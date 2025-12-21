„Többet nem kezdhetek ilyen gyengén!” – fél év után tért vissza a válogatottba a magyar sztárkapus

Na meg egy óriási visszakapaszkodást, ugyanis alig telt el három és fél perc a meccsből, amikor már 5–1-re vezettek a vendégek – gyakorlatilag minden olasz lövés beakadt a válogatottban sérülése miatt fél éve nem védő Vogel Soma kapujába. Úgyhogy, bár nagyon hiányzott neki a nemzeti csapatban való játék, a Ferencváros kapusa inkább letörten, mint vidáman nyilatkozott a Mandinernek a mérkőzés után – viszont elképesztően szimpatikus önkritikával élve el is vitte teljesen magától a balhét.

„Örülök neki persze, hogy ismét védhettem a válogatottban, de szomorú is vagyok” – kezdte Vogel. –

Nem lehet ilyen gyengén kezdeni egy mérkőzést – és ezt most inkább saját magamra értem. Nagyon gyorsan kaptam négy-öt gólt, amivel nagy terhet raktam a csapatra, mert már az első percben is kapaszkodni kellett, futni az eredmény után. Úgyhogy már az elejétől kezdve csak küzdöttünk és küzdöttünk, aztán nem bírtuk el azt a terhet, amit igazából az elején én raktam magunkra.”

Varga Zsolt gyorsan le is cserélte még az első negyedben Vogelt, a helyére Csoma Kristóf ugrott be a kapuba, aki hamar el is kapta a fonalat, így sikerült felzárkóznia a csapatnak. A második félidőben pedig már ismét Vogel védett (és akkor már tényleg védett!) – kíváncsiak voltunk, mentálisan mennyire bizonyították el a mérkőzés első 3 és fél percének történései.

„Nyilván nem volt jó érzés, mert ritkán is fordul elő velem ilyen szerencsére. A válogatottban pedig ez még egy extra teher. Azt tudtam, hogy alkalmazni fogjuk a kapuban ezt az oda-vissza cserélgetést, és úgy ültem le a padra, hogy ha visszaugrom, akkor egy új mérkőzés indul az állástól függetlenül. Örülök annak, hogy a második félidőben már én is tudtam védésekkel hozzájárulni a csapat teljesítményéhez. Felzárkóztunk szépen, csak az a pici hiányzott, hogy nyerjünk.”