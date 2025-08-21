Ft
08. 21.
csütörtök
rakéta Ukrajna Kárpátalja

A fotókból kiindulva komoly csapás volt Munkácson, hatalmas tűz van

2025. augusztus 21. 09:04

Ha emlékeim nem csalnak, 3.5 év alatt ez csupán a 3. támadás Kárpátalja ellen, azaz ez a régió a legvédettebb egész Ukrajnában, de a védettség nem 100%.

2025. augusztus 21. 09:04
null
Demkó Attila
Demkó Attila
Facebook

Orosz rakétatámadás érte Munkácsot – egy ipari üzemet és Huszt környékén is becsapódott egy drón. Tizenketten megsérültek Munkácson, öten súlyosan. Hogy magyarok vannak-e köztük, nem tudni, persze a városban sajnos már nem sok magyar maradt.

A fotókból kiindulva komoly csapás volt, hatalmas tűz van.

Ha emlékeim nem csalnak, 3.5 év alatt ez csupán a 3. támadás Kárpátalja ellen, azaz ez a régió a legvédettebb egész Ukrajnában, de a védettség nem 100%. Az utóbbi időben az ukránok egyre több katonai üzemet helyeztek át ide – ami a fenti okból logikus is. De célpontot jelent.”

Nyitókép:  MTI/AP/Orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata

Összesen 8 komment

nemecsekerno-007-01
2025. augusztus 21. 11:51
ThunderDan 2025. augusztus 21. 11:48 nemecsek: ,,Tűpontos.,, Attól meg külön okádok, ahogy a ballippsik hirtelen ,,Turbómagyarrá, változtak amint kiderült, hogy bombázták Kárpátalját.
Válasz erre
0
0
ThunderDan
2025. augusztus 21. 11:48
nemecsek: Tűpontos. Ezek ugye egy NORMÁLIS világban vitathatatlan alaptényei a fizikai valóságnak.
Válasz erre
0
0
tintapaca
2025. augusztus 21. 10:52
Az oroszok Munkácson kívül csapást mértek a legnagyobb ukrán gázelsztó központra is, megbénítva az ukrán ellátást.
Válasz erre
3
0
nemecsekerno-007-01
2025. augusztus 21. 10:24
Néhány beteg libbsi már kezdi mantrázni, hogy Orbán miért nem szólt Putyin barátjának, hogy ne bombázza Kárpártalját. 1. Azért nem szólt, mert nem a barátja 2. Ez csak a libbantak Meseországában van így
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!