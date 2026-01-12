Már-már blaszfémia Orbán Viktorhoz hasonlítani az ideggyenge Magyart – Replika (VIDEÓ!)

Orbán Viktor mögött ott az átfogó tudás, a nyugati világ sztárvezetői, a határon túli magyarok és 106 olyan jelölt, akiken nincs szájzár, és bármikor kiállnak egy vitára. Ezt mutatta meg a Fidesz szombati kongresszusa.

Mindeközben Magyar Péter, a nagy kopírozó lemásolta Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóját és hólapátos képét is. A pártkongresszust már nem tudta, mert még tőle is nevetséges lett volna a Tisza 29 fős tagságára alapozva efféle rendezvényt szervezni.