Orbán Viktor elmondta a jövő évi választás tétjét: „Két út van előttünk” (VIDEÓ)
A miniszterelnök szerint két lehetőség van: „a brüsszeli út”, vagy ha marad minden és fejlődik.
Nem szimplán utánoz, hanem mint egy óvodás, kérkedik.
„Hogy mindenki értse…
Nem szimplán utánoz, hanem mint egy óvodás, kérkedik. Csakhogy…
Orbán firkálgatott a Rónainál.
Ezt is ajánljuk a témában
A miniszterelnök szerint két lehetőség van: „a brüsszeli út”, vagy ha marad minden és fejlődik.
Most ez a kretén a Dullnál.
Orbán ezt csendben tette.
Most ez a pszichopata fennhangon közli.
Orbán valóban skiccezgetett.
Most ez a semmirekellő csak gombolygatott.
Orbán alkotása pólókon landolt.
Most ezé a debilé meg a szemetesben fog.”
Nyitókép forrása: Isza Ferenc / AFP