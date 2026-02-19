Füstbe ment terv: Trump meghívta Putyin legnagyobb szövetségesét a Béketanács washingtoni ülésére, csak éppen amerikai vízumot nem kapott

Amire nem számítottunk: az argentin elnök Orbán Viktorral karöltve fakadt dalra a Béketanács ülésén (VIDEÓ)
Gianni Infantino FIFA-elnöknek is tetszett a performansz.
Nagyon kiakadtak Minszkben.
Fehéroroszország meghívást kapott ugyan a Donald Trump amerikai elnök kezdeményezte Béketanácsba, vízumhoz azonban nem jutott ahhoz, hogy a Makszim Rizsankov külügyminiszter vezette küldöttség elutazhasson Washingtonba, a testület csütörtökön tartott első ülésére, amelyen 47 ország képviselői vettek részt – közölte a minszki külügyminisztérium.
A tárca felidézte, hogy az amerikai elnök Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnököt hívta meg a Béketanácsba, aki el is fogadta a meghívást.
A minisztérium szerint a fehérorosz külügyminiszter tervezett látogatásáról megfelelően tájékoztatták az amerikai felet.
„Ugyanakkor annak ellenére, hogy részünkről végrehajtottak minden szükséges eljárást, delegációnk nem kapott vízumot”
– írták a közleményben. „Ebben a helyzetben felmerül egy jogos kérdés: milyen békéről és milyen lépéssorozatról beszélünk, ha a szervezők még az alapvető formalitásokat sem tudják teljesíteni ahhoz, hogy részt vehessünk?” – tették hozzá.
(MTI)
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik pool/Alekszandr Kazakov