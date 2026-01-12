Már-már blaszfémia Orbán Viktorhoz hasonlítani az ideggyenge Magyart – Replika (VIDEÓ!)

Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése
A világ egy új korszakba lépett. Donald Trump új politikája Európát is érinti, ami az áprilisi választásokra is kihat.
Biztos választás, vagy egy ideggyenge brüsszeli báb? Jobb esetben nem is lenne kérdés.
Orbán Viktor mögött ott az átfogó tudás, a nyugati világ sztárvezetői, a határon túli magyarok és 106 olyan jelölt, akiken nincs szájzár, és bármikor kiállnak egy vitára. Ezt mutatta meg a Fidesz szombati kongresszusa.
Mindeközben Magyar Péter, a nagy kopírozó lemásolta Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóját és hólapátos képét is. A pártkongresszust már nem tudta, mert még tőle is nevetséges lett volna a Tisza 29 fős tagságára alapozva efféle rendezvényt szervezni.
Ezúttal is replikáztunk a múlt hét eseményeire.
