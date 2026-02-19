Füstbe ment terv: Trump meghívta Putyin legnagyobb szövetségesét a Béketanács washingtoni ülésére, csak éppen amerikai vízumot nem kapott

Fehéroroszország meghívást kapott ugyan a Donald Trump amerikai elnök kezdeményezte Béketanácsba, vízumhoz azonban nem jutott ahhoz, hogy a Makszim Rizsankov külügyminiszter vezette küldöttség elutazhasson Washingtonba, a testület csütörtökön tartott első ülésére, amelyen 47 ország képviselői vettek részt – közölte a minszki külügyminisztérium.

A tárca felidézte, hogy az amerikai elnök Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnököt hívta meg a Béketanácsba, aki el is fogadta a meghívást.