Szóval a ma idén először megérkező emelt nyugdíjakról és a nyugdíjasokról meditáltam, amikor eszembe jutott Bochkor Gábor nyugdíjasokat lenéző, gúnyos mondása:

„Az orvosi rendelő a nyugdíjasok plázája.”

Ezt az nyugdíjas emberekkel szemben rendkívül méltatlan, érzéketlen kijelentést talán nem véletlenül tette. Apja, Bochkor Jenő ugyanis bonni tudósítóként úgy dolgozott, hogy az MNVK-2, azaz a magyar katonai hírszerzés 1953 és 1990 közötti szervezetével is együttműködött. Azért dolgozott a magyarok ellen, hogy a kommunista diktatúra minél tovább és minél stabilabban álljon a lábán.

Ez a családi háttér volt a bölcső, ahol „Bocsi” a kőszívűséget, a kettős beszédet már az anyatejjel magába szívta. Az ATV-ben a #Bochkor című műsorban is gyakran olyan „poénokat" kényszerít ki alanyaiból, amelyek jóérzésű embernek nem jutnának eszébe.

Na mindegy, maradjunk a ma megérkezett emelt nyugdíjnál. Annál, hogy nincs olyan nyugdíjas, bárkit is kérdezzenek is meg a riporterek az utcán, aki ne örülne a több pénznek. Van, aki renováltat belőle, kicseréli a régi mosógépet vagy ajándékot vesz az unokáknak. Érdekes,