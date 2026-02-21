Tankönyvbotrány Ausztriában: „Nem akarjuk, hogy gyermekeinket perverz és woke propagandának tegyék ki”

A minisztérium közlése szerint az eredetileg jóváhagyott olvasmány egy másik történet volt, amelyet az illetékes bizottság korábban megfelelőnek minősített. A kifogásolt szöveget azonban a kiadó szerintük önhatalmúlag és a Szövetségi Oktatási Minisztérium hozzájárulása nélkül cserélte ki. A tárca hangsúlyozta:

A szöveg így nem jóváhagyott, és sem a minőségi kritériumoknak, sem a tantervi előírásoknak nem felel meg.

A minisztérium felszólította a kiadót a szöveg eltávolítására, az érintett iskolákat pedig tájékoztatták a cseréről. A történetet egy új, életkornak megfelelő olvasmány váltja fel. Az ügy politikailag azért is kényes, mert a miniszter saját válasza szerint nem is tudott arról, hogy a jóváhagyott szöveget időközben lecserélték. Ez a tankönyv-ellenőrzési rendszer működésével kapcsolatban is kérdéseket vet fel.

Gender és tantervi keretek

A miniszter ugyanakkor a konkrét kérdések helyett a jogszabályi keretekre hivatkozott. Az oktatási törvény paragrafusait idézte, amelyek az esélyegyenlőség és a nemek közötti igazságosság előmozdítását rögzítik mint oktatási célt.