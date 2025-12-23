Ft
12. 23.
kedd
kormányülés miniszterelnök orbán viktor

„Szavak helyett tettek” – Orbán Viktor elárulta, mire készülnek az év utolsó kormányülésén

2025. december 23. 07:56

A miniszterelnök szerint furcsa évet zárunk le hamarosan.

2025. december 23. 07:56
null

Kedden tartják az év utolsó kormányülését a Karmelita kolostorban. Ebből az alkalomból osztotta meg gondolatait a közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő szerint „furcsa évünk volt”. Orbán Viktor szerint az idei évet kettősség jellemezte: „Trump elnök és a világ békepárti többségének minden erőfeszítése ellenére idén nem sikerült lezárni az orosz–ukrán háborút. Ennek ellenére itthon minden tervünket végrehajtottuk, amelyeket még a béke reményében tűztünk ki célul.”

Kiemelte, hogy

  • Magyarországon elindult Európa legnagyobb otthonteremtési programja, amellyel már 15 ezren éltek.
  • A kormány bevezette a három- és kétgyermekes édesanyák adómentességét.
  • Bevezetésre került a 14. havi nyugdíj, amelynek első részlete februárban már kifizetésre is kerül.
  • Két lépcsőben megduplázták a családi adókedvezményeket.
  • 90 milliárdos adó- és bürokráciacsökkentő program és fix 3%-os hitelprogram indult a kis- és középvállalkozásoknak.
  • A nemzetközi szankciók ellenére is sikerült megvédeni a rezsicsökkentést.

A kormányfő szerint a sort még hosszan lehet folytatni.

Szavak helyett tettek. Erre készülünk a mai kormányülésen is”

– zárta bejegyzését Orbán Viktor.

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala 

***

 

Összesen 24 komment

rasputin
2025. december 23. 09:23
Chekke-Faint 2025. december 23. 09:08 • Szerkesztve A mostani kormányzati döntést országos forgalomvizsgálat előzte meg, amely külön elemezte azokat a helyzeteket, amikor a kamionok a gyorsforgalmi utak helyett az alacsonyabb díjszintű főutakat vagy a díjmentes mellékutakat választják. Akkor újra. 3,5t nehezebb gépjármü éves országos autópálya matrica ára 2026ban=87 650 Ft. Ezért az árért annyi kilométert megy az autópályán amennyit akar. Miért érné meg Budapestről Nagykanizsára a 7es úton menni HU-GO-val mint éves matricával az M7en? Mesélj narancsbolsevik.
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
2025. december 23. 09:10
Egész Európa szigorít! Nem egy speciális magyar jelenségről van szó. Európa-szerte próbálkoznak a fuvarozók kikerülni a díjköteles utakat. És Európa-szerte hoznak hasonló intézkedéseket válasz gyanánt a kormányok, csakúgy mint nálunk. A 2026. január elsejétől életbe lépő magyar szigorítások egyáltalán nem egyedülállóak. Sőt, Európában a magyar útdíj- és bírságemelés még az enyhébbek közé tartozik. Németországban 2024. decemberében bevezetett CO2-pótdíj miatt 50-80 százalékkal drágult a kamionozás, és a bírságok is 240-800 euró közé emelkedtek. Ausztriában évről évre 8-12 százalékkal nő az útdíj, és 2026-ra további emelést terveznek. Csehországban márciustól 15-25 százalékos emelés várható, a bírságok pedig egységesen 30 százalékkal nőnek. Lengyelországban, ahol az e-TOLL rendszer működik, 20-35 százalékos díjemelés lépett életbe januárban, a bírságok pedig 500-1500 zloty közé emelkedtek. És a sor folytatható: Belgium, Franciaország, Svájc A Tisza persze ezt nem ismeri....DDD
Válasz erre
1
0
Chekke-Faint
•••
2025. december 23. 09:08 Szerkesztve
A mostani kormányzati döntést országos forgalomvizsgálat előzte meg, amely külön elemezte azokat a helyzeteket, amikor a kamionok a gyorsforgalmi utak helyett az alacsonyabb díjszintű főutakat vagy a díjmentes mellékutakat választják. A vizsgálat a négysávos úthálózatról való lehajtás elsődleges okaként – az esetleges torlódások elkerülésén túl – az alacsonyabb útdíjfizetési kötelezettséget állapította meg. A szakemberek számításai szerint az útdíjemelés 5-15 százalékos forgalmi átterelődést eredményezhet a főúthálózatról a gyorsforgalmi úthálózatra. Az átterelődés ott lesz nagyobb mértékű, ahol súlykorlátozás is bevezetésre kerül. A tisza majd eltörli és ingyenessé teszi....DDDD Csak várjuk ki..
Válasz erre
1
1
rasputin
2025. december 23. 09:07
Chekke-Faint 2025. december 23. 09:04 • Szerkesztve Az úthasználati díjak emelésének fő okai a kamionok teherforgalmának elterelése a falvakból a gyorsforgalmi utakra (a súlykorlátozások miatt) Akkor újra narancsbolsevik. 3,5t nehezebb gépjármü éves országos autópálya matrica ára 2026ban=87 650 Ft. Ezért az árért annyi kilométert megy az autópályán amennyit akar. Miért érné meg Budapestről Nagykanizsára a 7es úton menni HU-GO-val mint éves matricával az M7en? Mesélj narancsbolsevik.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!