Nagy Márton: Minket pénzért nem lehet megvenni!

az Európai Unió azt várja el, hogy el kellene törölni a rezsicsökkentést, a 13. havi nyugdíjat, be kellene engedni a migránsokat, ez nem szakmai vita. Ez zsarolás. Olyan feltételeket szabnak, mintha azt mondanák egy országnak: vágd le a lábad, és akkor kapsz pénzt – vagy inkább mindkettőt.
Ezt nem lehet komolyan venni, és nem is lehet elfogadni. Egy kormány nem mondhat le a saját gazdaság- és társadalompolitikai döntéseiről csak azért, hogy hozzájusson forrásokhoz.
Minket pénzért nem lehet megvenni!
– hangsúlyozta a miniszter. „Ebben a helyzetben felelős döntés az, hogy alternatív finanszírozási lehetőségeket is keresünk, ahelyett, hogy elfogadnánk olyan, politikai feltételekhez kötött elvárásokat, amelyekkel nem értünk egyet. Zsarolják a magyar kormányt. És amikor a magyar kormány sok ok miatt beleáll a vitába és egyedül vétóz, akkor csak erre a pénzügyi zsarolásra reagál, mert helyesen, fölveszi a kesztyűt.”
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán