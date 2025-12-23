„Szavak helyett tettek” – Orbán Viktor elárulta, mire készülnek az év utolsó kormányülésén

Orbán Viktor elmondta a jövő évi választás tétjét: „Két út van előttünk” (VIDEÓ)
A miniszterelnök szerint két lehetőség van: „a brüsszeli út”, vagy ha marad minden és fejlődik.
A miniszterelnök szerint furcsa évet zárunk le hamarosan.
Kedden tartják az év utolsó kormányülését a Karmelita kolostorban. Ebből az alkalomból osztotta meg gondolatait a közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő szerint „furcsa évünk volt”. Orbán Viktor szerint az idei évet kettősség jellemezte: „Trump elnök és a világ békepárti többségének minden erőfeszítése ellenére idén nem sikerült lezárni az orosz–ukrán háborút. Ennek ellenére itthon minden tervünket végrehajtottuk, amelyeket még a béke reményében tűztünk ki célul.”
Kiemelte, hogy
A kormányfő szerint a sort még hosszan lehet folytatni.
Szavak helyett tettek. Erre készülünk a mai kormányülésen is”
– zárta bejegyzését Orbán Viktor.
