Botrányos ítéletek, furcsán futó matematikus, letartóztatott dublőr – jön a legszürreálisabb focitorna (VIDEÓ)

A legextrémebb pillanatokat egy Mali–Tunézia-mérkőzés szolgáltatta. A zambiai játékvezető, Janny Sikazwe mindenki megdöbbenésére már a 85. percben (1–0-s Mali vezetésnél) lefújta a meccset, és úgy kellett szólni neki, hogy ez egy kicsit korai még. Végül sikerült meggyőzni őt, és folytatódhatott a találkozó.

A 87. percben aztán meglehetősen szigorú ítéletet hozott, amikor egy szabálytalanságért kiállította Mali egyik játékosát. Majd 89:43-nál, vagyis megint idő előtt lefújta a mérkőzést, amitől a tunéziaiak teljesen kiborultak. A játékvezető és segítői védőőrizetben hagyták el a pályát.

Már zajlottak a sajtótájékoztatók, amikor a szervezők jelezték, hogy folytatni kellene a meccset, a rendes játékidőből hátramaradt másodperceket és a ráadást is le kellene játszani. A mali játékosok így bő 20 perccel a lefújás után vissza is tértek a pályára, de a tunéziaiak és a bíró nem, így végül a negyedik játékvezető rekesztette be véglegesen a mérkőzést.

Janny Sikazwét egyébként 2018-ban eltiltották a játékvezetéstől, mert a gyanú szerint elcsalt egy afrikai Bajnokok Ligája-meccset.