08. 21.
csütörtök
Munkácsi járás Ukrajna Kárpátalja

Amikor a fejed fölött süvít a rakéta – kárpátaljaiak megrázó vallomása a munkácsi támadásról

2025. augusztus 21. 15:40

„Vannak sebesültek. És megsebesült a Kárpátalja relatív biztonságáról alkotott kép is...” – volt, aki életében először kellett, hogy lemenjen a pincébe.

2025. augusztus 21. 15:40
null

„Munkács... zárjátok be az ablakokat otthonaitokban. Az éjjeli rakétacsapásnak 15 sérültje van, köztük ketten nehéz állapotban” – írta az Ukrajnai Magyarok Facebook-csoport csütörtök reggel.

A munkácsiakat, de általában véve is a kárpátaljaiakat láhatóan megrázták a történtek. A Flextronics (helyi rövidítésben: Flex) névre hallgató üzemben munkások ezrei dolgoznak több műszakban, a lapunknak nyilatkozó munkácsi informatikatanár, Popovics Pál azt mondta, neki is volt olyan ismerőse, aki csak a szerencsés váltásnak köszönhetően nem volt éppen szolgálatban az orosz támadás idején, de áttételesen olyat is ismer, aki ott volt éppen az adott műszakban, amikor becsapódtak a rakéták.

Ő maga Facebook-oldalára azt posztolta: 

„a hajnali munkácsi rakétatámadás miatt nagyon sokan érdeklődnek, hogy mi van velünk. Köszönjük, hogy ennyien aggódnak és gondolnak ránk! Hála Istennek jól vagyunk. Igaz, amikor a fejed felett elsüvít majd hatalmas detonációval becsapódik a gyárba egy rakéta, az nem a békegalamb hangja…”

Hasonlóképpen nyugtatta meg környezetét Palojtay Márta, aki azt írta, 

tényleg jó nagy ramazuri volt éjszaka, az első becsapódás jól megrezgette a házat, a légnyomás erősen megnyomta az ablakokat, néhány tárgy leesett a polcról, de nem lett semmi kár – nálunk.”

Mint írta, még két robbanást hallottak, majd életükben először lementek a pincébe.

A füst nagy, elvileg nem szabad kimenni, de mindenki az utcán van”



– írta. Hozzátette: „egy elektronikai gyárat lőttek. Az éjszakai műszak több száz alkalmazottja szerencsére az óvóhelyen tartózkodott. De vannak sebesültek.

És »megsebesült« a Kárpátalja relatív biztonságáról alkotott kép is...”.

Dunda György, a Kárpáti Igaz Szó lapigazgatója lapunknak arról beszélt, az emberek immár azt találgatják, hova zúdul be legközelebb a támadás.  

Ugyancsak telefonon sikerült utolérnie lapunknak Fehér Ferencet, a Kárpátaljai Szent Márton karitász Munkácson élő vezetőjét, egyik ismerősének a húga épp műszakban volt a támadást elszenvedő Flex elektronikai üzemnél.

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: MTI/AP/Orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!