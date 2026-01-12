Ft
hóhelyzet Fidesz-kongresszus Hoppál Hunor Orbán Viktor

Már-már blaszfémia Orbán Viktorhoz hasonlítani az ideggyenge Magyart – Replika (VIDEÓ!)

2026. január 12. 17:57

Biztos választás, vagy egy ideggyenge brüsszeli báb? Jobb esetben nem is lenne kérdés.

2026. január 12. 17:57
null

Orbán Viktor mögött ott az átfogó tudás, a nyugati világ sztárvezetői, a határon túli magyarok és 106 olyan jelölt, akiken nincs szájzár, és bármikor kiállnak egy vitára. Ezt mutatta meg a Fidesz szombati kongresszusa.

Mindeközben Magyar Péter, a nagy kopírozó lemásolta Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóját és hólapátos képét is. A pártkongresszust már nem tudta, mert még tőle is nevetséges lett volna a Tisza 29 fős tagságára alapozva efféle rendezvényt szervezni.

Ezúttal is replikáztunk a múlt hét eseményeire.

Nézze meg a műsort a Kontextus YouTube-csatornáján!

 

Összesen 59 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ízisz
2026. január 12. 19:42
Z. "A miniszterelnökséget vezető miniszter reagált Magyar Péter vergődésére. Gulyás Gergely az alábbiakat írta: Reakció a Tisza jogi köntösbe öltöztetett vergődésére Szánalmas baloldali bohóckodás, figyelemelterelés és jogi igénytelenség a Tiszánál. Akik védjegyekkel és szabadalmakkal foglalkoztak már életükben, azok pontosan tudják, hogy az olyan jelszavak mint “a biztos választás” nem jegyezhetők be védjegyként. Ha Magyar Péter valós védjegyeket akar, akkor javasoljuk a “Brüsszel szolgái vagyunk”, “Ukrajna helye az Unióban van”, “Többkulcsos adó és adóemelés” szlogenek és domainnevek lefoglalását. Ezeket valós tartalommal, jól kidolgozott programjukkal is meg tudnák tölteni. A Tisza Pártnak annyi mondanivalója van néhány hónappal a választások előtt, hogy megpróbál rosszhiszemű és jogilag abszurd védjegy-bejelentéseket tenni." Köszi Gergely!!! 💯👌😝😆❗
Válasz erre
4
0
zsugabubus-2
2026. január 12. 19:13
"kalmanok 2026. január 12. 18:48 A népnek ellenségképet kell mutatni, " Bizony, hogy jól mondod, komám! "O1G!", "Pedofidesz","Vejkó meg a Lölő", "Orbán lop!" Jövő áprilisban meg lesztek mérve a nép által.... aztán ha ötödjére is mentek a kukába, akkor jöhet a "Plan B" : le kellene cserélni a népet!
Válasz erre
6
1
Zsolt75
2026. január 12. 19:10
Csokisatisza Mit látsz benne, jogerőss pált?
Válasz erre
3
0
csakis_a_tisza
2026. január 12. 19:06
Dédapám 93 éves. Sokat mesélt nekem az ötvenes évek első feléről, amikor rend és biztonság volt az országban, amikor a pedofil szerencsevadászok börtönben végezték és ahol a vezető tiszteletet parancsoló volt, de nyugalmat és jövőképet adott az embereknek. Magyar Péterben én és sok Tiszás érzelmű társam is, ugyanezt a nagyságot látjuk!!
Válasz erre
0
9
