Amikor a fejed fölött süvít a rakéta – kárpátaljaiak megrázó vallomása a munkácsi támadásról

Ő maga Facebook-oldalára azt posztolta:

„a hajnali munkácsi rakétatámadás miatt nagyon sokan érdeklődnek, hogy mi van velünk. Köszönjük, hogy ennyien aggódnak és gondolnak ránk! Hála Istennek jól vagyunk. Igaz, amikor a fejed felett elsüvít majd hatalmas detonációval becsapódik a gyárba egy rakéta, az nem a békegalamb hangja…”

Hasonlóképpen nyugtatta meg környezetét Palojtay Márta, aki azt írta,

tényleg jó nagy ramazuri volt éjszaka, az első becsapódás jól megrezgette a házat, a légnyomás erősen megnyomta az ablakokat, néhány tárgy leesett a polcról, de nem lett semmi kár – nálunk.”

Mint írta, még két robbanást hallottak, majd életükben először lementek a pincébe.

A füst nagy, elvileg nem szabad kimenni, de mindenki az utcán van”





– írta. Hozzátette: „egy elektronikai gyárat lőttek. Az éjszakai műszak több száz alkalmazottja szerencsére az óvóhelyen tartózkodott. De vannak sebesültek.

És »megsebesült« a Kárpátalja relatív biztonságáról alkotott kép is...”.

Dunda György, a Kárpáti Igaz Szó lapigazgatója lapunknak arról beszélt, az emberek immár azt találgatják, hova zúdul be legközelebb a támadás.

Ugyancsak telefonon sikerült utolérnie lapunknak Fehér Ferencet, a Kárpátaljai Szent Márton karitász Munkácson élő vezetőjét, egyik ismerősének a húga épp műszakban volt a támadást elszenvedő Flex elektronikai üzemnél.