Pánik a brüsszeli folyosókon: rettegnek az LMBTQ-aktivisták, összeomlóban a gender-lobbi uralma

Több LMBTQ-szervezet is arra panaszkodik, hogy Európában egyre erősebbek a genderellenes hangok, ráadásul egyre több felületen kapnak lehetőséget felszólalni Brüsszelben is – számolt be a Politico. A lap az anti-gender ideológia veszélyes és fenyegető térnyeréséről ír, amely – meglepő módon – az Egyesült Államokból és Nagy-Britanniából gyűrűzött be a kontinensre, ahol már „sokkal toxikusabb a helyzet”.

Arról sem a Politico, sem a felháborodott LMBTQ-aktivisták nem tesznek említést, hogy ez a tendencia tisztán leköveti a szélsőséges woke-ideológia térnyerését, és arra adott válaszreakció, nem pedig az LMBTQ-emberek ellen fellobbanó gyűlölethullám.