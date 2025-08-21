Tseber Roland ismét megszólalt, a munkácsi támadás kapcsán is a magyar kormány jutott az eszébe

Amikor a fejed fölött süvít a rakéta – kárpátaljaiak megrázó vallomása a munkácsi támadásról
Tseber Roland, Magyar Péter ukrán szövetségese interjút adott a Magyar Narancsnak, erről a kémügy főszereplője közösségi oldalán is beszámolt. Mint írta, a központi téma a munkácsi tragikus esemény, a Flex gyár rakétatámadása volt.
Ennek kapcsán Tseber ismertette, hogy ez a gyár egy ukrán–amerikai vállalkozás, amely teljesen átláthatóan működött, adót fizetett Ukrajnában, és több mint 2700 embernek adott munkát. Továbbá több ezer kárpátaljai család megélhetését biztosította, a régió gazdaságának és mindennapi életének fontos része volt.
„Annak ellenére, hogy nyilvánvalóan civil infrastruktúrát ért találat, a magyar kormány és az általa irányított média nem nevezi nevén a dolgokat, hanem kiforgatja az információt, és a tragédiát saját belpolitikai manipulációi eszközévé teszi” – fejtette ki véleményét a Magyarországról kiutasított férfi.
Tseber a lapnak hangsúlyozta, hogy
a kárpátaljai magyar közösség felhasználása idegen politikai játszmákban cinizmus”.
A kárpátaljai magyarok az ukrán társadalom szerves részét képezik, amely rakétatámadások alatt él, dolgozik, adót fizet és védi hazáját. „Ahelyett, hogy szolidaritást mutatna, az Orbán-kormány inkább túszként próbálja őket beállítani a saját játékában” – olvasható a posztban.
Volodimir Zelenszkij párttársa arra is kitért, hogy a kémügy amelyet véleménye szerint aktívan próbálnak felhasználni a lejáratására, valójában csak növelte a népszerűségét Magyarországon.
Tseber Roland beszámolója szerint a Magyar Narancsnak külön blokkban szólt az ukrán–magyar kapcsolatok helyzetéről is. „Elismerjük, hogy országaink között számos probléma és félreértés halmozódott fel, de meg vagyok győződve arról, hogy ezek nem törölhetik el sem a közös múltat, sem pedig azt az elkerülhetetlen jövőbeni együttműködést, amely a háború befejezése után fog kialakulni”.
Az interjú végén azt mondta: „mindenért felelni kell. És ez tény”.
