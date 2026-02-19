Ft
02. 19.
csütörtök
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
aljakszandr lukasenka Béketanács washington donald trump

Füstbe ment terv: Trump meghívta Putyin legnagyobb szövetségesét a Béketanács washingtoni ülésére, csak éppen amerikai vízumot nem kapott

2026. február 19. 21:36

Nagyon kiakadtak Minszkben.

2026. február 19. 21:36
null

Fehéroroszország meghívást kapott ugyan a Donald Trump amerikai elnök kezdeményezte Béketanácsba, vízumhoz azonban nem jutott ahhoz, hogy a Makszim Rizsankov külügyminiszter vezette küldöttség elutazhasson Washingtonba, a testület csütörtökön tartott első ülésére, amelyen 47 ország képviselői vettek részt – közölte a minszki külügyminisztérium.

A tárca felidézte, hogy az amerikai elnök Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnököt hívta meg a Béketanácsba, aki el is fogadta a meghívást.

A minisztérium szerint a fehérorosz külügyminiszter tervezett látogatásáról megfelelően tájékoztatták az amerikai felet. 

„Ugyanakkor annak ellenére, hogy részünkről végrehajtottak minden szükséges eljárást, delegációnk nem kapott vízumot"

 – írták a közleményben. „Ebben a helyzetben felmerül egy jogos kérdés: milyen békéről és milyen lépéssorozatról beszélünk, ha a szervezők még az alapvető formalitásokat sem tudják teljesíteni ahhoz, hogy részt vehessünk?" – tették hozzá.

(MTI) 

Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik pool/Alekszandr Kazakov

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
angie1
2026. február 19. 22:26
Azért ez mekkora blama!
Válasz erre
0
0
alenka
2026. február 19. 22:08
Szánalmas!
Válasz erre
2
0
akitiosz
2026. február 19. 21:39
Az amerikai vízumosztás meglehetősen lutri, még akkor is, ha az amerikai állam hívja oda a kérelmezőt.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!