeddöntő után a főszereplők értékeltek.
Hetedik helyen zártak a mieink Rotterdamban.
Mint arról beszámoltunk, megérdemelten jutott világbajnoki elődöntőbe a holland női kézilabda-válogatott, amely Rotterdamban 28–23-ra legyőzte a magyar csapatot. A mieink így a hetedik helyen zártak a tornán, majd keserűen értékeltek.
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt