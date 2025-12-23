„Nem romboljuk le magunkat három nap alatt” – karácsonykor is edz a magyar válogatott

„Ennek a szakmának ez is a része” – válaszolta kérdésünkre Varga Zsolt szövetségi kapitány. – Sok másik sportág is van, amelyek esetében karácsonykor is játszanak, hiszen a nézők, szurkolók akkor érnek rá a leginkább. Nekünk azonban most nem marketingcélok miatt telnek így az ünnepek, hanem készülnünk kell a januári Eb-re. Ennek az időpontnak megvannak a sajátos okai, de ez van. Régen sokszor előfordult, hogy például közvetlenül karácsony előtt fejeződött be a Magyar Kupa, de edzések is voltak a két ünnep között vagy éppen a Magyar Szuperkupát rendezték meg akkor. Átéltem én mindent ilyenkor. Hozzászoktunk szerintem, mivel nekünk ez az életünk.”

A vízilabda-válogatott tagjai nehezebben szoknak hozzá

Tátrai Dávid két évvel ezelőtt járt először nagy tornán a válogatottal, akkor egy nagyon fiatal, a legnagyobb sztárjainkat nélkülöző csapat tagjaként bravúrosnak mondható negyedik helyet értünk el – szintén januárban, vagyis egyáltalán nem új neki a mostani élmény. De vajon tényleg meg lehet ezt szokni?