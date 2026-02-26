El a kezekkel a sporttaótól! – Nagy Tímea a Mandinernek

Orbán móresre tanította Von der Leyent: megmutatta neki, mire képesek a magyarok (VIDEÓ)
Ha hozzányúlnak a sporttámogatási rendszerhez, azzal nemcsak a mozgásra, egészséges életmódra vágyó magyarokat hozzák hátrányos helyzetbe, hanem egyesületeket, szervezeteket lehetetlenítenek el – mondja Nagy Tímea kétszeres olimpiai, hatszoros világbajnok, Eb-győztes egykori párbajtőrvívó.
A közelmúltban saját közösségi oldalán írt a magyar sportélet jövőjéért létrehozott petícióról. Miért érezte fontosnak, hogy a kezdeményezéssel kapcsolatban megszólaljon?
A gyerekeink jövője a tét. Én aztán pontosan tudom, mit ad a sport, és ha azt látom, hogy ez veszélyben van, vagy veszíthet az értékéből, akkor hangot adok a véleményemnek. Több emberrel beszélgetve azt tapasztaltam, ezzel nem vagyok egyedül, csak kicsit halkabb volt idáig a sportolói oldal. Most viszont eljött az ideje, hogy hallassuk a hangunkat. Napvilágot láttak ugyanis olyan hírek, hogy
bizonyos közéleti szereplők a társasági adó (tao) rendszeréhez is hozzányúlnának,
ami nagy érvágás lenne a magyar sportnak. A kormány a sportot kiemelt stratégiai ágazatként kezeli – ha változtatnak a taoszabályokon, akkor azok az egyesületek, szervezetek, szövetségek, amelyek ezen szabályozás alá tartoznak, ellehetetlenülnek.
Lefordítaná ezt a „felhasználói” oldalnak?
Uszodában dolgozom, így első kézből bizonyosodhatok meg arról, hogy az olyan sikercsapatsportág, mint amilyen például a vízilabda, miért tartozik a kedvezményezettek körébe. A szülőknek már így is nehéz kifizetni a tagsági díjat, de képzeljük csak el, mi lenne, ha megszűnne a taorendszer. Akkor nem 15-20 ezer forint lenne a havi díj, hanem legalább 50 ezer. Annál szebb látványt nehezen tudok elképzelni, mint amikor nyolcvan-száz gyerek kiabálva, visítozva ugrik a vízbe, majd az edző egyszer csak megjelenik, rendet tesz, és onnantól kezdve mindenki tudja, mi a dolga. Ha ez elveszik, azzal rengeteget veszítünk.