Érik a narancs, szárad a Tisza – 2025 legjobb pillanatai a Replikában (VIDEÓ!)

Magyar Péter hatalmas stratégiai hibát követett el: színt kellett vallania, nem lett jó vége
A Tisza elnökének terve egy pontban félresiklott.
Replika Hoppál Hunorral, 2025-ben utoljára. Az elmúlt időszak legjobb pillanatait mutatjuk be összeállításunkban.
A műsor év végi adásában terítékre kerül a szivárgástól a száradáson át a Tisza-vezér totális érdektelenségéig számos téma, valamint Orbán Viktor idei évben elért sikerszériája is.
Politikai kommentár az utcáról – ez a Replika. 2026-ban folytatjuk, akkor is tartsanak velünk!
Nézze meg a műsort a Kontextus YouTube-csatornáján!