08. 21.
csütörtök
08. 21.
csütörtök
Munkácsi járás rakéta Ukrajna

Breaking: rakétatámadás érte Munkácsot – Frissítés: halottak is vannak

2025. augusztus 21. 07:24

Szerda éjjel orosz légitámadás érte a város egyik vállalkozásának területét. A fekete, gomolygó füstfelhőt Beregszászból is látni lehet.

2025. augusztus 21. 07:24
null

A Munkácsi Városi Tanács közösségi oldalán számolt be róla, hogy szerda éjjel orosz légitámadás érte a város egyik vállalkozásának területét. 

A helyszínre azonnal riasztották a mentőszolgálatokat. A hatóságok arra kérik a lakosságot, őrizzék meg a nyugalmukat, és ne osszanak meg felvételeket az esetről.

A támadás következtében tizenkét ember megsérült.

Közülük tízet a mentők szállítottak kórházba, ketten pedig saját maguk keresték fel az intézményt. Öt sérültet a Szent Márton kórházban látnak el, egy beteget pedig a megyei kórházba vittek át. A közlés szerint valamennyi érintett állapota stabil.

Kárpátalján hajnali 2:49-kor hirdettek légiriadót rakétatámadás veszélye miatt – írja a Karpatalja.ma.

Halottak is lehetnek

„Helyi információim szerint a Flex elektronikai üzemet és raktárait érte légitámadás” – írja Dunda György, a Kárpáti Igaz Szó főszerkesztője a Facebookon.

„Hatalmas a pusztítás és a kár. A fekete, gomolygó füstfelhőt Beregszászból is látni lehet. 

Kárpátalján kívül légi támadások voltak a szomszédos lembergi és ivano-frankivszki régióban is, illetve az ország több nagyvárosban. Halottak is vannak” 

– fűzte hozzá Dunda.

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: MTI/AP/Orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata

optimista-2
2025. augusztus 21. 08:52
Putyko, Záhonyig !
Obsitos Technikus
2025. augusztus 21. 08:49
maps.app.goo.gl/jcSBk3GbrogmSF6F9 Ez vót. Érdekes, hogy saját 110kV-os betáplálásuk van, valami érdekeset gyárthattak ott. (Nagy- és középfeszültségű kapcsolók, biztosítékok, távvezeték szigetelők, effélékre gondolok, amiket nagyfeszültséggel és sok árammal kell tesztelni.)
counter-revolution
2025. augusztus 21. 08:40
Akiket a Turul ledöntése hidegen hagyott, azok fognak a legjobban sírni egy hadiüzem elpusztítása miatt. Hirtelen nagyon magyarok lesznek, Kárpátalja és a kárpátaljai magyarság hirtelen bekerül a szóhasználatukba. ráczok, antonok, kaiserek, tarjányik, szent-iványik...
massivement-3
2025. augusztus 21. 08:40
A fideszjobbágyok orosz főnökei, akike behívnának Magyarországra - ha tehetnék. A ruszkik ugyanúgy szétlőnék az országot, mint 1945-ben.
