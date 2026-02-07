„Harcosokat képezünk, nem woke-okat" – bekeményít a Pentagon, megszakít minden együttműködést a Harvarddal

Elő van készítve Őszöd 2 – saját eszköze buktatta le Magyar Pétert
Pete Hegseth szerint az egyetemen „a nyitott gondolkodást és az őszinte vitát merev ortodoxiával váltották fel”.
Az amerikai hadügyminisztérium bejelentette, hogy a 2026–27-es tanévtől kezdődően megszünteti minden eddigi katonai képzését, ösztöndíját és tanulmányi programját a Harvard egyetemmel – írja a FoxNews. Pete Hegseth hadügyminiszter ezt egy X-en közzétett videóbejelentésben „régóta esedékes” lépésnek nevezte:
„A Harvard woke, a hadügyminisztérium nem” – jelentette ki.
A tanszékeken dolgozó oktatók jelentős részük szerinte nyíltan ellenségesen viszonyulnak a katonai intézménnyel szemben, és elnyomják azokat, akik nem osztják a „baloldali politikai nézeteket”, miközben hatalmas tandíjat számítanak fel. „Nem éri meg” – szögezte le, majd hozzátette, hogy
az egyetemen „a nyitott gondolkodást és az őszinte vitát merev ortodoxiával váltották fel”.
Hegseth állítja: a kutatási programok együttműködtek a Kínai Kommunista Párttal, és hogy az egyetemi vezetés olyan légkört teremt, amely ünnepli a Hamászt, lehetővé teszi a zsidók elleni támadásokat, valamint prioritásként kezeli az úgynevezett „sokszínűség, az egyenlőség és a befogadás kezdeményezéseit”.
Úgy véli, túl sok tiszt tér vissza a Harvardi programokból „globalista és radikális ideológiákkal a fejükben”, amelyek szerinte nem javítják a harci képességeket. Leszögezte, hogy többé nem fognak dollármilliókat költeni drága egyetemekre, amelyek „aktívan aláássák küldetésüket és az Egyesült Államokat.„Harcosokat képezünk, nem woke-okat” – zárta beszédét.
Fotó: Brendan SMIALOWSKI / AFP