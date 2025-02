Mutatjuk a tényeket: az Unióban példátlan mértékben javult a magyar nyugdíjasok helyzete

A baloldali politikusok és szakértőik ezen számokkal próbálják igazolni, hogy a magyar nyugdíjrendszer fenntarthatatlan, szerintük a csökkenő aktív korú népesség nem képes kitermelni a növekvő számú idős ember nyugdíját.

Ez azonban egy leegyszerűsített, szűklátókörű és téves következtetés!

Nem elegendő csupán az egyes korcsoportok létszámát vizsgálni ahhoz, hogy megalapozott következtetéseket vonjunk le! (A mutatókról részletesebben az NKE LudEcon blogján írtam.)

A nyugdíjrendszer fenntarthatóságát ugyanis nem a teljes 15–64 éves népesség határozza meg, hanem a foglalkoztatottak száma, vagyis azoké, akik valóban befizetik a járulékokat. Az ő számuk közel egymillióval, 913 ezerrel nőtt az elmúlt 14 évben: 3,648 millióról 4,561 millióra emelkedett, annak ellenére, hogy a korcsoport létszáma csökkent.

Ezen felül 144 ezer foglalkoztatott 65 év feletti, de még ha feltételezzük is, hogy nyugdíj mellett dolgoznak, nem vonnak tőlük nyugdíjjárulékot, így őket nem számoljuk a vizsgálatba.

Eközben a nyugdíjban és egyéb ellátásban részesülők száma 557 ezerrel csökkent:

míg 2010-ben 2,980 millióan voltak, addig 2024-ben már csak 2,423 millióan.

A saját jogú öregségi nyugdíjasok száma 279 ezerrel nőtt, az egyéb ellátásban részesülők száma viszont 836 ezerrel csökkent.

Az 1950-es évek elején született Ratkó-generáció tagjai mostanra szinte teljesen nyugdíjba vonultak. A következő években viszont lényegesen kevesebben fognak nyugdíjba menni, mint az elmúlt évtizedben, mivel a hatvanas években kevesebben születtek, mint a Ratkó-korszak idején.

Az öregségi nyugdíjasok száma 2020-ban érte el a csúcsot, ekkor 2,054 millió fő volt. Azóta folyamatosan csökken.

Az egyéb ellátásban részesülők korábban azért voltak kiugróan sokan, mert 2010 előtt számos munkavállaló a nyugdíjkorhatár elérése előtt veszítette el az állását, és sokan nem munkanélküliként jelentkeztek be, hanem valamilyen egészségbiztosítási alapú ellátásra próbáltak jogosultságot szerezni, amely hosszabb időre biztosított jövedelmet, mint a munkanélküli segély.

Emlékezhetünk rá, hogy a legelesettebbeket kényszerítette korrupcióra a 2010 előtti rendszer, amelyet az Orbán-kormány felszámolt.

2010 előtt rendkívül népszerű volt az ún. korengedményes nyugdíj is:

ekkor a munkáltató nem egyszerűen elbocsátotta az idősebb munkavállalót, hanem a nyugdíjkorhatár előtt küldte el nyugdíjba, vállalva, hogy akár 5 évnyi nyugdíjat előre befizet az államnak. Ez a megoldás sok cég számára olcsóbb volt, mint az átképzés, miközben rengetegen kerestek munkát.

Mindezek eredményeképpen az Eurostat adatai szerint 2010-ben 100 foglalkoztatottra 73,8 nyugdíjas jutott, míg 2024-ben már csak 45,5 –

ez 28,3 százalékpontos javulás, amely az unióban a legnagyobb!

Míg 2010-ben a magyar nyugdíjrendszer az egyik legnagyobb terhet rótta a foglalkoztatottakra Litvánia és Olaszország után, mára a terhelésünk az egyik legkisebb Európában. Ez azt jelenti, hogy Magyarország nyugdíjrendszere a negyedik leginkább fenntartható az EU-ban, függetlenül attól, mit állítanak a baloldali politikusok és szakértőik.

2. A mai hatvanasok képzettebbek és egészségesebbek

A statisztikák szerint az idősebb korosztály iskolai végzettsége folyamatosan javul. A népszámlálási adatok alapján 2022-ben a 60 év felettiek kevesebb mint harmadának, azaz 32%-ának nem volt legalább középfokú végzettsége, míg 2011-ben ez az arány még több mint 53% volt, 2001-ben pedig meghaladta a 79%-ot. Ez azt mutatja, hogy az idősebb generáció egyre képzettebbé válik, ami jelentős hatással van a munkaerőpiaci esélyeikre és az aktív évek meghosszabbítására.

Az oktatás szintje minden életkorban meghatározza a munkaerőpiaci alkalmazkodóképességet. Azok, akik legalább középfokú végzettséggel rendelkeznek – legyen az szakmai képesítés vagy érettségi –, sokkal jobban tudnak reagálni a munka világának kihívásaira. Folyamatosan képezik magukat, követik saját szakmájuk fejlődését, új kompetenciákat sajátítanak el, és olyan szemléletet képviselnek, amely segíti őket abban, hogy foglalkoztathatóságukat megőrizzék egészen a nyugdíjkorhatár eléréséig.

Az egészségben eltölthető várható élettartam is jelentősen növekedett. Míg 2010-ben átlagosan 57,5 év volt, addig 2022-re ez 5,1 évvel emelkedett, így elérte a 62,6 évet, ami megfelel az uniós átlagnak. Ez a javulás Szlovénia után a második legnagyobb növekedés Európában, és jelenleg Magyarország a 11. helyen áll ezen a téren, míg 2010-ben még csak a 22. helyen volt. Ráadásul 2020 óta ez a mutató nem romlott, ami azt jelenti, hogy ma átlagosan többen érik el egészségesen a nyugdíjkorhatárt, mint korábban bármikor. A magyar lakosság egyre egészségtudatosabban él, és ez pozitívan befolyásolja a munkában töltött évek számát is.

A nyugdíj előtti utolsó évtizedükben járók, azaz az 55–64 éves korosztály foglalkoztatási rátája 2010-ben még mindössze 32,3% volt hazánkban, 2024-re azonban ez az arány megduplázódott, elérve a 70,4%-ot. Ez a növekedés jóval meghaladja azt a mértéket, amelyet a nyugdíjkorhatár 62-ről 65 évre történő emelése önmagában indokolna. Az adatok alapján egyértelműen kimondható, hogy a mai 55 év felettiek lényegesen nagyobb eséllyel tudnak aktívan dolgozni egészen nyugdíjba vonulásukig, mint 15 évvel ezelőtt a Gyurcsány–Bajnai-kormányok idején. Ennek eredményeként sokkal többen tudnak saját jogon nyugdíjba vonulni, vagyis megszerezni a nyugdíjjogosultságot, mint 2010 előtt.

Egyre több ember rendelkezik a minimálisan szükséges, legalább 20 év bejelentett és leigazolható szolgálati idővel, mivel ma már az idősebbek sem kényszerülnek arra, hogy feketén dolgozzanak.

Összegzésként elmondható, hogy míg 2010-ben a magyar nyugdíjrendszer valóban kockázatos volt, mára fenntarthatóvá vált anélkül, hogy az Orbán-kormánynak bármilyen nyugdíjcsökkentő intézkedést kellett volna bevezetnie. Sőt, a 13. havi nyugdíjat visszaállították, a nyugdíjakat minden évben legalább az infláció mértékével emelték, és azokban az években, amikor a GDP-növekedés elérte a 3,5%-ot, nyugdíjprémiumot is fizettek.

Ezekben a hetekben újra napirendre került a 13. havi nyugdíj. Mint ismert: ennek eltörlését még Gyurcsány kezdeményezte 2009 márciusában, a Bajnai-kormány pedig meg is lépte.

Orbán Viktor 2020-ban jelentette be - a járvány idején indított gazdasági akcióterv keretében -, hogy a kormány visszaadja a 13.havi nyugdíjat. A kormány ezt 2021 óta minden februárban teljesíti is annak ellenére, hogy az Európai Bizottság a 13. havi nyugdíj eltörlését kérte a kormánytól.

Legújabban a Brüsszelnek buzgón megfelelni akaró Tisza Párt is nyíltan arra célozgat, hogy eltörölnék a 13. havi nyugdíjat annak ellenére, hogy a legutóbbi nemzeti konzultáción is a válaszadók 99%-a foglalt úgy állást, hogy ezt meg kell tartani.

A nemzetközi baloldal évek óta az Egyesült Államokban is megszorításokat javasol a nyugdíjrendszerben, ugyanazokkal az érvekkel, amelyeket Magyarország esetében is hangoztat. Az ügy pedig különösen pikánssá vált most, amikor Elon Musk és csapata vizsgálni kezdte az amerikai társadalombiztosítás rendszerét, és a hírek szerint több ezer olyan személyt találtak benne, akik papíron már legalább 150 évesek. Felmerül a kérdés, vajon az internacionalista baloldal exportálni szeretné-e az amerikai „módszereket” más országokba is?

A szerző miniszterelnöki főtanácsadó, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézetének munkatársa