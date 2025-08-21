Tseber Roland ismét megszólalt, a munkácsi támadás kapcsán is a magyar kormány jutott az eszébe

Tseber Roland, Magyar Péter ukrán szövetségese interjút adott a Magyar Narancsnak, erről a kémügy főszereplője közösségi oldalán is beszámolt. Mint írta, a központi téma a munkácsi tragikus esemény, a Flex gyár rakétatámadása volt.

Ennek kapcsán Tseber ismertette, hogy ez a gyár egy ukrán–amerikai vállalkozás, amely teljesen átláthatóan működött, adót fizetett Ukrajnában, és több mint 2700 embernek adott munkát. Továbbá több ezer kárpátaljai család megélhetését biztosította, a régió gazdaságának és mindennapi életének fontos része volt.

„Annak ellenére, hogy nyilvánvalóan civil infrastruktúrát ért találat, a magyar kormány és az általa irányított média nem nevezi nevén a dolgokat, hanem kiforgatja az információt, és a tragédiát saját belpolitikai manipulációi eszközévé teszi” – fejtette ki véleményét a Magyarországról kiutasított férfi.

Tseber a lapnak hangsúlyozta, hogy

a kárpátaljai magyar közösség felhasználása idegen politikai játszmákban cinizmus”.

A kárpátaljai magyarok az ukrán társadalom szerves részét képezik, amely rakétatámadások alatt él, dolgozik, adót fizet és védi hazáját. „Ahelyett, hogy szolidaritást mutatna, az Orbán-kormány inkább túszként próbálja őket beállítani a saját játékában” – olvasható a posztban.