szimpla Rónai Egon Magyar Péter Orbán Viktor

Hogy mindenki értse

2025. december 22. 16:33

Nem szimplán utánoz, hanem mint egy óvodás, kérkedik.

2025. december 22. 16:33
Lentulai Krisztián
Lentulai Krisztián
Facebook

„Hogy mindenki értse…

Nem szimplán utánoz, hanem mint egy óvodás, kérkedik. Csakhogy…

Orbán firkálgatott a Rónainál.

Most ez a kretén a Dullnál.

Orbán ezt csendben tette.

Most ez a pszichopata fennhangon közli.

Orbán valóban skiccezgetett.

Most ez a semmirekellő csak gombolygatott.

Orbán alkotása pólókon landolt.

Most ezé a debilé meg a szemetesben fog.”

Nyitókép forrása: Isza Ferenc / AFP

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
regi-nyarakon21
2025. december 22. 17:50
Peti gyakorló elmebeteg. Egyebek mellett súlyos Orbán fixációja van. Tényleg másolja. Ő szeretne Orbán lenni. Ő szeretne az alfa hím lenni. De, nem megy neki. Még gamma hímnek is röhejes a copy-guru. Ha egyáltalán hím…
Tegnap
•••
2025. december 22. 17:38 Szerkesztve
massivement5 2025. december 22. 17:33 Te csak lubickolj tovább a poloska telefosott slimfitjében. Pont odaillessz. Bár mehetnél a hohol hullahegyre is.
massivement5
2025. december 22. 17:33
Szánalmas nyalonc. Orbán segge nélkül életképtelenek vagytok. A nemzet kismagyar betyárkörtéi
pollip
2025. december 22. 17:27
Karácsony is firkált egyet és büszkén mutogatta:-)))) Irigyek:-))))
