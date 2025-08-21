Ft
Ft
32°C
15°C
Ft
Ft
32°C
15°C
08. 21.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 21.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Dunda György dróntámadás Kárpátalja

Jelentés a helyszínről: sokkolta a kárpátaljai magyarokat a munkácsi támadás

2025. augusztus 21. 11:04

A háború kezdete óta 400 ukrán üzem települt át Kárpátaljára, ungvári lapigazgató beszélt lapunknak, a helyiek találgatják: vajon hol ér a következő csapás?

2025. augusztus 21. 11:04
null

„Mindenkit meglepett, mert ugye eddig három és fél év alatt azért ilyen támadás nem érte Kárpátalját, most pedig második legnagyobb városban történt mindez” – mondja el lapunk kérdésére Dunda György, a Kárpáti Igaz Szó lapigazgatója, aki egy fotót is megosztott arról, ahogyan a munkácsi vár fölött gomolyog a füst.

Mindenki gyakorlatilag erre ébredt Munkácson, akkora volt a robaj”

– fűzi hozzá Dunda. 

Egyelőre nincs pánikhangulat, teszi hozzá, „Miroszlav Bileckij kormányzó kora reggeli órákban kiment a helyszínre, az egyik országos tévének ott jelentkezett be” – teszi hozzá. Mint ismert, mindenkit arra kértek, hogy tartsa zárva az ablakokat, mert veszélyes anyagok szabadulhattak fel a tűz során.

Ugyanakkor, mondja a lapigazgató, „mindenki azt a kérdést teszi föl, ha már Munkácson közvetlenül a városban, a város szélén ilyen támadás volt, akkor most már Kárpátalján is számítani kell arra, hogy bárhol bármilyen támadás érheti a létesítményeket, gyárakat, raktárakat?”.

Emlékeztet: valóban a megyében eddig csak szórványos támadások voltak, „Kárpátalja egy-két dróntámadást leszámítva nyugalomban volt, most közelebb ért a háború.” 

A csapás egyébként egy országos csapássorozat része volt, Ivano-Frankivszkban halálos áldozata is esett, s sajnos kevésbé is volt szokatlan, ami történt.

„Nem tudunk róla, hogy bármiféle katonai célt szolgált volna az üzem, igaz, erről nem is tudhatunk, hiszen az ilyesmi hadititok” – teszi hozzá a Flex kapcsán. Mindenesetre szóbeszéd, pletyka szinten már régóta pletykálnak arról Kárpátalján, hogy egyes üzemek álca alatt haditechnikai elemeket is gyárthatnak, vagy legalábbis tárolhatnak.

Ez már csak azért is lenne logikus, hiszen, bár Magyarország területéről nem szállítanak haditechnikát, a szomszédos Szlovákiából és Romániából igen.

„Szóbeszédek szintjén szó arról, hogy Kárpátalján akár tranzitzéllal is megfordulhatnak fegyverek, vagy akár rejtett módon haditechnikai elemek játszhatnak, hangsúlyozom, szóbeszéd, pletykaszinttel. Erről semmilyen fajta hivatalos információ nincs, és nem is lehet a birtokunkban, hiszen hadititok” – fejti ki Dunda.

Ezek után, ha megfelel a légiriadó, azt hiszem az embernek jobban összeszorul szíve-gyomra”

– mondja a lapigazgató.

Amennyire tudjuk, Kárpátalja megóvása kapcsán a közvéleményben három teória keringett; az egyik, s a legvalószínűbb, hogy az uniós és NATO-tagországok által körbevett régiót azért nem érte eddig támadás, mert nem akartak egy-egy eltévedt rakétával provokálni az oroszok (ahogy történt például a Lengyelország területén földet ért, tragédiát okozva).

Ezt is ajánljuk a témában

Egy másik – utóbb katonailag cáfolt – spekuláció arról szólt, hogy a Kárpátok vonulata védi valamelyest a térséget és segíti a légvédelmet,

a harmadik pedig, amit különféle előjelekkel, de ukránok is osztanak, hogy a speciális magyar-orosz viszonyra való tekintettel kímélték eddig a térséget. 

S persze az is közrejátszhatott, hogy – hivatalosan – nincsen stratégiai jelentőségű üzem a megyében. 

Persze ez nem jelenti azt, hogy fedett módon ne lehetnének ilyenek, úgy tudni, a háború kezdete óta 400 üzem települt ide, s hogy köztük mi az, amelyik hadicélokat is szolgál fedetten, nem tudni, elvégre hadititok.

Mint posztjában Demkó Attila is célzott rá: „az utóbbi időben az ukránok egyre több katonai üzemet helyeztek át ide – ami a fenti okból logikus is. De célpontot jelent”.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Demkó Attila

Facebook

Idézőjel

A fotókból kiindulva komoly csapás volt Munkácson, hatalmas tűz van

Ha emlékeim nem csalnak, 3.5 év alatt ez csupán a 3. támadás Kárpátalja ellen, azaz ez a régió a legvédettebb egész Ukrajnában, de a védettség nem 100%.

Hogy az ominózus Fleck elektronikai üzem milyen kategóriába tartozott, nem tudni, de az is igaz, hogy az oroszok skrupulusok nélkül támadnak polgári infrastruktúrát is. A Flex egyébként helyi információk szerint külföldi kézben van.

Nyitókép: Dunda György fotója a füstfelhőbe burkolózó munkácsi várról 

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csapláros
2025. augusztus 21. 11:58
diseri 2025. augusztus 21. 11:26 • ..."Egy mocskos imperialista agresszor"... Fröcsögsz, mint egy trágyaszóró... hahaha ... Máskor egy nyugtató jobban segít...
Válasz erre
1
0
csapláros
2025. augusztus 21. 11:56
csalodtamafideszben 2025. augusztus 21. 11:14 ..."A magyar külügy miért hallgat? "... A fasznak kell hazudnod ? Szijjártó megreggelizett, megitta a kávéját és minimum 11 h 10'-kor, ha nem korábban, nyilatkozott ez ügyben... Buktál, mint ólajtó...
Válasz erre
1
0
zrx8
•••
2025. augusztus 21. 11:47 Szerkesztve
@diseri: > "Egy mocskos imperialista agresszor - aki többször bizonyította a történelem során, hogy az > emberélet semmit sem számít neki, aki többször le akarta igázni hazánkat is (49, 19, 45, 56) - > lövi a külhonba szakadt nemzettársainkat." ..akik ugyanúgy külhonba szakadt nemzettársaink, mint azok, akik ellen 2004-ben még "23 millió román"-ozva kampányolt a fajtád
Válasz erre
7
0
bszakonyi
2025. augusztus 21. 11:44
Kéretik azt az elektromos állomást is szétlőni,ahonnan a hoholok az áramot lopják Magyarországtól Akkor a NATO nem száll meg minket. Win- win!
Válasz erre
5
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!