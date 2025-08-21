Breaking: rakétatámadás érte Munkácsot
Szerda éjjel orosz légitámadás érte a város egyik vállalkozásának területét. A fekete, gomolygó füstfelhőt Beregszászból is látni lehet.
Ha emlékeim nem csalnak, 3.5 év alatt ez csupán a 3. támadás Kárpátalja ellen, azaz ez a régió a legvédettebb egész Ukrajnában, de a védettség nem 100%.
„Orosz rakétatámadás érte Munkácsot – egy ipari üzemet és Huszt környékén is becsapódott egy drón. Tizenketten megsérültek Munkácson, öten súlyosan. Hogy magyarok vannak-e köztük, nem tudni, persze a városban sajnos már nem sok magyar maradt.
A fotókból kiindulva komoly csapás volt, hatalmas tűz van.
Ha emlékeim nem csalnak, 3.5 év alatt ez csupán a 3. támadás Kárpátalja ellen, azaz ez a régió a legvédettebb egész Ukrajnában, de a védettség nem 100%. Az utóbbi időben az ukránok egyre több katonai üzemet helyeztek át ide – ami a fenti okból logikus is. De célpontot jelent.”
Nyitókép: MTI/AP/Orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata
