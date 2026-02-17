Ft
woke ideológia nyugat egyesült államok európa

Pánik a brüsszeli folyosókon: rettegnek az LMBTQ-aktivisták, összeomlóban a gender-lobbi uralma

2026. február 17. 08:57

A Politico felháborodott hangvételű cikkben számolt be arról, hogy Európában is egyre többen kapnak teret, hogy felszólaljanak a woke-ideológia szélsőséges terjedése ellen.

2026. február 17. 08:57
null

Több LMBTQ-szervezet is arra panaszkodik, hogy Európában egyre erősebbek a genderellenes hangok, ráadásul egyre több felületen kapnak lehetőséget felszólalni Brüsszelben is – számolt be a Politico. A lap az anti-gender ideológia veszélyes és fenyegető térnyeréséről ír, amely – meglepő módon – az Egyesült Államokból és Nagy-Britanniából gyűrűzött be a kontinensre, ahol már „sokkal toxikusabb a helyzet”.

Arról sem a Politico, sem a felháborodott LMBTQ-aktivisták nem tesznek említést, hogy ez a tendencia tisztán leköveti a szélsőséges woke-ideológia térnyerését, és arra adott válaszreakció, nem pedig az LMBTQ-emberek ellen fellobbanó gyűlölethullám.

Az aktivisták azzal érvelnek, hogy a Nyugatról beáramló genderharcot a szélsőjobboldal szándékosan meglovagolja, hogy megosztottságot keltsen a baloldalon.

Neil Datta, az Európai Parlament Szexuális és Reproduktív Jogok Fórumának (EPF) ügyvezető igazgatója és alapítója úgy vélekedik, hogy Amerikában a keresztény szervezetek észrevették: „kitört egy háború”, ami számukra hasznos lehet. Továbbá elmondta, hogy az EPF figyelemmel kíséri az úgynevezett „genderellenes” mozgalom terjedését Európában, és hogy a több száz szélsőséges csoport – többek között agytrösztök, egyházi érdekképviseleti szervezetek, politikai pártok és médiumok – 2019 és 2023 között 1,18 milliárd dollárt gyűjtött össze, szemben a 2009 és 2018 közötti 81 millió dollárral.

Az EPF arra is hozott konkrét példákat, hogy 

egyre több transzellenes vélemény kap teret a Brüsszelben működő intézményekben.

Az az érzésünk, hogy egyre több ilyen szereplő kap platformot” – állapította meg Cianán Russell, az ILGA-Europe, azaz a Nemzetközi Leszbikus, Meleg, Biszexuális, Transz és Interszexuális Szövetség európai ágának vezető politikai tisztviselője. Példaként említette a VII. Transatlanti Csúcsot, ahol a Global Project Against Hate and Extremism nevű nemzetközi szervezet szerint több felszólaló is „gúnyolódott a transzközösségen”. Köztük volt egy brit katolikus pap, Benedict Kiely, aki a transzneműek identitását az állatokéhoz hasonlította.

Példaként említik az MCC Brussels év végi panelbeszélgetését is, amely a „Transzideológia fenyegetése” címet viselte.

Datta szerint a transzneműekkel kapcsolatos kérdések körül kialakult heves vita nagy részét Nyugatról importálták Brüsszelbe, egészen pontosan az USA-ból és az Egyesült Királyságból, ahol szerinte már mérgező formát öltött az LMBTQ-ellenes harc és kommunikáció.

Nyitókép: AFP/Niklas HALLE'N

 

