Autista Barbie babát dob piacra a Mattel

Rob Schneider fontos üzenetet küldött a magyaroknak (VIDEÓ)
A színész szerint a magyar kormány szembeszáll az Európa kulturális önazonosságát veszélyeztető irányokkal.
Az új játék szemei kissé félre néznek, és hajlékony csuklói vannak, hogy csapkodhassa a kezét.
A Barbie autista babát készített egy kampány részeként, amelynek célja a babák sokszínűségének növelése – írja a Telegraph.
A babagyártó Mattel megalkotta az első autizmussal élő Barbie-t. Az 1959-ben piacra dobott játék hosszúkás testalkatáról és hullámzó szőke hajáról vált híressé.
A reprezentáció hiányát kritizáló hangok nyomán azóta spanyol származású, teltebb testalkatú „kerekded” modellek, és 1-es típusú cukorbetegségben szenvedő Barbik is megjelentek.
A játékgyártók most Barbie arcával igyekeznek láthatóvá tenni az autizmust, amelynek szemgolyói kissé eltérnek a középvonaltól, hogy ábrázolják az autisták szemkontaktust kerülő viselkedését.
A baba könyöke és a csuklója hajlékonyabb, így a babával játszó gyerekek utánozhatják azt a ismétlődő kézmozdulatot, amelyet egyes autisták használnak.
Minden autista Barbie zajszűrő fejhallgatóval is rendelkezik, hogy korlátozza a túlzott ingerek hatását. A baba egyéb kiegészítői között található egy fidget spinner, valamint egy tablet, amelyen egy kommunikációs rendszer látható, amelyet azok használnak, akiknek nehézségeik vannak a beszéddel.
Barbie legújabb változata laza ruhát és lapos cipőt visel, amelyek célja, hogy csökkentsék a ruházat által okozott érzékszervi ingereket.
A modell bevezetését számos új Barbie-babát követ, amelyeket a gyártók a babák sokszínűségének növelése érdekében hoztak létre. A legújabb a 2025-ös cukorbetegséges baba, amely inzulinpumpával és glükózmérővel is rendelkezik.
Nyitókép: Ina FASSBENDER / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
A színész szerint a magyar kormány szembeszáll az Európa kulturális önazonosságát veszélyeztető irányokkal.