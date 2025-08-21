„Orosz rakétatámadás érte Munkácsot – egy ipari üzemet és Huszt környékén is becsapódott egy drón. Tizenketten megsérültek Munkácson, öten súlyosan. Hogy magyarok vannak-e köztük, nem tudni, persze a városban sajnos már nem sok magyar maradt.

A fotókból kiindulva komoly csapás volt, hatalmas tűz van.

Ha emlékeim nem csalnak, 3.5 év alatt ez csupán a 3. támadás Kárpátalja ellen, azaz ez a régió a legvédettebb egész Ukrajnában, de a védettség nem 100%. Az utóbbi időben az ukránok egyre több katonai üzemet helyeztek át ide – ami a fenti okból logikus is. De célpontot jelent.”

