08. 21.
csütörtök
Tseber Roland Magyar Péter szövetséges

Tseber Roland ismét megszólalt, a munkácsi támadás kapcsán is a magyar kormány jutott az eszébe

2025. augusztus 21. 18:21

Magyar Péter szövetségese interjút adott a Magyar Narancsnak, melyben többek között kijelentette, hogy a kémügy miatt növekedett a népszerűsége Magyarországon.

2025. augusztus 21. 18:21
null

Tseber Roland, Magyar Péter ukrán szövetségese interjút adott a Magyar Narancsnak, erről a kémügy főszereplője közösségi oldalán is beszámolt. Mint írta, a központi téma a munkácsi tragikus esemény, a Flex gyár rakétatámadása volt.

Ennek kapcsán Tseber ismertette, hogy ez a gyár egy ukrán–amerikai vállalkozás, amely teljesen átláthatóan működött, adót fizetett Ukrajnában, és több mint 2700 embernek adott munkát. Továbbá több ezer kárpátaljai család megélhetését biztosította, a régió gazdaságának és mindennapi életének fontos része volt. 

„Annak ellenére, hogy nyilvánvalóan civil infrastruktúrát ért találat, a magyar kormány és az általa irányított média nem nevezi nevén a dolgokat, hanem kiforgatja az információt, és a tragédiát saját belpolitikai manipulációi eszközévé teszi” – fejtette ki véleményét a Magyarországról kiutasított férfi. 

Tseber a lapnak hangsúlyozta, hogy 

a kárpátaljai magyar közösség felhasználása idegen politikai játszmákban cinizmus”

A kárpátaljai magyarok az ukrán társadalom szerves részét képezik, amely rakétatámadások alatt él, dolgozik, adót fizet és védi hazáját. „Ahelyett, hogy szolidaritást mutatna, az Orbán-kormány inkább túszként próbálja őket beállítani a saját játékában” – olvasható a posztban. 

Volodimir Zelenszkij párttársa arra is kitért, hogy a kémügy amelyet véleménye szerint aktívan próbálnak felhasználni a lejáratására, valójában csak növelte a népszerűségét Magyarországon. 

Tseber Roland beszámolója szerint a Magyar Narancsnak külön blokkban szólt az ukrán–magyar kapcsolatok helyzetéről is. „Elismerjük, hogy országaink között számos probléma és félreértés halmozódott fel, de meg vagyok győződve arról, hogy ezek nem törölhetik el sem a közös múltat, sem pedig azt az elkerülhetetlen jövőbeni együttműködést, amely a háború befejezése után fog kialakulni”.

Az interjú végén azt mondta: „mindenért felelni kell. És ez tény”.

Nyitókép: Tseber Roland Facebook-oldala

Összesen 35 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
blf2
2025. augusztus 21. 19:36
igen,többen felismernek,ha itt sétálgatnál,de ez nem bitos,hogy jó tenyérbemászó szarember
Válasz erre
0
0
lemez
2025. augusztus 21. 19:30
Egy kitiltott ügynökkel készit riportot egy magyar újság?Mi van itt?Tudjuk hogy soros sátán lapja de mégis mit èreznek ezek az újságirónak titulàlt gazemberek.Nincs semmi emberi bennük?
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2025. augusztus 21. 19:23
Nyilvánvalóan a civil kurvanyádat vödör roli.
Válasz erre
0
0
Bynortx
2025. augusztus 21. 19:21
Ki a fene az a civer róbert, hogy egy cikket kell róla írni. Ingyen reklám??
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!