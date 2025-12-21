„Többet nem kezdhetek ilyen gyengén!” – fél év után tért vissza a válogatottba a magyar sztárkapus

„Újra megszerettettük a vízilabdát a magyar emberekkel” – a szingapúri hősöket ünnepelték
Ünnepélyes keretek között köszöntötték világbajnoki ezüstérmes csapatainkat a Duna Arénában.
Egygólos vereséget szenvedtek az Európa-bajnokságra készülő pólósaink Olaszországtól. A magyar vízilabda-válogatott kapujába fél év után tért vissza Vogel Soma, aki nagyon elégedetlen volt a mérkőzés elején mutatott teljesítményével.
Egy gombostűt sem lehetett volna leejteni szombat este a Császár-Komjádi Uszodában. Persze, nem volt ebben semmi meglepetés, hiszen utolsó hazai felkészülési mérkőzését játszotta a világbajnoki ezüstérmes magyar férfi vízilabda-válogatott a január közepén kezdődő Európa-bajnokság előtt, így mindenki kíváncsi volt Varga Zsolt csapatára, akit egy kicsit is érdekel a póló. Arról nem is beszélve, hogy Olaszország volt az ellenfél, vagyis a sportág egyik legnagyobb rangadóját láthatta a nagyon lelkes publikum.
Na meg egy óriási visszakapaszkodást, ugyanis alig telt el három és fél perc a meccsből, amikor már 5–1-re vezettek a vendégek – gyakorlatilag minden olasz lövés beakadt a válogatottban sérülése miatt fél éve nem védő Vogel Soma kapujába. Úgyhogy, bár nagyon hiányzott neki a nemzeti csapatban való játék, a Ferencváros kapusa inkább letörten, mint vidáman nyilatkozott a Mandinernek a mérkőzés után – viszont elképesztően szimpatikus önkritikával élve el is vitte teljesen magától a balhét.
„Örülök neki persze, hogy ismét védhettem a válogatottban, de szomorú is vagyok” – kezdte Vogel. –
Nem lehet ilyen gyengén kezdeni egy mérkőzést – és ezt most inkább saját magamra értem. Nagyon gyorsan kaptam négy-öt gólt, amivel nagy terhet raktam a csapatra, mert már az első percben is kapaszkodni kellett, futni az eredmény után. Úgyhogy már az elejétől kezdve csak küzdöttünk és küzdöttünk, aztán nem bírtuk el azt a terhet, amit igazából az elején én raktam magunkra.”
Varga Zsolt gyorsan le is cserélte még az első negyedben Vogelt, a helyére Csoma Kristóf ugrott be a kapuba, aki hamar el is kapta a fonalat, így sikerült felzárkóznia a csapatnak. A második félidőben pedig már ismét Vogel védett (és akkor már tényleg védett!) – kíváncsiak voltunk, mentálisan mennyire bizonyították el a mérkőzés első 3 és fél percének történései.
„Nyilván nem volt jó érzés, mert ritkán is fordul elő velem ilyen szerencsére. A válogatottban pedig ez még egy extra teher. Azt tudtam, hogy alkalmazni fogjuk a kapuban ezt az oda-vissza cserélgetést, és úgy ültem le a padra, hogy ha visszaugrom, akkor egy új mérkőzés indul az állástól függetlenül. Örülök annak, hogy a második félidőben már én is tudtam védésekkel hozzájárulni a csapat teljesítményéhez. Felzárkóztunk szépen, csak az a pici hiányzott, hogy nyerjünk.”
Merthogy a győzelem nem jött össze, igazából a vezetés sem: többször is egyenlített a magyar válogatott, de végül 15–14-es vereséget szenvedett.
Nem ezért jöttünk, szerettük volna a hazai közönséget megajándékozni egy győzelemmel, mert ritkán játszunk itthon. Mindig különleges érzés, nagyon-nagyon szeretünk a magyarok előtt játszani. De az látszik, hogy van még mit csiszolni az Eb-ig…”
Magyar–olasz és hazai pálya ide vagyok oda, azért egy felkészülési meccsen mégsem az eredmény a fontos – vetettük fel Varga Zsolt szövetségi kapitánynak, aki azonban nem értett egyet velünk.
„Én úgy gondolom, hogy igenis fontos” – válaszolta a Mandinernek. – „Nyilván nem végzetesen, de azért ad egy visszajelzést arról, hol tartunk jelen pillanatban a munkában, min kell változtatnunk. Ez most már a harmadik mérkőzésünk a felkészülés alatt, a franciákat megvertük ötméteresekkel, a horvátoktól hasonlóan kaptunk ki, mint ma. Ez mutatja, hogy fejben, koncentrációban magasabb szinten kell lennünk. Nagyon fontos, hogy visszahozzuk azt, ami tavaly jellemzett minket. Azt az irtózatos lendületet kell megtalálnunk újra, mert abban voltunk igazán jók.”
Tátrai Dávid, aki a mérkőzés egyik legjobbja volt a maga három góljával, egy másik oldalról közelítette meg a dolgot.
„Az mindenképp pozitív, hogy fel tudtunk állni négygólos hátrányból” – értékelt a Mandinernek. – „Az pedig mindenképpen negatív, hogy el tudtak menni négy góllal. Ezen dolgozni kell, nem kezdhetjük rövidzárlattal a meccset. De sok volt a jó pillanat is ezen a találkozón, azokra kell építeni. A tizenöt kapott gól sok, voltak benne elkerülhetőek, amiket ki kell zárnunk, és akkor menni fog.”
Gyakorlásra pedig idő még van:
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka