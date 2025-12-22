Ft
12. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyar Péter Hoppál Hunor 2025 Orbán Viktor

Érik a narancs, szárad a Tisza – 2025 legjobb pillanatai a Replikában (VIDEÓ!)

2025. december 22. 16:07

Replika Hoppál Hunorral, 2025-ben utoljára. Az elmúlt időszak legjobb pillanatait mutatjuk be összeállításunkban.

2025. december 22. 16:07
null

A műsor év végi adásában terítékre kerül a szivárgástól a száradáson át a Tisza-vezér totális érdektelenségéig számos téma, valamint Orbán Viktor idei évben elért sikerszériája is.

Politikai kommentár az utcáról – ez a Replika. 2026-ban folytatjuk, akkor is tartsanak velünk!

Nézze meg a műsort a Kontextus YouTube-csatornáján!

 

gullwing
2025. december 22. 17:08
Mikus Zsuzsa a tiszaszar bírója...
massivement5
2025. december 22. 16:49
Érik a narancs? Szét van rothadva a belseje. Moszkovita férgek tekergőznek bűzös belsejében. Megy a kukába, a magyarság többi bűzös rezsimje után.
csulak
2025. december 22. 16:23
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
