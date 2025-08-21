Breaking: rakétatámadás érte Munkácsot – Frissítés: halottak is vannak

A Munkácsi Városi Tanács közösségi oldalán számolt be róla, hogy szerda éjjel orosz légitámadás érte a város egyik vállalkozásának területét.

A helyszínre azonnal riasztották a mentőszolgálatokat. A hatóságok arra kérik a lakosságot, őrizzék meg a nyugalmukat, és ne osszanak meg felvételeket az esetről.

A támadás következtében tizenkét ember megsérült.

Közülük tízet a mentők szállítottak kórházba, ketten pedig saját maguk keresték fel az intézményt. Öt sérültet a Szent Márton kórházban látnak el, egy beteget pedig a megyei kórházba vittek át. A közlés szerint valamennyi érintett állapota stabil.

Kárpátalján hajnali 2:49-kor hirdettek légiriadót rakétatámadás veszélye miatt – írja a Karpatalja.ma.

Halottak is lehetnek

„Helyi információim szerint a Flex elektronikai üzemet és raktárait érte légitámadás” – írja Dunda György, a Kárpáti Igaz Szó főszerkesztője a Facebookon.

„Hatalmas a pusztítás és a kár. A fekete, gomolygó füstfelhőt Beregszászból is látni lehet.

Kárpátalján kívül légi támadások voltak a szomszédos lembergi és ivano-frankivszki régióban is, illetve az ország több nagyvárosban. Halottak is vannak”

– fűzte hozzá Dunda.

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: MTI/AP/Orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata