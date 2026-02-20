Váratlan bejelentést tett Trump: nyilvánosságra hozzák az amerikai UFO-aktákat, miután Obama a földönkívüliek létezéséről beszélt

Füstbe ment terv: Trump meghívta Putyin legnagyobb szövetségesét a Béketanács washingtoni ülésére, csak éppen amerikai vízumot nem kapott
Nagyon kiakadtak Minszkben.
Mi lapul a Pentagon trezorjaiban?
Donald Trump bejelentette, hogy utasítja a védelmi minisztériumot és más illetékes szerveket az idegen életformák és azonosítatlan légi jelenségek kutatásával kapcsolatos kormányzati dokumentumok nyilvánosságra hozatalának előkészítésére. A közösségi oldalán közzétett üzenetében közölte: megkezdi annak folyamatát, hogy az „idegen és földönkívüli élettel, azonosítatlan légi jelenségekkel (UAP) és UFO-kkal kapcsolatos” iratokat azonosítsák és feloldják a titkosítás alól. A bejelentés előzménye, hogy elődje, Barack Obama a napokban nagy visszhangot kiváltó interjúban beszélt a témáról – írja a Guardian.
Obama egy podcast-beszélgetésben úgy fogalmazott:
az idegenek „valósak”, ám ő maga nem látott bizonyítékot arra, hogy kapcsolatba léptek volna az emberiséggel,
és tagadta az olyan összeesküvés-elméleteket is, mint amilyenek az 51-es körzethez kötődnek. Később pontosította szavait, hangsúlyozva: a világegyetem hatalmas mérete miatt statisztikailag nem kizárt az élet létezése máshol, de nincs tudomása földönkívüli látogatásról. Trump mindeközben azzal vádolta elődjét, hogy minősített információkat hozott nyilvánosságra, majd újságíróknak azt mondta: nincs határozott véleménye a kérdésről, ugyanakkor a titkosítás feloldásával akár „ki is húzhatja őt a bajból”.
A téma iránti közérdeklődés az elmúlt években erősödött fel újra, miután 2017-ben nyilvánosságra kerültek az amerikai haditengerészet felvételei azonosítatlan objektumokról. A kongresszus 2022-ben fél évszázad után először tartott meghallgatásokat az ügyben, miközben a Pentagon nagyobb átláthatóságot ígért. Az eddig közzétett adatok szerint a katonai jelentések jelentős része továbbra is megmagyarázatlan, az azonosított esetek többsége azonban ártalmatlan eredetű jelenségnek bizonyult.
Ezt is ajánljuk a témában
Nagyon kiakadtak Minszkben.
Nyitókép: SAUL LOEB / AFP