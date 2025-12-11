Sokkal jobb lenne a természetet járni „black friday” előtt és alatt is, mint bevásárlóközpontokban tölteni az időt – Domonkos-rendi szerzetes közgazdász a Mandinernek

Külön fejezet foglalkozik a marketinggel és a fogyasztással, amelyet Neulinger Ágnes kolléganőm, a marketing szakértője írt. A fogyasztás különösen fontos témakör a gazdaságban: gyakran úgy gondoljuk, hogy ha nő a fogyasztás, akkor nő a gazdaság is, és az mindenkinek kedvez. Ma azonban már túlfogyasztásról beszélünk, a Föld erőforrásai pedig kimerülőben vannak. A környezetünket elárasztottuk hulladékkal. Mindez egyértelműen arra mutat, hogy vissza kellene fogni a fogyasztást.

Sokkal jobb lenne a természetet járni black friday előtt és alatt is, mint bevásárlóközpontokban tölteni az időt,

vagy akár segíthetjük a környezetvédők munkáját azzal, hogy hulladékot gyűjtünk. A túlzásba vitt vásárlás helyett olyan tevékenységeket kellene találnunk, amelyek ellensúlyozzák a kapzsiságot és a mértéktelen birtoklási vágyat.

Mi a helyzet a karácsonyi vásárlási lázzal?

Itt lép előtérbe az emberi kapcsolatok fontossága. Minél több valódi kapcsolatom van – család, barátok, közösség –, annál boldogabbnak és gazdagabbnak érzem magam. Ez nemcsak pszichológiai, hanem közgazdasági összefüggés is. A boldogságot gyakran nem a fokozott fogyasztásban vagy az anyagi javak felhalmozásában találjuk meg, hanem az emberi kötődésekben. A hívők esetében ehhez hozzátartozik az Istennel való kapcsolat is. A boldogság témájához kapcsolódik Tim Kasser amerikai pszichológus megállapítása is, aki Az anyagiasság súlyos ára című könyvében arról ír, hogy minél inkább hajszoljuk az anyagiakat, annál kevésbé leszünk boldogok, és annál fogékonyabbá válhatunk a depresszióra, a szorongásra, illetve más lelki nehézségekre. Mindez arra mutat rá, hogy a karácsonyi időszakban is sokkal boldogabbak lehetnénk, ha kevesebbet vásárolnánk, és inkább a kapcsolatainkra, a közösségünkre és a lelki felkészülésre figyelnénk.