01. 12.
hétfő
barbie baba woke játék

Autista Barbie babát dob piacra a Mattel

2026. január 12. 12:17

Az új játék szemei kissé félre néznek, és hajlékony csuklói vannak, hogy csapkodhassa a kezét.

2026. január 12. 12:17
null

A Barbie autista babát készített  egy kampány részeként, amelynek célja a babák sokszínűségének növelése – írja a Telegraph. 

A babagyártó Mattel megalkotta az első autizmussal élő Barbie-t. Az 1959-ben piacra dobott játék hosszúkás testalkatáról és hullámzó szőke hajáról vált híressé.

A reprezentáció hiányát kritizáló hangok nyomán azóta spanyol származású, teltebb testalkatú „kerekded” modellek, és 1-es típusú cukorbetegségben szenvedő Barbik is megjelentek. 

A játékgyártók most Barbie arcával igyekeznek láthatóvá tenni az autizmust, amelynek szemgolyói kissé eltérnek a középvonaltól, hogy ábrázolják az autisták szemkontaktust kerülő viselkedését.

A baba könyöke és a csuklója hajlékonyabb, így a babával játszó gyerekek utánozhatják azt a ismétlődő kézmozdulatot, amelyet egyes autisták használnak. 

Minden autista Barbie zajszűrő fejhallgatóval is rendelkezik, hogy korlátozza a túlzott ingerek hatását. A baba egyéb kiegészítői között található egy fidget spinner, valamint egy tablet, amelyen egy kommunikációs rendszer látható, amelyet azok használnak, akiknek nehézségeik vannak a beszéddel.

Barbie legújabb változata laza ruhát és lapos cipőt visel, amelyek célja, hogy csökkentsék a ruházat által okozott érzékszervi ingereket. 

A modell bevezetését számos új Barbie-babát követ, amelyeket a gyártók a babák sokszínűségének növelése érdekében hoztak létre. A legújabb a 2025-ös cukorbetegséges baba, amely inzulinpumpával és glükózmérővel is rendelkezik.
 

Nyitókép:  Ina FASSBENDER / AFP 

