Váratlan bejelentést tett Trump: nyilvánosságra hozzák az amerikai UFO-aktákat, miután Obama a földönkívüliek létezéséről beszélt

Donald Trump bejelentette, hogy utasítja a védelmi minisztériumot és más illetékes szerveket az idegen életformák és azonosítatlan légi jelenségek kutatásával kapcsolatos kormányzati dokumentumok nyilvánosságra hozatalának előkészítésére. A közösségi oldalán közzétett üzenetében közölte: megkezdi annak folyamatát, hogy az „idegen és földönkívüli élettel, azonosítatlan légi jelenségekkel (UAP) és UFO-kkal kapcsolatos” iratokat azonosítsák és feloldják a titkosítás alól. A bejelentés előzménye, hogy elődje, Barack Obama a napokban nagy visszhangot kiváltó interjúban beszélt a témáról – írja a Guardian.

Obama egy podcast-beszélgetésben úgy fogalmazott: