Afrika labdarúgás videó Afrikai Nemzetek Kupája Afrika-kupa

Botrányos ítéletek, furcsán futó matematikus, letartóztatott dublőr – jön a legszürreálisabb focitorna (VIDEÓ)

2025. december 21. 06:53

Jön az Afrikai Nemzetek Kupája! Kigyűjtöttük korábbról a legszürreálisabb pillanatokat.

2025. december 21. 06:53
null
Balázs Dávid

December 21-én Marokkóban elrajtol az Afrikai Nemzetek Kupája, amelynek döntőjét január 18-án rendezik. Kedvcsinálóként elhoztuk az előző tornák legérdekesebb, legszürreálisabb pillanatait.

Sikazwe sokat tett azért, hogy a Kamerunban rendezett viadalra az egyik legszürreálisabb ANK-tornaként emlékezzünk
Sikazwe sokat tett azért, hogy a Kamerunban rendezett viadalra az egyik legszürreálisabb ANK-tornaként emlékezzünk / Fotó: Adrian Dennis/AFP, archív

Az Afrika-kupát két évente rendezik, és legutóbb a házigazda Elefántcsontpart diadalmaskodott. Az előző kiírások számos furcsa jeleneteket hoztak, de a 2022-es viadal mindent vitt.

A 2022-es volt az egyik legszürreálisabb torna

A legextrémebb pillanatokat egy Mali–Tunézia-mérkőzés szolgáltatta. A zambiai játékvezető, Janny Sikazwe mindenki megdöbbenésére már a 85. percben (1–0-s Mali vezetésnél) lefújta a meccset, és úgy kellett szólni neki, hogy ez egy kicsit korai még. Végül sikerült meggyőzni őt, és folytatódhatott a találkozó.

A 87. percben aztán meglehetősen szigorú ítéletet hozott, amikor egy szabálytalanságért kiállította Mali egyik játékosát. Majd 89:43-nál, vagyis megint idő előtt lefújta a mérkőzést, amitől a tunéziaiak teljesen kiborultak. A játékvezető és segítői védőőrizetben hagyták el a pályát.

Már zajlottak a sajtótájékoztatók, amikor a szervezők jelezték, hogy folytatni kellene a meccset, a rendes játékidőből hátramaradt másodperceket és a ráadást is le kellene játszani. A mali játékosok így bő 20 perccel a lefújás után vissza is tértek a pályára, de a tunéziaiak és a bíró nem, így végül a negyedik játékvezető rekesztette be véglegesen a mérkőzést.

Janny Sikazwét egyébként 2018-ban eltiltották a játékvezetéstől, mert a gyanú szerint elcsalt egy afrikai Bajnokok Ligája-meccset.

A Mali–Tunézia meccs miatt háromnegyed órás csúszással kezdődött a Gambia–Mauritánia összecsapás, amelyen a szervezők többször is megkísérelték lejátszani a mauritániai himnuszt: az első két nekifutásra más dal csendült fel, majd amikor bekonferálták, hogy most már tényleg a himnusz következik, elégedetlen bekiabálásokkal meg-megtört kínos csend töltötte be a stadiont – írja a Maszol. A mauritániai játékosokat megkérték, hogy énekeljék el a himnuszukat zenei kíséret nélkül, de ezt megtagadták, végül egymást biztató közös tapssal zárták le a kínos közjátékot, és a találkozó úgy kezdődött el, hogy csak a gambiai himnusz hangzott el.

Visszatérve a játékvezetőkre, nemcsak Sikazwe miatt cikkeztek sokat. A kenyai játékvezető, Dr. Peter Waweru Kamaku érdekes, a rövidtávfutókra jellemző futásával és teátrális mozdulataival hívta fel magára a figyelmet. Ő egyébként akkoriban nemcsak futballbíróként tevékenykedett, hanem matematikus is volt, aki elméleti és alkalmazott matematikát is tanított egy egyetemen, amelynek ő volt a sportigazgatója.

Van egy stílusa

Térjünk át a kapus posztra! Az eredetileg balhátvédként játszó Chaker Alhadhur kénytelen volt egy egész mérkőzést (szigetelő szalaggal kreált mezszámmal) kapusként játszani. A Comore-szigeteki játékosnak azért kellett a kapuba állnia, mert a csapat mindhárom kapusa sérülés vagy koronavírus-fertőzés miatt kiesett.

A helyzetét nem könnyítette meg, hogy a meccsen az egyik emberüket már a 7. percben kiállították.

  • Végül csak két gólt kapott a házigazda Kameruntól, és több védést is bemutatott, teljesítményével pedig belopta magát az emberek szívébe.

Ott volt még elefántcsontparti kapus, Badra Ali Sangaré furcsa bakija is. Az alábbi hibát a 93. percben, egygólos vezetésnél mutatta be. Ráadásul a mozdulatsorba bele is sérült, így az utolsó percekre mezőnyjátékosnak kellett beállni a gólvonal elé.

Végezetül pedig essen még szó az egyiptomi Mosztafa Mohamedről, aki a torna miatt nem tudott megjelenni az egyik vizsgáján az egyetemen, ezért egyik barátja ugrott be helyette, ám ő lebukott és letartóztatták.

A mostani Afrika-kupa december 21-én, 20 órakor a házigazda Marokkó és Comore-szigetek egymás elleni mérkőzésével rajtol el. A kontinens legrangosabb tornáján hat csoportban 24 csapat vesz részt.

Fotó: Issouf Sanogo/AFP, archív

