„Nem romboljuk le magunkat három nap alatt” – karácsonykor is edz a magyar válogatott

Botrányos ítéletek, furcsán futó matematikus, letartóztatott dublőr – jön a legszürreálisabb focitorna (VIDEÓ)
Kabaréba illő gólok és hihetetlen történetek.
Mivel január 13-án kezdődik az Európa-bajnokság, az ünnepeket is edzéssel, utazásokkal, felkészülési mérkőzésekkel tölti a magyar nemzeti csapat. A Mandiner utánajárt, hogyan viselik a férfi vízilabda-válogatott tagjai az év végi erőltetett menetet.
Labdarúgó Premier League, Afrikai Nemzetek Kupája, darts-világbajnokság – néhány olyan sportesemény, amely fittyet hány az év végi ünnepekre, vagy a másik oldalról megközelítve, éppen kihasználja, hogy ilyenkor az emberek nem dolgoznak, és ráérnek meccseket nézni a televízióban, de akár a helyszínen is.
Hasonló cipőben jár a vízilabda is, hiszen – már nem először – január közepétől rendezik meg az Európa-bajnokságot, vagyis az ünnepek a válogatott számára edzésekkel, utazásokkal, felkészülési mérkőzésekkel telnek.
Ezt is ajánljuk a témában
Kabaréba illő gólok és hihetetlen történetek.
A vízilabda-válogatott keret tagjai karácsony másnapján, vagyis december 26-án találkoznak, hogy egy rotterdami tornán három meccset játszanak a két ünnep között. Nagy mulatozásra szilveszter éjjelén sem lesz lehetőségük, ugyanis január elsején már edzenek, másnap pedig egy újabb felkészülési kupára utaznak. Úgyhogy nemcsak Szoboszlai Dominikéknek lesznek sűrű az ünnepek, hanem a pólósoknak is.
Ezt is ajánljuk a témában
Előbb provokálták, majd megbüntették a magyar középpályást.
„Ennek a szakmának ez is a része” – válaszolta kérdésünkre Varga Zsolt szövetségi kapitány. – Sok másik sportág is van, amelyek esetében karácsonykor is játszanak, hiszen a nézők, szurkolók akkor érnek rá a leginkább. Nekünk azonban most nem marketingcélok miatt telnek így az ünnepek, hanem készülnünk kell a januári Eb-re. Ennek az időpontnak megvannak a sajátos okai, de ez van. Régen sokszor előfordult, hogy például közvetlenül karácsony előtt fejeződött be a Magyar Kupa, de edzések is voltak a két ünnep között vagy éppen a Magyar Szuperkupát rendezték meg akkor. Átéltem én mindent ilyenkor. Hozzászoktunk szerintem, mivel nekünk ez az életünk.”
Tátrai Dávid két évvel ezelőtt járt először nagy tornán a válogatottal, akkor egy nagyon fiatal, a legnagyobb sztárjainkat nélkülöző csapat tagjaként bravúrosnak mondható negyedik helyet értünk el – szintén januárban, vagyis egyáltalán nem új neki a mostani élmény. De vajon tényleg meg lehet ezt szokni?
„Fú, ez egy nagyon jó kérdés” – kezdte. –
Bizonyos szempontból nézve meg lehet szokni, de például a nagymamám biztosan nem így gondolja, mert nem tudunk annyit találkozni.
A legfontosabb nyilván az Európa-bajnokság, mindenki beletesz mindent a felkészülésbe. Hosszú pihenésre ilyenkor nincsen lehetőség, néhány napot kapunk arra, hogy a családdal is tölthessünk egy kis időt, de összességében ilyenkor tényleg az Eb a legfontosabb mindenki számára.”
Kérdés, hogy mit engedhet meg magának az ünnepi asztalnál ilyenkor egy vízilabdázó.
„Az, hogy ki, mennyire engedheti el magát a karácsonyi családi vacsora közben, teljesen egyénfüggő. Természetesen minden játékos figyel alapból az év minden napjára arra, hogy mit teszik, ez most sem lehet másképp.
De azért a nagyi sütijeiből egyet-egyet mindenképp meg lehet enni!”
Ezt is ajánljuk a témában
Három és fél perc után le is cserélte a szövetségi kapitány.
A válogatottba fél év után visszatérő Fradi-kapus, Vogel Soma amondó: nem tud hozzászokni a felborult ünnepekhez.
Szerintem ezt nem lehet megszokni, hiszen ez az az időszaka az évnek, amikor összeül a család, és olyan rokonokkal lehet értékes időt eltölteni, akikkel év közben sajnos ez nem jön össze.
De hát ilyen az élsport, erre esküdtünk fel már kisgyerekkorunkban, amikor elkezdtük. Bízom benne, hogy kibírják a családtagok ezt az időszakot. Ha minden jól megy, a következő ilyen már nem jövőre lesz. De én egyértelműen azt érzem, hogy támogatnak, és mindenki azon van, hogy az Eb a lehető legjobban sikerüljön.”
A családi vacsorával neki egyszerű dolga van, mert nem éppen hízékony alkat.
„Nincs nagy szigor vagy előírás az étkezéssel kapcsolatban, de a többiek nevében is mondhatom, hogy mindenki tudatos ebből a szempontból,
senki sem rúg ki a hámból, és nem romboljuk le magunkat három nap alatt. Nem lenne szerencsés elintézni ennyivel azt, amit három hét alatt felépítettünk.
Mondjuk én szerencsés típus vagyok, nem hízok el, úgyhogy nekem még kicsit jól is fog jönni, hogy visszatölthetem a pihenő alatt az elhasznált energiát.”
A Barceloneta ásza, Vigvári Vince szerint igazából a családja tudna arra választ adni, mennyire viselhető könnyen ez az időszak.
„Már megszokhatták. Pont mondtam a barátnőmnek is, hogy ez sorozatban a negyedik év, amikor edzeni fogunk karácsony másnapján és január elsején. Szóval nincs ebben semmi újdonság, szezon közben már felkészülünk rá fejben.
Azt nem mondanám, hogy nincs ezzel probléma, de ez a munkánk, ezt kell csinálnunk, és hát szeretnénk a lehető legjobban szerepelni a január Eb-n, ami már itt van a nyakunkon.”
A belgrádi Európa-bajnokság január 13-án kezdődik.
A magyar válogatott hétfőn nyilvánosságra hozott 18 fős, szűkített névsorában már nincs ott a kapus Gyapjas Viktor és Mizsei Márton, valamint a mezőnyjátékos Csacsovszky Erik, Ekler Bendegúz, Leinweber Olivér, Mészáros Mátyás és Simon Henrik. A felkészülés folytatásában az U20-as válogatott kapusa, Szitás Dávid segít be Vogel Somáéknak, amikor szükség van rá.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka