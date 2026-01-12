Autista Barbie babát dob piacra a Mattel

Minden autista Barbie zajszűrő fejhallgatóval is rendelkezik, hogy korlátozza a túlzott ingerek hatását. A baba egyéb kiegészítői között található egy fidget spinner, valamint egy tablet, amelyen egy kommunikációs rendszer látható, amelyet azok használnak, akiknek nehézségeik vannak a beszéddel.

Barbie legújabb változata laza ruhát és lapos cipőt visel, amelyek célja, hogy csökkentsék a ruházat által okozott érzékszervi ingereket.

A modell bevezetését számos új Barbie-babát követ, amelyeket a gyártók a babák sokszínűségének növelése érdekében hoztak létre. A legújabb a 2025-ös cukorbetegséges baba, amely inzulinpumpával és glükózmérővel is rendelkezik.



Nyitókép: Ina FASSBENDER / AFP