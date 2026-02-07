„Harcosokat képezünk, nem woke-okat" – bekeményít a Pentagon, megszakít minden együttműködést a Harvarddal

Az amerikai hadügyminisztérium bejelentette, hogy a 2026–27-es tanévtől kezdődően megszünteti minden eddigi katonai képzését, ösztöndíját és tanulmányi programját a Harvard egyetemmel – írja a FoxNews. Pete Hegseth hadügyminiszter ezt egy X-en közzétett videóbejelentésben „régóta esedékes” lépésnek nevezte:

„A Harvard woke, a hadügyminisztérium nem” – jelentette ki.

A tanszékeken dolgozó oktatók jelentős részük szerinte nyíltan ellenségesen viszonyulnak a katonai intézménnyel szemben, és elnyomják azokat, akik nem osztják a „baloldali politikai nézeteket”, miközben hatalmas tandíjat számítanak fel. „Nem éri meg” – szögezte le, majd hozzátette, hogy