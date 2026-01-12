Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tisza magyar péter bod péter ákos brüsszel atv nyugdíj

Horn Gábor és Komlódi óriásit alakított – abcúg Tiszapecérek!

2026. január 12. 17:59

Hogy másoknak Pojácától és Brüsszeltől tönkremegy az élete, és hogy pusztulás fenyegeti a magyarokat, a nemzetet, az nekik egyáltalán nem számít.

2026. január 12. 17:59
null
Horváth K. József
Horváth K. József
Mandiner

Már a nyugdíjasokkal szembeni galád, Tiszát támogató megmondóemberek is kezdenek előjönni a farbával. Mantrázzák a Tisza vélt gazdasági programját, ami először az Index jóvoltából, „Magyarország 2027–2035 gazdasági konvergenciaprogram-ja” címen látott napvilágot, s amely a legdrasztikusabb megszorításokat tartalmazza. Egyes részletei mellett gazdasági szakértők, Bod Péter Ákos, Surányi György, Petschnig Mária Zita, Bokros Lajos érveltek, miközben Pojáca Peti kézzel-lábbal hadakozott ellene, mondván, ő nem megszorításpárti, hanem épp hogy jobbá akarja tenni a magyarok, köztük a nyugdíjasok életét. Ezért aztán csökkentené az adókat és emelné a nyugdíjakat.

Joggal kérdezheti az olvasó: akkor az imént felsorolt „nagy” nevek tök hülyék? Minek részletezik azt, aminek a pártvezér éppen az ellenkezőjét mondja?

Vagy lehet, hogy éppen Magyar Pétertől ered ez a kétosztatúság? Aki szeret állítani valamit, aztán annak az ellenkezőjét mondani?

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke
Tovább a cikkhezchevron

A magyarok tudják, hogy ha van lehetőség a rosszra és a jóra is, akkor abból leginkább a rossz jön be. Kivétel Orbánnál, aki ha megígér valamit, akkor tartja a szavát. Lásd nyugdíjemelés.

Nem más ez, mint Dino Buzatti Hajtóvadászat öregekre című novellájának víziója: a szerző félelmetes erővel, lenyűgöző látomásban ábrázolja a fiatalok és az öregek szembenállását. Azt, ahogyan az öregeket üldöző, kíméletlen fiatalok végül maguk is öreggé, üldözötté és áldozattá válnak.

Szóval a ma idén először megérkező emelt nyugdíjakról és a nyugdíjasokról meditáltam, amikor eszembe jutott Bochkor Gábor nyugdíjasokat lenéző, gúnyos mondása:

„Az orvosi rendelő a nyugdíjasok plázája.” 

Ezt az nyugdíjas emberekkel szemben rendkívül méltatlan, érzéketlen kijelentést talán nem véletlenül tette. Apja, Bochkor Jenő ugyanis bonni tudósítóként úgy dolgozott, hogy az MNVK-2, azaz a magyar katonai hírszerzés 1953 és 1990 közötti szervezetével is együttműködött. Azért dolgozott a magyarok ellen, hogy a kommunista diktatúra minél tovább és minél stabilabban álljon a lábán. 

Ez a családi háttér volt a bölcső, ahol „Bocsi” a kőszívűséget, a kettős beszédet már az anyatejjel magába szívta. Az ATV-ben a #Bochkor című műsorban is gyakran olyan „poénokat" kényszerít ki alanyaiból, amelyek jóérzésű embernek nem jutnának eszébe.

Na mindegy, maradjunk a ma megérkezett emelt nyugdíjnál. Annál, hogy nincs olyan nyugdíjas, bárkit is kérdezzenek is meg a riporterek az utcán, aki ne örülne a több pénznek. Van, aki renováltat belőle, kicseréli a régi mosógépet vagy ajándékot vesz az unokáknak. Érdekes, 

senkinek nem jut eszébe, hogy jobb helye volna ennek a pénznek Ukrajnában, a háborúban, ahova Brüsszel akarja küldeni. Ha Magyart választanák meg április 12-én, akkor bizony menne is az emelés a belga fővárosba, onnan Kijevbe, meg a 13.-14. havi is – mint a szél. 

De az ATV más Tiszapecéreknek is rendszeresen helyet ad a műsoraiban. Itt van Komlódi Gábor ügyvéd, aki az azóta letartóztatott, bűncselekmény gyanújával, társaival együtt megvádolt Tóth Csaba egykori zuglói országgyűlési képviselő plakátján büszkén vallotta, hogy Tóth Csabát támogatja, s magáról mint közéleti szereplőről beszélt. Anno a „közéleti személyiség” havonta 580 ezer forintot kapott jogi tanácsadásért a zuglói parkoló autókat ellenőrző önkormányzati cégtől. „Egy kampányban fontos a támogatók személye, de ha támogató anyagilag lekötelezettje a jelöltnek, az kérdéseket vet fel” – írta róla Facebookján Hadházy Ákos, akivel kivételesen egyet is lehet érteni. Komlódi az ATV-ben azt mondta: 

„Ennek az [ukrajnai] újjáépítésnek lesz egy összege. Az a rossz hírem a Fidesz szavazók irányába, hogy ez nem egy kútba dobott pénz, ha a nyugdíjból finanszíroznák, hanem ez egy befektetés.” Ez a tisztes férfikorban lévő Komlódi hajtóvadászata az öregek ellen.

Horn Gábor meg az ereje teljében lévő magyarokat támadja, a progresszív adó mellett érvelve. A volt Gyurcsány-államtitkár, aki SZDSZ-es társaival együtt anno azon dolgozott, hogy teljes fizetésükkel mehessenek nyugdíjba, most a Patriótán zajló vitában kijelentette: 

„Lehet, hogy tényleg kell több adót fizetni.”

Ha ugyanis a Tisza győz, akkor Komlódinak, Hornnak is bőven lesz mit a tejbe aprítania, noha most sem éheznek. Az, hogy másnak Pojácától és Brüsszeltől tönkremegy az élete, és hogy pusztulás fenyegeti a magyarokat, a nemzetet, nekik egyáltalán nem számít.

Abcúg Tiszapecérek!

***

(Fotó: képernyőfotó, ATV)

 

