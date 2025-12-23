Nagy Márton: Minket pénzért nem lehet megvenni!

A német gazdaság évek óta recesszióban van, ez az oka annak, hogy a magyar gazdaság is a korábbinál szerényebb növekedését tud elérni. Nem csak a külső környezet, de a gazdaság szerkezete is hozzájárul ahhoz, hogy elmaradt az év elején várt repülőrajt – mondta az Indexnek adott hosszú interjúban Nagy Márton.

A nemzetgazdasági miniszter visszautasítja azokat a vádakat, hogy az általa előrejelzettnél jóval kisebb éves GDP növekedés megkérdőjelezné a kormány gazdaságpolitikájának a hitelességét. Felidézte: az év elején nem csak ő, de a piaci szereplők és az Európai Unió is nagyobb teljesítményt várt. Arra a kérdésre, hogy az elmaradt repülőrajt és az év elején várt 3,4 százalékos GDP-növekedés helyett 0,5 százalék körüli éves növekedés nem veszélyezteti-e a költségvetést, a miniszter világossá tette: