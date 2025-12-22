Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
erő ákos rendrakás szőlő utca magyarország gyűlölet szeretet karácsony isten

A frusztráltaknak nem kell már apadó Tisza-gyűlés vagy Krúbi koncert, jól elgyűlölködnek így Adventben egy szépségszalonban is

2025. december 22. 05:23

Miként tudunk megbirkózni az előttünk álló hónapokkal? Úgy, ha rend van a gondolatainkban! Ezért érdemes követni a pilisi remetéket, és rendet tenni a „barlangunkban”.

2025. december 22. 05:23
null
Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

Mi történik ebben az országban? – teszem fel magamnak időről időre a kérdést. Legutóbb akkor éreztem magam elképesztő módon leforrázva, mikor egy szépségszalonban vártam a sorom, ahol a rádióban épp híreket mondtak.

A bűvös szó, ami elindította a cunamit, a „Szőlő utca” volt. Az a Szőlő utca, amit bizonyos körök úgy állítanak be, hogy ott kiskorú gyermekek élnek embertelen körülmények között. Tény és való, a javítóintézetben – és nem gyermekotthonban – zömében valóban kiskorúak élnek, de olyan fiatalok, akikkel nem volt kegyes az élet. 

Akiknek meleg családi fészek helyett hideg és nyirkos falak jutottak, és idő előtt rossz útra tértek. Mert szeretet helyett csak a megvetés és a kegyetlenség jutott nekik.

Az ott élők között akad olyan, aki szexuális erőszak miatt van bent, és bár ők vannak a legkevesebben, de vannak olyan lakók is, akik kezéhez vér tapad. 

Ezt a létesítményt sikerült egyes orgánumoknak úgy átkeretezniük a köztudatban, hogy a Szőlő utca hallatán sok olvasónak az jut eszébe, hogy a 13-14 éves Kevin csak rossz fát tett a tűzre, és a gaz, gonosz rendszer erőszakos nevelők közzé lökte.

Miközben elég lenne csak beütni a Google-keresőjébe, hogy „Szőlő utca intézet”, és a rendszer kiköpné, hogy a létesítmény neve Budapesti Javítóintézet, ami bizony nem gyermekotthon.

Az is probléma, hogy sokan addig sem jutnak el, hogy kicsit utánanézzenek a témának. Helyette szalagcímekből, felvezetőkből és/vagy pontatlan összefoglalókból tájékozódnak. Így az már lehet, hogy meg sincs nekik, hogy ezek a javítók – szám szerint öt az ország egész területén – immár a rendőrség felügyelete alá tartoznak, a szóban forgó vezetők, nevelők ellen pedig gőzerővel folyik a nyomozás. Van, aki már az előzetesben ül.

Aztán ott a másik réteg, amelynektöbb mint 15 évnyi Fidesz-kormányzás után egy-egy újabb voksolás előtt az egekbe ugrik a frusztrációja, és úgy próbálja a feszültségét oldani, hogy kígyót-békát kiabál a kormányzó pártra, a kabinet tagjaira és annak holdudvarára szinte bárhol és bármikor.  S mint az én példám is mutatja: 

nem kell ahhoz egy „áradó”, pontosabban apadó tiszás gyűlés vagy egy Krúbi-koncert, egy szépségszalon is megteszi. 

Miközben körülöttem már épp a minisztereket akarták egyesek a Dunába lőni, akik bántják a gyerekeket, halkan csak annyit tudtam szólni, hogy elnézést, nem gyerekotthonról beszélünk, hanem egy javítóintézetről, és a rendőrök teszik a dolgukat. Egy percre csend lett, majd ment tovább a gyűlölködés pár nappal karácsony előtt. Teljes agyrém...

Akárcsak az, hogy advent negyedik vasárnapján, egy kolléga elhunyta feletti első sokkot követően azzal kell szembesülnünk, hogy egyesek már-már „örömködnek” a halálán pusztán azért, mert zömében jobboldali orgánumoknál dolgozott. Emberek, mi van veletek!? 

Ha megdobnak kővel...

De emlékezetes, hogy bő egy hete Ákos is mit kapott, miután az Aréna-koncertjén az első blokk után üzenetet küldött a gitárjával a kezében, a színpadon állva mindazoknak, akik az elmúlt időszakban őt, a stábját és a róla szóló dokumentumfilmet támadták, pocskondiázták. 

Az énekes-dalszerző kimérten, szeretettel fordult kritikusai felé. Arra a kérdésre is válaszolt, melyet több üzenetben is megkapott az elmúlt időszakban, hogy „mikor tűntök el már végre”. „Testvérek, határozottan és szelíden mondjuk ki, nem fogunk eltűnni! 

Mi itt leszünk, egy hazában fogunk élni. Ez a kis haza elég tágas kell ahhoz legyen, hogy sokféle vélemény, sokféle világlátás, sokféle nézet elférjen benne!” 

– hangzott el.

Miután ez a rögtönzött beszéd körbefutott a magyar világhálón és a médiában, még a rajongói csoportokban is megjelentek olyan hangok, melyek felhánytorgatták korábbi kormányközeli kiállásait, és kérdőre vonták, hogy vallásos emberként miért nem áll a gyermekvédők mellé. Az adminok úgy vetettek véget ennek az áramlatnak, hogy közölték: a továbbiakban minden politikai tartalmat, bejegyzést törölnek.

Tegyünk rendet a barlangunkban!

Már csak pár nap van karácsonyig, sokan az idén már nem is dolgoznak, lelassul az élet. 

Szinte ordít mindenkiről – még arról is, aki nincs annyira benne a közéleti iszapbirkózásban – hogy pihenni kell, elcsendesedni, és erőt gyűjteni.

Visszatekintve az elmúlt hónapok történéseire soha korábban nem tapasztalt csata vár a jobboldali a tábora a következő három és fél hónapban. S hogy miként lehet ezt majd bírni mentálisan? Talán úgy, ha bennünk is rend van.

Van, akit az ige és az ima segít ehhez közel, van, akit a természetjárás, a digitális detox. 

Egyes feljegyzések szerit a pilisi remeték is úgy igyekeztek közelebb kerülni Istenhez és megerősödni, hogy rendet raktak a szívükben és a gondolataikban, illetve a környezetüket is tisztán tartották. Vegyünk róluk példát! Utóbbi gondolatokkal kívánok mindenkinek áldott, békés ünnepet!

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

