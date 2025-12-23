Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
12. 23.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
gazdaság repülőrajt nagy márton magyarország

Nagy Márton: Minket pénzért nem lehet megvenni!

2025. december 23. 10:49

Az Európai Unió olyan feltételeket szab, mintha azt mondanák egy országnak: vágd le a lábad, és akkor kapsz pénzt. Ezt nem lehet komolyan venni és elfogadni – tette világossá a miniszter.

2025. december 23. 10:49
null

A német gazdaság évek óta recesszióban van, ez az oka annak, hogy a magyar gazdaság is a korábbinál szerényebb növekedését tud elérni. Nem csak a külső környezet, de a gazdaság szerkezete is hozzájárul ahhoz, hogy elmaradt az év elején várt repülőrajt – mondta az Indexnek adott hosszú interjúban Nagy Márton.

A nemzetgazdasági miniszter visszautasítja azokat a vádakat, hogy az általa előrejelzettnél jóval kisebb éves GDP növekedés megkérdőjelezné a kormány gazdaságpolitikájának a hitelességét. Felidézte: az év elején nem csak ő, de a piaci szereplők és az Európai Unió is nagyobb teljesítményt várt. Arra a kérdésre, hogy az elmaradt repülőrajt és az év elején várt 3,4 százalékos GDP-növekedés helyett 0,5 százalék körüli éves növekedés nem veszélyezteti-e a költségvetést, a miniszter világossá tette: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon
Tovább a cikkhezchevron

csak akkor jelentene veszélyt a költségvetési stabilitásra, hogy a kormány magasabb növekedéssel tervez, ha annak elmaradása lyukat ütne a büdzsén. Jelenleg nem ez a helyzet, mivel a lassabb növekedés a beruházások elmaradása miatt van és nem a fogyasztás visszaesése miatt. 

A kisebb növekedés nem akadálya, hogy az embereknek több pénze legyen

„A lakosság természetesen mindig azt érzi, hogy több bérre lenne szüksége, ez így van rendjén. Ezért fontos, hogy ne benyomásokból, hanem számokból induljunk ki. Én például nem az Ön benyomására vagyok kíváncsi, hanem a konkrét adatokra. Ha a háztartásokat nézzük, az átlagos nettó reálkereset 2021 decembere óta mintegy 14 százalékkal emelkedett. Jövő év elején ez meg fogja haladni a 15 százalékot, 2026 végére pedig 21 százalék felett lehet. Nettó adatokról beszélünk, vagyis benne van a béremelés, az adócsökkentés és az infláció mérséklésének hármas hatása is. Ez a három együtt adja ki a reálbér-emelkedést.”

A reáljövedelmek még gyorsabban nőnek. Ez az ütem jelenleg az egyik leggyorsabb az Európai Unióban. Talán ezért sem véletlen, hogy a kormánypártinak nem mondható GKI szerint a fogyasztók optimizmusa kétéves rekordot döntött.

Nagy Márton kifejtette, az adóbevételek alakulásában kettősség figyelhető meg: a fő adónemek közül a lakossághoz köthető 

  • áfa éves előirányzat 89,6 százaléka, 
  • a személyi jövedelemadónál pedig az előirányzat 90,2 százaléka folyt be november végéig, 
  • ezzel szemben a vállalatok társasági adója esetén 74,6 százalékos volt az időarányos teljesülés.

A lakossági adóbevételeken keresztül gyakorlatilag nem érezzük a kisebb GDP-növekedést. A beérkező adóbevételeken keresztül látszik, hogy a fogyasztás rendben van, a reálbérek emelkednek, a lakosság helyzete stabil. A lakosságot tehát a kormánynak sikerült megvédenie a háború és a német gazdaság gyengélkedésének káros hatásaitól. A probléma a vállalati szektor oldalán jelentkezik 

– emelte ki Nagy Márton, egyben elismerte,

szükség van a magyar gazdaság szerkezetének a megváltoztatására is. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy fel kellene adnia Magyarországnak a fejlett járműipari ökoszisztémáját, amelynek fejlesztése az elmúlt évtizedben jó döntés volt és a jövőben is megmarad a stratégiai szerepe.

A miniszter szerint ugyanakkor szükség van az elmozdulásra a magasabb hozzáadott érték, azaz a kutatás-fejlesztés és szolgáltatások irányában. Nagy Márton azt is kiemelte, csökkenteni kell a járműipartól és a német gazdaságtól való függőségünket. Utóbbi annak ellenére is jelentős, hogy a magyarországi működőtőke-beáramlást jelentősen diverzifikáltuk az elmúlt években. Világossá tette: 

a fogyasztás élénkítése hosszútávon nem vezet fenntartható növekedéshez, de addig, amíg a külső környezet nem javul, azaz a háború nem ér véget és a beruházások nem pörögnek fel, addig a jövedelmek emelésén keresztül, az infláció féken tartása mellett elengedhetetlen eszköz.

Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy az elmúlt másfél évtizedben a kormány rossz gazdaságpolitikát folytatott volna. Az orosz-ukrán háború jelentősen átírta az erőviszonyokat, például az energiaárak emelkedésével, de az uniós és a német politika is gyökeresen megváltozott.

Brüsszel: Vágd le a lábad és akkor kapsz pénzt

Arra a kérdésre, hogy nem lenne-e mégis célravezető megegyezni az Európai Unióval és teljesíteni Brüsszel feltételeit, Nagy Márton határozott választ adott: 

ez a mi pénzünk, ez jár nekünk. 

„Sajnos Brüsszel pénzügyi szankciókkal sújtja Magyarországot, ami az uniós források politikai érvek mentén történő befagyasztásában jelenik meg, ezért ez egy politikai kérdés, de érdemes a számoknál maradni. Ha megnézzük a 2025-ös évet, akkor Magyarország nagyjából 700 milliárd forinttal több forrást kap az Európai Uniótól, mint amennyit befizet. Ez a nettó pozíciónk. Igen ám, de ebben benne vannak az agrártámogatások.Ha ezeket levonjuk, akkor gyakorlatilag nullán állunk: a kohéziós és egyéb források szintjén nagyjából annyit kapunk, mint amennyit befizetünk.”

Nagy Márton emlékeztetett: 

az Európai Unió azt várja el, hogy el kellene törölni a rezsicsökkentést, a 13. havi nyugdíjat, be kellene engedni a migránsokat, ez nem szakmai vita. Ez zsarolás. Olyan feltételeket szabnak, mintha azt mondanák egy országnak: vágd le a lábad, és akkor kapsz pénzt – vagy inkább mindkettőt.

Ezt nem lehet komolyan venni, és nem is lehet elfogadni. Egy kormány nem mondhat le a saját gazdaság- és társadalompolitikai döntéseiről csak azért, hogy hozzájusson forrásokhoz. 

Minket pénzért nem lehet megvenni!

– hangsúlyozta a miniszter. „Ebben a helyzetben felelős döntés az, hogy alternatív finanszírozási lehetőségeket is keresünk, ahelyett, hogy elfogadnánk olyan, politikai feltételekhez kötött elvárásokat, amelyekkel nem értünk egyet. Zsarolják a magyar kormányt. És amikor a magyar kormány sok ok miatt beleáll a vitába és egyedül vétóz, akkor csak erre a pénzügyi zsarolásra reagál, mert helyesen, fölveszi a kesztyűt.”

Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
akitiosz
2025. december 23. 13:14
"Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy az elmúlt másfél évtizedben a kormány rossz gazdaságpolitikát folytatott volna." Jó, akkor nem ez jelenti azt. Számít bármit is az, hogy nem ez jelenti azt? Attól még a kormány rossz gazdaságpolitikát folytatott. Megháromszorozta a fedezetlen forintmennyiséget, amitől óriási infláció lett 2010. óta. Megkétésfélszerezte az államadósságot. Ötvenbillió forintot tékozolt el az adóbevételeken felül. Ennek a tizedét csak egyedül idén.
Válasz erre
0
0
akitiosz
2025. december 23. 13:05
"az embereknek több pénze" Magyarul pénzük. Talán ha felvennének végre pár magyarul tudó újságírót. Igaz, ők nem erősítenék a szemita közösséget.
Válasz erre
0
0
akitiosz
2025. december 23. 13:04
"A kisebb növekedés nem akadálya, hogy az embereknek több pénze legyen" Persze nem, mert a több pénz a Nemzeti Bank pénzteremtéséből származik. A több pénz csupán infláció. Ebből él a NERendszer. Infláció és államadósság nélkül fél évig, ha bírná a csődig. Úgy könnyű "emelni a reálkeresetet", hogy a kormány mondja meg, hogy mennyi is az. Évtizedek óta sem emelkednek a reálkeresetek. Erre bárki könnyedén rájöhet, ha átszámolja a keresetét valódi reálértékre, azaz aranysúlyra. A KSH adatai önkényesek és hamisak, a módszere tudománytalan. Az állam anyagi érdeke az infláció. Az állam anyagi és politikai érdeke is, hogy az inflációt alacsonyabbnak számolja a valóságosnál. Ez történik. Határozzák meg az átlagbért aranysúlyban! Ha az emelkedik, akkor tényleg emelkedik az átlagbér. De csakis akkor! De ilyen nem volt, nincsen és nem is lesz hosszú távon. Rövid távon akármi is lehet és az ellenkezője is, annak nincsen gazdasági jelentősége az csak a tőzsdei irányított szerencsejáték.
Válasz erre
0
0
nuevoreynuevaley
2025. december 23. 12:41
Kussolsz es takarodsz, te dagadek
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!