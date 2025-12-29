Egyetlen célunkról sem mondunk le – Nagy Márton a Mandinernek

Komoly eredmény, hogy a költségvetés a háborús ellenszélben is, a pénzügyi stabilitás megőrzése mellett képes minden szükséges forrást biztosítani az olyan családokat, nyugdíjasokat, fiatalokat és vállalkozásokat támogató programokhoz, mint például: a fix 3%-os Otthon Start Program, a fix 3%-os kkv hitel, az 1+1 Program 20 milliárdos második üteme, a családi adókedvezmény megduplázása, a két- és háromgyermekes anyák szja-mentessége, a 13. és a 14. havi nyugdíj első heti részlete vagy a Demján Sándor Program.

Milyen évet vár jövőre, hogyan alakulhat a GDP-bővülés, az infláció és az államadósság?

2026-ra érdemi gyorsulásra számítunk a piaccal összhangban és azon dolgozunk, hogy a lehető legnagyobb gazdasági növekedést érjük el: a kormány 3 százalék körüli GDP-bővüléssel számol, amit a piacok 2,5 százalék körüli várakozással támasztanak alá. A növekedést a már most épülő nagy gyárberuházások termőre fordulása, a külkereskedelem lassú normalizálódása és a belső kereslet stabilizálódása húzhatja feljebb.