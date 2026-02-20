Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
02. 20.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 20.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
pentagon barack obama ufo donald trump

Váratlan bejelentést tett Trump: nyilvánosságra hozzák az amerikai UFO-aktákat, miután Obama a földönkívüliek létezéséről beszélt

2026. február 20. 07:28

Mi lapul a Pentagon trezorjaiban?

2026. február 20. 07:28
null

Donald Trump bejelentette, hogy utasítja a védelmi minisztériumot és más illetékes szerveket az idegen életformák és azonosítatlan légi jelenségek kutatásával kapcsolatos kormányzati dokumentumok nyilvánosságra hozatalának előkészítésére. A közösségi oldalán közzétett üzenetében közölte: megkezdi annak folyamatát, hogy az „idegen és földönkívüli élettel, azonosítatlan légi jelenségekkel (UAP) és UFO-kkal kapcsolatos” iratokat azonosítsák és feloldják a titkosítás alól. A bejelentés előzménye, hogy elődje, Barack Obama a napokban nagy visszhangot kiváltó interjúban beszélt a témáról – írja a Guardian

Obama egy podcast-beszélgetésben úgy fogalmazott: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között

Titkos videó bizonyíthatja: ez a legnagyobb különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között
Tovább a cikkhezchevron

az idegenek „valósak”, ám ő maga nem látott bizonyítékot arra, hogy kapcsolatba léptek volna az emberiséggel,

és tagadta az olyan összeesküvés-elméleteket is, mint amilyenek az 51-es körzethez kötődnek. Később pontosította szavait, hangsúlyozva: a világegyetem hatalmas mérete miatt statisztikailag nem kizárt az élet létezése máshol, de nincs tudomása földönkívüli látogatásról. Trump mindeközben azzal vádolta elődjét, hogy minősített információkat hozott nyilvánosságra, majd újságíróknak azt mondta: nincs határozott véleménye a kérdésről, ugyanakkor a titkosítás feloldásával akár „ki is húzhatja őt a bajból”.

A téma iránti közérdeklődés az elmúlt években erősödött fel újra, miután 2017-ben nyilvánosságra kerültek az amerikai haditengerészet felvételei azonosítatlan objektumokról. A kongresszus 2022-ben fél évszázad után először tartott meghallgatásokat az ügyben, miközben a Pentagon nagyobb átláthatóságot ígért. Az eddig közzétett adatok szerint a katonai jelentések jelentős része továbbra is megmagyarázatlan, az azonosított esetek többsége azonban ártalmatlan eredetű jelenségnek bizonyult.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kipi137-2
2026. február 20. 08:19
A vén pedofil már nem tudja, mivel tereljen az USA Oroszország elleni kétszínű játékáról, az Irán elleni agresszióról, az Északi Áramlat felrobbantásáról, izrael korlátlan segítéséről, meg persze személyesen az Epsteinhoz kapcsolódó viszonyáról.
Válasz erre
1
3
Szerintem
2026. február 20. 08:18
Na majd még kiderül, hogy az idegenek kavarják itt a szart. Azoknak a műve lehet az a sok zombivá zápult balfasz agy.
Válasz erre
0
0
SzkeptiKUSS
2026. február 20. 08:03
Az nekem evidens, hogy nem vagyunk egyedül. Az már kevésbé, hogy már kaptunk látogatókat, de az is előfordulhat. Ha csak 10000 évvel fejlettebb idegen létformára gondolunk, hol tarthatnak hozzánk képest? Én nem gondolnám, hogy idegen "űrhajósok" császkálnak a világűrben, inkább azt tartanám életszerűnek, hogy autonóm gépek kutatnak, tevékenykednek. Én attól nem rettegnék, hogy egy biológiai létforma szemet vet a Földre, mert számukra az itteni hihetetlen színes élet, szinte biztos, hogy toxikus.
Válasz erre
2
0
alenka
2026. február 20. 07:57
A gonosz földönkívüliek tudom hol lappanganak. Titkos, de elárulom, sokan ukiiiikiiikriiiijniii,- ban, továbbá EP, EB, NATO ... Magyarországon szar tiszások álnév alatt pusztulgatnak.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!