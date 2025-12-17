Ekkora terhet még Bokros és Gyurcsány sem rakott rájuk – Kiszámoltuk, mennyit venne el a nyugdíjasoktól a kiszivárgott csomag

Az átlagnyugdíjastól is több százezer forintot, egy háromgyermekes özvegy nyugdíjas édesanyától – aki a nyugdíja mellett még átlagkeresetért dolgozik is – akár évi 4 millió forintot venne el a sajtóból megismert Tisza-féle megszorító csomag, vagyis a „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram”. A több száz oldalas dokumentum részletesen foglalkozik a nyugdíjasok megadóztatásával és megnyirbálásával.

A Tisza szakértői egyre gyakrabban állnak ki a nyugdíjak csökkentése, a 13. és 14. havi nyugdíj megszüntetése, valamint a Nők 40 eltörlése mellett. Ezek az elképzelések teljes összhangban állnak az Európai Unió és az OECD korábbi ajánlásaival, amelyekről már korábban is írtam – például itt: Mutatjuk a tényeket: hivatalos dokumentumokban írta le a nemzetközi baloldal, hogyan kellene levezényelni a nyugdíjmegszorításokat Magyarországon, illetve Mutatjuk a tényeket: az Unióban példátlan mértékben javult a magyar nyugdíjasok helyzete.