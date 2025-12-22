A frusztráltaknak nem kell már apadó Tisza-gyűlés vagy Krúbi koncert, jól elgyűlölködnek így Adventben egy szépségszalonban is

Aztán ott a másik réteg, amelynektöbb mint 15 évnyi Fidesz-kormányzás után egy-egy újabb voksolás előtt az egekbe ugrik a frusztrációja, és úgy próbálja a feszültségét oldani, hogy kígyót-békát kiabál a kormányzó pártra, a kabinet tagjaira és annak holdudvarára szinte bárhol és bármikor. S mint az én példám is mutatja:

nem kell ahhoz egy „áradó”, pontosabban apadó tiszás gyűlés vagy egy Krúbi-koncert, egy szépségszalon is megteszi.

Miközben körülöttem már épp a minisztereket akarták egyesek a Dunába lőni, akik bántják a gyerekeket, halkan csak annyit tudtam szólni, hogy elnézést, nem gyerekotthonról beszélünk, hanem egy javítóintézetről, és a rendőrök teszik a dolgukat. Egy percre csend lett, majd ment tovább a gyűlölködés pár nappal karácsony előtt. Teljes agyrém...

Akárcsak az, hogy advent negyedik vasárnapján, egy kolléga elhunyta feletti első sokkot követően azzal kell szembesülnünk, hogy egyesek már-már „örömködnek” a halálán pusztán azért, mert zömében jobboldali orgánumoknál dolgozott. Emberek, mi van veletek!?